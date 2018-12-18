18 дек. 2018

Онлайн-конференция с Наилем Магдеевым, мэром Набережных Челнов

18 декабря в 14:00 гостем студии интернет-газеты «Реальное время» станет мэр города Набережные Челны Наиль Магдеев.

Некоторые вопросы к обсуждению:

  • С какими результатами Набережные Челны завершают 2018 год
  • Резиденты территорией опережающего социально-экономического развития: динамика роста за год и планы в этом направлении на 2019 год
  • Планы по строительству новых социально-значимых объектов в Набережных Челнах
  • «Наследие «Фона»»: как и насколько успешно решается вопрос обманутых дольщиков
  • Демографическая ситуация в Автограде
  • Болезнь роста: с какими проблемами сталкивается регион вследствие активного развития Закамья?

Задать свои вопросы нашему гостю можно, кликнув по ссылке и оставив комментарий к публикации.


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