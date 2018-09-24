Рустам Минниханов: «Учебные планы должны учитывать обязательность изучения родного языка!»

Президент Татарстана обратился к Госсовету РТ с самым длинным посланием. От молочных рекордов до поручения для «Татмедиа»

Рекордно длинным — около 70 минут — оказалось в этот раз осеннее послание президента РТ парламенту республики. Он дал высокую оценку проведению ЧМ-2018 и выборов, отметил «определенные издержки, имеющие как объективный характер, так и упущения отдельных организаций», и вновь напомнил о «языковом вопросе». Корреспонденты «Реального времени» слушали президента вместе с депутатами.

Обыденность осени

Выступление президента в БКЗ давно стало традицией, даже оживленно-приподнятая атмосфера, царящая перед его началом, как ни парадоксально, примета вполне обыденная. Подчеркнуто деловитые выражения лиц, торопливо поднимающиеся по лестнице мужчины с зелено-бело-красными значками на лацканах, особенно вежливая охрана, видеокамеры, выстроившиеся в ряд фотокорреспонденты…

А за строем камер — девушки, одетые вроде бы в соответствии с дресс-кодом — «белый верх, черный низ», но только «низ» — это тугие джинсы и массивные кроссовки, — также вполне обыденно заполняли закрома буфета, подтаскивая к стойке коробки с выпечкой и одноразовой посудой. Чтобы слушателям, которые спустя час выйдут из зала, было чем подкрепиться.

Всем спасибо, но не расслабляться!

Послание, с которым Рустам Минниханов в этот раз обратился к Госсовету, несмотря на непростой политический момент, в который оно прозвучало, во многом оказалось суперпозитивным. Начал президент с приятного — прошедших и будущих мероприятий, которые доставляют татарстанцам положительные эмоции и дают новый толчок к развитию экономического и туристического потенциала республики.

Рустам Минниханов дал высокую оценку качеству проведения выборов, отметив высокую явку и дружность избирателей, проголосовавших за «действующего президента Российской Федерации» (82 %). Поблагодарил за хорошую организацию чемпионата мира по футболу — за «серьезный шаг в популяризации Татарстана как крупнейшего центра культуры, спорта и туризма». И напомнил, что очередной чемпионат — мировой чемпионат рабочих профессий WorldSkills — Казань встретит уже меньше чем через год:

— Ценным является не только чемпионат, но и тот мировой опыт, технологии и навыки, которые мы приобретаем, возможность привлечь внимание общества и бизнеса к востребованным профессиям будущего, повысить их популярность, создать условия для утверждения высоких профессиональных стандартов. Именно поэтому 2019 год объявлен в республике Годом рабочих профессий!

Информационное дежавю и вопросы воспитания

Рустам Минниханов напомнил, что не за горами новые выборы, в республиканский парламент, и намекнул, что кандидатам, метящим в уютные парламентские кресла, предстоит куда более сложная кампания, чем прошлые:

— Важно, чтобы в пылу полемики безусловные и знаковые достижения Татарстана не были заслонены проблемами и сложностями, которые порой возникают и, конечно же, требуют своего разрешения… Наше развитие сопровождают определенные издержки, имеющие как объективный характер, так и упущения отдельных организаций и лиц. Мы их не скрываем. Это проблемы пострадавших вкладчиков банков, обманутых дольщиков, жителей аварийных домов и ряд других…

Депутаты старшего поколения, начинавшие «хождение во власть» во времена, когда роль, отведенную сегодня «Единой России» на безальтернативной основе выполняла КПСС, наверняка испытали если не ностальгию, то как минимум дежавю, услышав следующие слова президента:

— Практически по всем направлениям у органов власти есть видение путей решения, разработаны дорожные карты, и они реализуются… Обилие противоречивой информации значительно усложняет понимание людьми происходящих процессов. Недостаточное и слабо аргументированное официальное освещение развития республики порой приводит к сомнительным формулировкам. Видно, что пишут и тиражируют информацию авторы, не владеющие предметом обсуждения, или те, кому выгодно дать свою трактовку происходящего. В этих условиях серьезной задачей средств массовой информации становится распределение информационных потоков по целевым аудиториям, каналам и формам доставки.

…Распределять и направлять информпотоки в правильное русло Рустам Минниханов поручил Республиканскому агентству по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа». А министерствам, ведомствам и муниципалитетам — организовать работу с целью «своевременного реагирования при распространении недостоверной информации».

От проблемы правильного информирования населения президент плавно перешел к проблеме правильного воспитания молодежи и перечислил примеры, на которых надо воспитывать. Это создание татарской автономии в далеком 1920-м, столетие которой мы готовимся отпраздновать, 50-летие КАМАЗа — «уникального завода и города, построенных трудом сотен тысяч добровольцев со всех уголков Советского Союза», деятельность Республиканского фонда «Возрождение» по сохранению историко-культурного наследия Татарстана, «нематериальное культурное наследие» — творчество Льва Толстого, Шигабутдина Марджани, Пушкина юбилеи которых будут в ближайшее время отмечаться.

Тонкости перевода

Наделавшего шума в недавнем прошлом «языкового вопроса» Рустам Минниханов коснулся со всей возможной деликатностью:

— Как показывает время и мировой опыт, национальная и религиозная идентичности оказывают серьезное влияние на общественное сознание. В дальнейшем развитии нуждается проводимая республикой взвешенная политика по сохранению языков, культур, традиций представителей всех народов, культивированию межнационального мира и межрелигиозного согласия…

Бурные события, которые закончились отменой обязательного изучения татарского языка в школах республики, равно как и совсем недавний уже скандал, разгоревшийся в родительском сообществе из-за неаккуратного призыва республиканского министра образования поставить кое-кого на колени, президент предпочел вовсе не упоминать. Он напомнил о том, что «недавнее общественное обсуждение законопроекта об изучении родных языков народов Российской Федерации выявило определенные точки напряжения», но заявил, что мнения властей Татарстана по поводу ситуации «в целом были услышаны экспертами и федеральными органами власти». Поправки в действующее законодательство он расценил как «взвешенные» и призвал законодателей усвоить урок и призвал республиканский Минобраз начать как можно более оперативно решать «вопросы совершенствования методик и технологий обучения татарскому языку»…

— Учебные планы и программы должны учитывать обязательность изучения родного языка. Следует продолжить работу по совершенствованию подходов к изучению предмета «государственный язык республики».

В этом свете Минобразования и КФУ президент поручил как можно быстрее завершить создание Национального педагогического института.

Плюс цифровизация всей экономики

Развивать связи с Западом и Востоком, использовать пространства международной экономической кооперации, налаживать прямое сотрудничество с регионами иностранных государств и сделать Татарстан одним из форпостов для выхода на новые рынки призвал Рустам Минниханов — «аккумулируя основные инвестиции, притягивая таланты и технологии».

— Республика Татарстан по уровню социально-экономического развития является одним из лидеров среди российских регионов, подчеркнул президент. — Вместе с тем текущие темпы роста экономики нас не устраивают. Нужно задействовать все имеющиеся резервы, в том числе заниматься привлечением и реализацией крупных инвестиционных проектов, повышением эффективности производства и уровня деловой активности, расширением присутствия на товарных рынках. Ключевым фактором здесь становится наша готовность к переходу на новый технологический уклад, который основан в том числе на глубокой цифровизации всех процессов.

Цифровизация, к которой сделал отсылку президент, нужна особая — немедленно дающая практические результаты. Это «сквозная цифровизация производственных и организационных процессов предприятий, учреждений, органов власти, оказание востребованных государственных услуг в цифровом виде, встраивание цифровой грамотности в систему образования, цифровая аналитика и моделирование».

Новый взгляд на нефть

Было бы нелогично, если бы в послании президента РТ не нашла отражения ситуация в главном экономическом оплоте республики — нефтегазохимическом комплексе. Рустам Минниханов напомнил, что в 2018 году исполнилось ровно 75 лет с начала добычи нефти в Татарстане.

— Сегодня Татарстан по-прежнему является одним из основных нефтедобывающих и перспективных по запасам нефтяных центров страны, — подчеркнул он. Среди последних достижений в отрасли — запуск двух новых производств на ТАНЕКО, общей стоимостью 23 млрд рублей.

На «Нижнекамскнефтехиме» реализуется программа по наращиванию выпуска изопренового каучука. Завершены два этапа общей стоимостью 18,5 млрд рублей, была запущена установка по производству формальдегида и установка по производству изобутилена.

Рустам Минниханов указал, что на протяжении последних пяти лет предприятия нефтегазохимического комплекса республики «сохраняют устойчивый темп роста инвестиций, преимущественно в реализацию прорывных, высокотехнологичных инновационных проектов», и призвал «сохранить эту положительную динамику». Он наметил первоочередные задачи для «Татнефти», как одного из технологических лидеров российской нефтяной промышленности Российской Федерации: наращение добычи сверхвязких нефтей и повышение нефтеотдачи на действующих месторождениях. А в качестве стратегической задачи для нефтегазохимического комплекса республики определил доведение мощности на комплексе ТАНЕКО по нефтепереработке до 14 млн тонн и переход к производству бензинов класса «Евро-5», а также реализацию проекта по строительству на «Нижнекамскнефтехиме» нового олефинового комплекса мощностью 600 тыс. тонн в год.

— До конца года необходимо завершить пусконаладочные работы и ввести в эксплуатацию комплекс по глубокой переработке тяжелых нефтяных остатков «ТАИФ-НК», — подчеркнул президент. — Стоимость проекта составляет 1 700 млн долларов США…

В качестве актуальной задачи на будущее он определил разработку новой Программы развития нефтегазохимического комплекса Татарстана на долгосрочную перспективу:

— Приоритетом должны стать проекты по использованию нефти как ценнейшего сырья для нефтехимии.

ТАИФ обеспечил ввод новых мощностей

На Казанском авиазаводе в этом году столько событий, которые должны обеспечить устойчивое развитие предприятия. Владимир Путин наблюдал за демонстрационным полетом нового стратегического ракетоносца Ту-160, заключен контракт на поставку 10 самолетов для Минобороны, прошла торжественная церемония выкатки первого модернизированного ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М.

Глубокую модернизацию проходит Казанский вертолетный завод, заключен контракт на поставку 104 вертолетов «Ансат» для санитарной авиации.

Развивается и малая авиация, компания «МВЕН» вместе с «Ростехом» получила сертификат на первый в современной России самолет сельхозназначения.

На POZIS открыли обновленный производственный комплекс, цифровые технологии позволят увеличить производительность труда на 20%. Компания «Бетар», кроме счетчиков, успешно осваивает востребованное в республике станкостроение. Развивается «Вакууммаш», экспортирует более 40% продукции.

Динамичное развитие Татарстана требует соответствующего уровня энергообеспечения. «Татэнерго» реализует два крупных проекта в рамках программы ДПМ по строительству парогазовых установок общей мощностью 450 мегаватт. Нужно еще модернизировать Заинскую ГРЭС.

— Компания ТАИФ обеспечила ввод новых мощностей на 738 мегаватт, к 2021 году планирует ввести дополнительные мощности 495 мегаватт на «Нижнекамскнефтехиме», — отметил президент.

Перед республикой стоит задача сформировать единую структуру цифровой энергетики, включая генерацию, передачу и сбыт. Кроме того, нужно изучать возможности развития альтернативных источников энергии, в частности ветровых электростанций.

«У предпринимателей есть обоснованные претензии к муниципальным органам власти»

Серьезные задачи по поддержке бизнеса. Четыре ТОСЭР, две ОЭЗ (в частности, на «Алабугу» приходится 2/3 выручки всех промышленных зон страны, выручка за прошлый год составила 77 млрд руб.) и «Иннополис» с 75 компаниями: «Тем не менее потенциал Иннополиса пока недостаточно задействован. Он должен стать местом, где рождаются и внедряются в экономику новейшие информационные технологии и продукты. Иннополис должен оправдывать свое название».

Президент отметил развитие «Химграда», «КИП «Мастер», «ИТ-парка» и строящийся в Челнах парк «Хайер», 70 промышленных площадок муниципального уровня. Работа будет продолжена.

— Мы еженедельно заслушиваем глав районов по развитию малого и среднего предпринимательства. Подчеркну, существующее положение дел в отдельных районах нас не устраивает. Мы и дальше будем держать данный вопрос на контроле, — заверил Минниханов.

Он призвал учить предпринимательству со школьной скамьи, пообещал и дальше реализовывать образовательные программы для предпринимателей, в том числе запустить новые проекты: «Проверенный бизнес», «Перезагрузка», «Ближе к делу», а также Дом предпринимателя.

— Сегодня у предпринимателей есть обоснованные претензии к муниципальным органам власти и контрольно-надзорным органам. Отмечается избыточное административное давление, бюрократия и в целом непонимание некоторыми представителями органов власти роли бизнеса в развитии экономики. Наша задача — повышать доверие бизнеса к власти, налаживать конструктивный диалог, — поставил задачу президент.

Руководителей контрольных и надзорных органов он призвал менять и применять новые подходы в работе. Это касается как профилактики нарушений и применения практики предупреждений, так и в целом коммуникативных навыков взаимодействия с бизнесом.

Актуален вопрос по самозанятым. Татарстан — пилотный регион, где протестируют новые формы работы с ними. Рустам Минниханов поручил проработать вопрос обеспечения гарантий и правовой защиты этих граждан, а также повысить их заинтересованность в легализации бизнеса.

«Земля должна работать!»

Аграрии Татарстана не только обеспечивают население республики основными видами продукции, но и поставляют значительные объемы за ее пределы. Президент пообещал поддержку селу и множество республиканских программ.

— Необходимо повышать эффективность сельхозпроизводства. Сегодня близкие по возможностям районы и хозяйства имеют совершенно разные результаты. Так, например, Лениногорский, Дрожжановский и Апастовский районы, имея примерно одинаковую площадь пашни с Кукморским и Балтасинским районами, имеют денежную выручку на 1 гектар почти в 2 раза меньше. Или хозяйство имени Вахитова Кукморского района, где всего 2,5 тыс. коров, производит 77 тонн молока в сутки. Это больше, чем в целом Агрызском районе, где коров практически в 2 раза больше. Компания «Продпрограмма» Мамадышского района производит 140 тонн молока в сутки, что больше, чем Бавлинский, Елабужском и Рыбно-Слободском районах, вместе взятых. Безусловно, можно найти множество оправданий и причин. Но результат говорит сам за себя, — считает Минниханов.

АПК нужно ориентировать на глубокую переработку, пока это происходит в основном за пределами республики: «А это наша упущенная выгода».

Президент призвал поддержать фермеров, продумать рынки сбыта. Республика ежегодно выделяет 2 млрд руб. на почти 20 различных мер поддержки. Минсельхозу поручено активизировать работу по налаживанию кооперации между районами для переработки сырья, доведению продукта от поля до прилавков.

Еще один важный вопрос — сокращение сельхозземель. В последнее время их активно включают в границы населенных пунктов: «Только за последние 4 года в республике земли сельскохозяйственного назначения уменьшились на 6,5 тыс. га, из которых около 5 тыс. га — перевод в земли населенных пунктов. Прежде всего это касается Лаишевского (2,7 тыс. га), Пестречинского (800 га), Высокогорского (500 га), Зеленодольского (500 га), Верхнеуслонского (300 га) и Тукаевского (300 га) муниципальных районов. Однако зачастую изменение категорий земель не приводит к комплексному и устойчивому развитию населенных пунктов. Большинство участков остаются неосвоенными на протяжении длительного времени», посетовал татарстанский лидер.

По его словам, это говорит об отсутствии должного контроля со стороны органов власти — Минземимущества РТ, главного архитектора республики, глав районов:

— Не ведется даже элементарной работы по сбору информации в отношении переведенных земель! Поручаю правительству республики взять данную ситуацию на особый контроль! Нужно навести порядок в части межведомственного взаимодействия, четко определив обязанности каждого ответственного ведомства, а также муниципалитетов. Следует принять действенные меры по вовлечению неиспользуемых земель в хозяйственный оборот, применяя все доступные механизмы, в том числе увеличение ставки земельного налога, возврат земли обратно в категорию сельскохозяйственного назначения или ее изъятие. Еще раз повторю: земля должна работать! — подчеркнул Минниханов.

Президент поручил создать информационную систему обеспечения градостроительной деятельности, которая позволит выявить нарушения земельного и градостроительного законодательства в районах и упорядочить включение земель в границы населенных пунктов.

Антикоррупция: «Ни у кого не должно быть иллюзий»

Далее президент перешел к теме развития экономики и социальной сферы, которые зависят от того, насколько эффективна система государственного и муниципального управления, а она требует усовершенствования. Надо проанализировать закрепление полномочий за органами госуправления и обоснованность создания при них различного рода учреждений, упорядочить систему разработки государственных и отраслевых программ, чтобы увязать их друг с другом и не допустить дублирования мероприятий. В целом, по словам Минниханова, в изменении нуждается и структура правительства:

— Сегодня в Татарстане применяется значительное количество информационных систем в различных сферах жизнедеятельности. К сожалению, уровень их интеграции недопустимо низок, отсутствуют информационные шлюзы как между федеральными информационными системами, так и нашими. При этом устранение имеющихся ошибок и недоработок ведется крайне медленными темпами. Это зона ответственности Министерства информатизации и связи Республики Татарстан! — подчеркнул президент.

Сделать более эффективной нужно и систему местного самоуправления — ее модели более 10 лет. Рустам Минниханов посетовал, что в отдельных городах и районах создано слишком много различных учреждений с муниципальными полномочиями, что привело к необоснованному росту бюджетных расходов. Татарстанский лидер поручил разработать стандарт структуры органов местного самоуправления.

Большая работа предстоит и с кадрами. Это касается развития кадрового резерва и переподготовки специалистов с учетом передовых практик, современных тенденций. По-прежнему актуальна и борьба с коррупцией: «Многое делается в данном направлении. И эти меры мы будем только наращивать. Ни у кого не должно быть иллюзий».

В Татарстане будут строить ясли

Президент напомнил, что в центре всех действий власти — человек со всеми его заботами и устремлениями, а качество жизни — в основе «Стратегии 2030». Реализуются стратегические установки Путина, на что нацелены республиканские программы. За 10 лет в новые квартиры переехали более 150 тыс. татарстанских семей, капремонт провели почти у половины татарстанцев (10 тысяч многоквартирных домов), открыли 52 новые школы, 207 детсадов.

— Мы практически обеспечили дошкольными местами детей старше 3 лет. Следующим этапом станет увеличение ясельных мест. Планируется построить еще 29 детских садов на 6 тыс. мест, половина которых — для детей ясельного возраста. Это позволит молодым мамам при желании раньше выйти на работу, — отметил президент.

Более 30 млрд руб. направили на развитие медицины: стройку ФАПов, врачебных амбулаторий, станций скорой помощи. Завершается программа, которой нет аналогов, — по ремонту и оснащению современным оборудованием всех 197 поликлиник Татарстана.

Много делается для поддержки спорта: построено около тысячи универсальных спортплощадок, 71 спортивный зал, 62 бассейна, 17 ледовых дворцов, 27 лыжных баз. Как результат — увлеченных спортом практически вдвое больше — свыше 43%.

Построили 270 культурно-досуговых учреждений, 139 — капитально отремонтировали, например Казанский цирк. Кроме того, отреставрировали 91 объект культурного наследия, в том числе 14 музеев.

Продолжается работа с общественными пространствами. Построили и благоустроили более 250 парков, скверов, набережных. В этом году обновят еще 58. Заодно увеличат штаты полиции.

За восемь лет построили и отремонтировали свыше 5 тыс. км дорог, 124 моста, обновили тысячу городских дворов, проложили подъезды к 426 населенным пунктам. В этом году в дорожную сферу направили 25,5 млрд рублей.

Только в этом году на реализацию 38 программ направлено 44 млрд рублей. Работа будет продолжена с переходом на трехлетние пообъектные программы, пообещал президент и напомнил, что главы министерств и районов ответят за формирование программ капвложений.

Прививать молодежи патриотизм и взаимоуважение

Майские указы Путина (2012 г.) в Татарстане выполнили, в том числе: зарплата врачей и воспитателей выросла более чем в 2 раза, зарплата учителей и других бюджетников — более чем в полтора раза, порядка 30 тыс. многодетных семей получили землю, доля граждан, пользующихся электронными услугами, выросла с 20 до 80%.

— Путь, пройденный республикой, наши достижения — результат труда всех татарстанцев. Нам есть чем гордиться, но и есть над чем работать. Важной задачей является развитие и приумножение человеческого капитала через приобретение знаний, навыков, опыта, укрепление здоровья человека и формирование среды эффективной трудовой деятельности, — подчеркнул Рустам Минниханов.

Ключевая роль в этом отводится сфере образования. За восемь лет консолидированный бюджет отрасли вырос почти в 3 раза. Требуется грамотная профориентация, начиная с детского сада и школы. Хорошее подспорье — институт наставничества, который президент поручил развивать. Особо отметил татарстанских школьников, победивших на международных олимпиадах и призвал уделить особое внимание гармоничному развитию личности ребенка и его воспитанию: «Важно развивать в детях такие качества, как целеустремленность, коммуникативность, самостоятельность, умение брать на себя ответственность и решать задачи нестандартными методами, а также прививать им важнейшие жизненные ценности — патриотизм и взаимоуважение, честность и доброту, умение дружить и держать слово».

Все уровни системы образования должны быть ориентированы на потребности экономики. Пример — ресурсные центры, которых в республике уже 31. В следующем году будет создано еще шесть.

Важная роль отводится вузам и научным организациям. Перед ними стоит задача коммерциализации научной и исследовательской деятельности: «Впервые именно на такие прикладные исследования в текущем году сформирован государственный заказ для Академии наук республики».

Особого внимания требует рынок труда. Работодатели предлагают 46 тыс. вакансий, каждая третья — это квалифицированный рабочий, специалист среднего звена на производстве, в сельском хозяйстве и строительстве. Минтрудсоцзащиты совместно с Минобрнауки поручено учитывать потребности рынка.

Повысить продолжительность жизни

Пенсионная реформа требует решить вопрос занятости людей предпенсионного возраста, их переподготовки и оздоровления. Федеральным законом ужесточается ответственность работодателей за сохранение рабочих мест для этих граждан и сохраняются федеральные льготы. Такие же льготы примут и в Татарстане. Сегодня Госсовет РТ рассмотрит этот вопрос.

Медикам поставят задачи по увеличению продолжительности жизни татарстанцев (Путин поручил к 2024 году достигнуть показателя в 78 лет), снижению смертности от болезней системы кровообращения и рака. В этих целях в республике построят еще два первичных сосудистых центра, переоснастят существующие 18, реконструируют Республиканский онкодиспансер, возведут два его филиала в Набережных Челнах и Альметьевске, а также Центр детской онкогематологии. «Кроме того, назрела необходимость создания специализированной медицинской помощи пожилым гражданам — гериатрической службы. Прошу Министерство здравоохранения Республики Татарстан подготовить соответствующие предложения», — поручил президент РТ.

Также важно повысить качество диспансеризации и работать с предприятиями по проведению профилактических оздоровительных мероприятий работников.

Сделать медицину еще более доступной, по мнению Минниханова, должна активная цифровизация отрасли. У медучреждений должна быть единая база данных, технологии позволяют это сделать, но информационные системы в клиниках не интегрированы и разрознены. Правительству поручено решить проблему.

Спорт поможет сохранить здоровье татарстанцев. Поэтому важно, чтобы спортивные объекты были доступны для всех. Чтобы увлечь здоровым образом жизни и студентов, в вузах создадут спортклубы и студенческие лиги. Во многом этому способствуют и победы татарстанских команд: «Мы должны стремиться к тому, чтобы в составе сборных команд страны как можно чаще звучали имена татарстанских воспитанников». Отдельно Рустам Минниханов остановился на летнем отдыхе детей. В новом году стартует трехлетняя программа обновления 146 детских лагерей.

— В Год Льва Толстого хочу завершить свое выступление словами великого классика: «Зерно невидимо в земле, а только из него вырастает огромное дерево. Так же незаметна мысль, а только из мысли вырастают величайшие события жизни человеческой». Действительно, идеи, которые еще несколько лет назад казались такими амбициозными и недостижимыми, мы уже реализовали. Наши вчерашние мечты сегодня стали явью. Уверен, что в скором будущем мы воплотим в жизнь свои самые смелые прорывные планы, о которых только начинаем задумываться. Главное — верить в себя, не бояться перемен и уверенно идти к цели! Чтобы достичь успеха, мы должны нестандартно мыслить, совершенствовать свои знания, действовать решительно. Никогда не останавливайтесь на достигнутом! Всегда двигайтесь вперед! Все в наших руках! И мы справимся! — уверен Рустам Минниханов.



