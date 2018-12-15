Выборы Фемиды: председатели казанских судов «штурмуют» Самару

На вакансии зампреда и судьи в Шестом кассационном суде претендуют главы Советского и Авиастроительного судов столицы Татарстана

Как стало известно «Реальному времени», затеянная в стране реформа Фемиды может обезглавить минимум два казанских суда. Их председатели участвуют в конкурсе на замещение вакансий в Шестом кассационном суде общей юрисдикции. Радик Габдуллин из Советского суда подал заявление на пост зампреда, а Раиль Шайдуллин из Авиастроительного — на должность судьи в новом суде кассационной инстанции. Как утверждают источники «Реального времени», оба претендента готовы ехать в Самару, еще ряд татарстанских судей могут променять Казань на Москву, Петербург и Нижний.

Глава Авиастроительного суда к взлету готов



Уже 24 декабря Высшая квалифколлегия судей РФ рассмотрит вопрос о даче казанцу Раилю Шайдуллину рекомендации на должность судьи нового кассационного суда в Самаре. Возможный карьерный взлет председатель Авиастроительного райсуда Казани воспринимает с оптимизмом, говорят в судейском сообществе республики. Сам кандидат комментировать свое участие в конкурсе «Реальному времени» не стал.

В свои 42 года Шайдуллин уже не раз начинал работу на новом месте — уроженец Буинска после окончания юрфака КГУ поработал юристом ГУП «Казанское авиапредприятие», затем помощником прокурора Лаишевского района, в 2000—2003 годах был старшим следователем отдела по расследованию убийств и бандитизма прокуратуры РТ, после чего расстался с мундиром ради мантии. Судил в Лаишево, Верховном суде РТ, в 2012-м был назначен зампредом Набережночелнинского горсуда, а еще через два года десантировался в председательское кресло в Авиастроительном суде Казани.

Представляя Раиля Шайдуллина коллективу в 2014-м, председатель управления Судебного департамента по РТ Зявдат Салихов просил его сохранить высокое качество работы суда, а глава Верховного суда Татарстана Ильгиз Гилазов выражал уверенность, что задачи будут выполнены на достойном уровне, и отмечал богатый опыт работы нового руководителя.

Отметим, именно Шайдуллин в 2014-м вынес один из первых в Татарстане приговоров по делу вернувшегося из Сирии участника незаконных вооруженных формирований Раифа Мустафина — наказал 3 годами и 10 месяцами колонии. А еще судья направил частное постановление в Российский исламский университет, требуя быстрее принять меры и избавиться от условий, которые способствуют увлечению студентов радикальным исламом. Сейчас Раиль Шайдуллин рассматривает дело «воровского ОПС» на Казанском вертолетном заводе. Срок его председательских полномочий в Авиастроительном суде истекает лишь в 2020-м.

Именно Шайдуллин в 2014-м вынес один из первых в Татарстане приговоров по делу вернувшегося из Сирии участника незаконных вооруженных формирований Раифа Мустафина. Фото aviastroitelny.tat.sudrf.ru



Лидер суда — отличника по электронным искам

Когда перед ВККС предстанет казанец Радик Габдуллин, пока неизвестно. В опубликованной вчера повестке декабрьской сессии этот вопрос не значится. Напомним, ранее Высшая квалифколлегия объявила открытыми сразу четыре вакансии заместителя председателя Шестого кассационного суда общей юрисдикции. Прием документов на конкурс завершился в середине ноября. О том, что Габдуллин тоже подал документы, «Реальному времени» подтвердили источники в судейских кругах.

Отметим, что выдвижение Радика Габдуллина на более высокий пост можно было ожидать. «Советский» председатель является членом Совета судей РФ и активно участвует в его работе. Напомним, он является одним из разработчиков законопроекта о включении федеральных судов общей юрисдикции и мировых судов в систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) — для ускорения работы. Сам суд в этом году попал в пятерку лидеров по стране по числу виртуально поданных исков.

Кандидату в зампреды — 54 года, родился в Нижнекамске. 27 лет работает судьей. Карьеру начинал после окончания КГУ стажером судьи в Челнах, там же в 1991 году был назначен судьей Автозаводского райсуда, затем в 1995-м — судьей Набережночелнинского суда. Через пять лет ушел с повышением в Верховный суд Татарстана, где отработал 13 лет, причем последний год — в качестве председателя судебного состава. Кстати, именно Радику Габдуллину, как судье Верховного суда РТ, в свое время доверили рассматривать претензии Генпрокуратуры к отдельным статьям Конституции Татарстана. В 2013-м получил назначение председателем в Советский райсуд Казани. На шестилетний срок.

Тут стоит вспомнить, что в настоящее время без председателей работают два райсуда Казани — Московский и Кировский. В Вахитовском же в будущем году может произойти смена власти — рекомендацию на этот пост получил главный судья Нижнекамска Газиз Гисметдинов. Теперь решение — за кадровой комиссией президента РФ.

«Советский» председатель является членом Совета судей РФ и активно участвует в его работе. Фото Максима Платонова

Зачем председатель кассации приезжал в Казань

Тот факт, что оба кандидата на должности в кассации имеют опыт работы в суде регионального уровня, является не совпадением, а непременным условием для выдвижения, утверждает один из осведомленных источников «Реального времени».

Среди представителей судейского сообщества ходят разговоры о судейских вакансиях в новых апелляционных и кассационных судах в Нижнем Новгороде, Москве, Санкт-Петербурге и Самаре. Называются несколько фамилий претендентов, причем среди них есть и судьи Верховного суда РТ, не так давно ушедшие в отставку. Еще говорят, если у новых столичных судов нет проблем с кадрами, то вот в Саратове и Самаре пока недобор.

Стоит напомнить, что в октябре в Казани с официальным визитом побывал первый работник Шестого кассационного суда общей юрисдикции, он же его первый председатель Александр Ефанов. До назначения он 12 лет возглавлял Одиннадцатый апелляционный арбитражный суд, а до этого еще девять лет руководил Самарским гарнизонным военным судом. Вместе с Ефановым в Казань приезжал начальник управления Судебного департамента в Самарской области Юрий Сафоненко. Встречались с руководством Верховного суда республики и УСД по РТ, с судьями Верховного суда республики.

Напомним, первоначально проект перестройки судебной вертикали — для большей независимости — предусматривал размещение того нового кассационного суда именно в Казани. Республика гарантировала — готовы помочь с возведением храма Фемиды, ведь не впервой. Но на стадии рассмотрения доработки законопроекта еще не открытый суд «переехал» в Самару. Попытки татарстанцев отстоять первенство не удались. Источники «Реального времени» сообщали — в вопрос дислокации вмешались председатели верхней и нижней палаты парламента РФ.

В октябре в Казани с официальным визитом побывал первый работник Шестого кассационного суда общей юрисдикции, он же его первый председатель Александр Ефанов. Фото vkonline.ru

Новые суды должны заработать не позднее 1 октября 2019 года. Неофициально же поставлена задача — решить все оргвопросы и открыться будущим летом. Тогда приговоры Верховных судов Татарстана, Мордовии, Самарского облсуда и десятка региональных судов можно будет оспорить в Четвертом апелляционном суде (Нижний Новгород), а позднее — в Шестом кассационном суде в Самаре. А кроме того, самарская кассация будет заниматься пересмотром уже вступивших в силу приговоров и решений, вынесенных федеральными судами Башкортостана, Марий Эл, Татарстана, Удмуртии, Чувашии, а также Кировской, Оренбургской, Самарской и Ульяновской областей.

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