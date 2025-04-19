Спецпосланник Трампа заявил, что Украина не войдет в НАТО

Фото: Максим Платонов

Вопрос вступления Украины в НАТО не обсуждается, этого не произойдет, заявил спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог.

— Мы заявили предельно ясно: НАТО вне обсуждений. Вы (Украина, — прим. ред.) не станете частью НАТО. Эта мысль не нова, — сказал Келлог в эфире телеканала Fox News (цитата по ТАСС).

Келлог подчеркнул, что еще в 2008 году тогдашний посол США в России Уильям Бернс сообщил Кондолизе Райс, занимавшей пост американского госсекретаря, что это «недостижимая цель».

Ранее президент США Дональд Трамп говорил, что Украина никогда не станет частью НАТО, несмотря на желание Владимира Зеленского.

Напомним, СМИ сообщали, что вчера Вашингтон представил европейским союзникам план урегулирования конфликта на Украине. Документ предполагает «заморозку» боевых действий и фактическое признание контроля России над присоединенными территориями.



Галия Гарифуллина