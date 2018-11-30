«Нас очень беспокоит, что в Татарстане нет татарского языка. Он должен быть»

Делегаты из Магнитогорска пожаловались на отсутствие учебников и учителей татарского языка

В НКЦ «Казань» прошло пленарное заседание расширенного Национального совета Всемирного конгресса татар. Если выступающие из Татарстана больше отчитывались о проделанной работе, то спикеры из других регионов рассказали о наболевшем — об отсутствии учебников, методик обучения татарскому языку и самих учителей. На заседании побывал и корреспондент «Реального времени».

«То, что в городах, где проживают около 40—60 тысяч татар, нет даже национальных классов, звучит удручающе»



Первая половина заседания состояла из выступлений татарстанских спикеров, которые в основном сводились к отчетам о том, сколько татарских организаций работает в каждом из российских регионов. Заместитель премьер-министра Татарстана и председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев строго следил за регламентом, чтобы спикеры не уводили сидящих в зале в пучину цифр. Коротко познакомим с ними и читателя.

Первый замруководителя исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров рассказал, что три четверти всех татар проживают за пределами Татарстана. При этом в 45 странах действуют 145 татарских организаций.

— Руководство республики уделяет большое внимание взаимодействию с соотечественниками. Куда бы ни совершал поездку президент Татарстана, он в обязательном порядке встречается с татарской диаспорой, — отметил Шакиров, добавив, что конгресс работает с татарами в Казахстане, Киргизии, Белоруссии, Турции, Литве, Финляндии, Бельгии и в других странах.

Василь Шайхразиев строго следил за регламентом, чтобы спикеры не уводили сидящих в зале в пучину цифр. Фото Гуландам Фатхуллиной



Некоторую остроту своему выступлению постарался придать замруководителя исполкома Всемирного конгресса татар по работе с российскими регионами Марс Тукаев. Он рассказал о татарских культурных мероприятиях, которые проходят в российских регионах, но предостерег татарские организации от того, чтобы сводить свою деятельность к песням и пляскам.

— То, что в городах, где проживают около 40—60 тысяч татар, нет не только татарских школ, но даже национальных классов, звучит удручающе. Некоторые организации закрывают глаза на вытеснение татарского языка в городах и селах и всю свою деятельность направляют только на песни и танцы. Возникает вопрос, а не живут ли они с мыслью, что и умирая, мы умрем с песней, — посетовал Марс Тукаев.

Правда, о том, как изучается татарский язык в тех же татарстанских школах после отмены его «обязательности» в школах, ни Тукаев, ни другие выступающие не обмолвились. Наверное, такие актуальные вопросы поднимались на предыдущих заседаниях форума, который продолжался два дня.

«Где гарантия, что нас опять не начнут крестить?»

Более злободневные темы зазвучали, когда один за другим начали выступать делегаты из других российских регионов. Большое оживление вызвало выступление председателя организации «Туган тел» Гульсины Ульмаскуловой, приехавшей из Киргизии.



— Нас очень беспокоит, в Татарстане приходится говорить о том, что казанскому аэропорту надо дать татарское имя. В Татарстане все аэропорты должны получить татарские названия. Это же Габдулла Тукай — его имя должно звучать везде, — сказала она.

Зал загудел, и было непонятно, то ли он одобрял спикера, то ли удивлялся смелости высказываний. Фото tatar-congress.org

Эти слова встретили аплодисментами. Далее Гульсина Ульмаскулова поблагодарила руководство Всемирного конгресса татар и рассказала, как Василь Шайхразиев встречался с киргизскими татарами. По ее словам, те, кто был на этой встрече, особенно люди старшего поколения, до сих пор вспоминают и рассказывают, что ощутили тогда свою нужность нации. Затем Ульмаскулова коснулась еще одной острой темы — отмены обязательного изучения татарского языка в школах.

— Нас очень беспокоит, что в Татарстане нет татарского языка. Он должен быть. Ведь раньше Иван Грозный крестил татар. Если мы будем боятся дать аэропорту татарское название, если скажем, что и татарского нет, где гарантия, что Владимир Путин не придет и не начнет нас опять крестить?

На сей раз аплодисментов не последовало. Зал загудел, и было непонятно, то ли он одобрял спикера, то ли удивлялся смелости высказываний.

«Для регионов нужны другие книги и методики»

Проблемы изучения татарского языка, но в несколько другом ключе коснулся и председатель магнитогорского «Татар рухы» Кадиминур Тагиров. Он рассказал, что в свое время Магнитогорск строили в том числе и татары, которых в 1930-е годы отправляли туда в ссылку. Но за 90 лет татары почти забыли родной язык. Местные организации стараются его сохранить. Так, в Магнитогорске работает восемь ансамблей песни и танца, ставятся спектакли, к примеру «Шурале», концерты в других городах. Также в Магнитогорске работает филиал Института им. Марджани. Есть и клуб. Один из них — клуб бизнесменов, которые и спонсируют многие мероприятия. Второй — клуб «Татарика», который принимает тех, кто хочет изучать историю.

Но обучать татарскому удается с трудом — книги и учебники, разработанные и изданные в Татарстане, совершенно не подходят тем, что изучает татарский язык с нуля.

По словам Тагирова, сейчас можно требовать в управлении образования, чтобы детей обучали родному языку. Фото tatarstan.ru



— Что обучать татарскому татар из Магнитогорска, что обучать татарскому в Африке — можно сказать, это одно и то же. Может быть, эта методика подходит вам. Мы берем книги для первого, второго, третьего классов. Собираем людей и говорим, что будем обучать их татарскому. Учителя пытаются что-то объяснять по этим книгам, но все сбегают, потому что ничего не понимают. Для регионов нужны другие книги и методики, — подытожил Кадиминур Тагиров.

А вот закон о языках, который не подходит для Татарстана, хорошо работает в других регионах. По словам Тагирова, сейчас можно требовать в управлении образования, чтобы детей обучали родному языку. В ответ директора школ говорят, что готовы пойти навстречу родителям и дать ставку для учителя. Но проблема в том, что учителей, преподающих татарский язык, в Магнитогорске просто нет, а переезжать из Казани никто не хочет. Кадиминур Тагиров попросил внести в протокол пункт об обмене кадрами, чтобы в местной администрации можно было просить выделить квартиру или создать условия, чтобы учитель приехал в Магнитогорск.

«Уже второй день смотрю «Шаян ТВ». Было бы хорошо показывать и в регионах»

Коснулись и открытия татарского детского канала «Шаян ТВ». Как оказалось, в российских регионах действительно существует большая потребность в детских передачах и мультфильмах на татарском языке.

— Я уже второй день смотрю здесь «Шаян ТВ». Было бы хорошо показывать его по спутнику и в регионах, — заметил во время своего выступления председатель астраханского общества татарской национальной культуры «Дуслык» Анвар Алмаев.

Позже слово дали гендиректору ТНВ Ильшату Аминову, который рассказал, что телеканал «Шаян ТВ» работает недавно, и выразил надежду, что уже в ближайшем будущем канал перейдет и на спутниковое вещание. Но татары из других регионов уже сейчас могут смотреть канал в режиме онлайн в интернете.

Ильшат Аминов рассказал, что телеканал «Шаян ТВ» работает недавно, и выразил надежду, что уже в ближайшем будущем канал перейдет и на спутниковое вещание. Фото Рината Назметдинова

— Наша основная цель — перейти и на спутник. Уже есть сайт shayantv.ru, там можно смотреть передачи в режиме реального времени. Есть также архив, поэтому можно возвращаться к тем или иным передачам. У нас есть собственные программы, есть мультфильмы, переведенные на татарский язык и даже передачи, обучающие татарскому языку, — кратко рассказал о новом канале Ильшат Аминов.

Еще один вопрос, который волновал собравшихся: почему передачу «Татарлар» («Татары») сняли с канала «ТНВ Татарстан» и стали показывать только по каналу «ТНВ Планета». Аминов пояснил, что изначально программа создавалась для канала «ТНВ Планета», поскольку создатели считали, что она будет интересна именно татарам из других регионов. На «ТНВ Татарстан» ее показывали скорее для раскрутки.

— Нужно ли это показывать по двум каналам одни и те же передачи? Если нужно, то проблем нет.

— Нужно, — дружно закивали в зале.