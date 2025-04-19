Российские школьники будут учиться по единому расписанию уроков

Работа над ним близка к завершению, рассказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов

Фото: Максим Платонов

В российских школах введут единое расписание. Работа над ним близка к завершению, рассказал глава Минпросвещения страны Сергей Кравцов.

— Завершается работа по единому расписанию уроков для школ, — сообщил он РИА «Новости».

Штатные расписания призваны четко показывать, какая у педагога нагрузка, сколько уроков и для какого количества школьников он провел.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

По словам Кравцова, с начала нового учебного года также вводится единое планирование по школьным предметам. Кроме того, установлено нормирование контрольных и проверочных работ, в том числе всероссийские проверочные работы. На них должно приходиться не больше 10% от общего количества уроков по программе.

Напомним, недавно Минпросвещения России установило максимальное время, которое ученики начальной школы должны тратить на выполнение домашних заданий. Для первоклассников это один час, учеников вторых и третьих классов — 1,5 часа, а для четвероклассников — два.

Галия Гарифуллина