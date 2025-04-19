Татарстанцев предупредили о грозе и сильном ветре

Такая погода ожидается в республике днем и вечером 20 апреля

Фото: Дарья Пинегина

Татарстанцев предупредили о грозе и сильном ветре порывами 15—20 м/c. Такая погода ожидается днем и вечером 20 апреля, сообщили в республиканской службе чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

— Не следует прятаться под рекламными щитами, дорожными знаками, деревьями и линиями электропередач. Не оставляйте детей без присмотра. Окажите помощь пожилым и больным людям. Будьте внимательны и осторожны! — говорится в сообщении.



Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Аналогичный прогноз погоды опубликовал Гидрометцентр республики. По его данным, в Казани порывы ветра будут достигать 15—17 м/с.

Напомним, вчера татарстанцам сообщили об аномально жаркой погоде, которая ожидается в регионе с 18 по 23 апреля. Среднесуточные температуры будут превышать норму на 9—12 градусов.

Галия Гарифуллина