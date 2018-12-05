Комиссия одобрила создание двух новых заводов в ТОСЭР «Набережные Челны»

Сегодня комиссия под председательством премьер-министра Республики Татарстан Алексея Песошина одобрила создание двух проектов на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Набережные Челны».

Новыми резидентами стали ООО «Зиас машинери Поволжье» и ООО «Графит плюс».



«Зиас машинери Поволжье» планирует производить навесные вентилируемые фасадные конструкции. В проект будет вложено более 66 млн рублей. В результате появится 31 рабочее место.



Второй резидент будет производить электрографитные щетки для электрических машин. Объем инвестиций составит более 126 млн рублей. На предприятии должно появится 120 новых рабочих мест, сообщает пресс-служба Министерства экономики РТ.

Напомним, что в конце ноября для ТОСЭР Челнов комиссия одобрила три проекта. Среди них: «Организация производства бытовой техники Haier», «Организация производства бурильного агрегата для ремонта скважин БАРС 100» и «Производство кондитерского изделия «Чоко Рай».