В «Городской стоматологии» в Казани сменился руководитель

В казанском АО «Городская стоматология», под брендом которой в Казани работает семь стоматологических клиник, сменился руководитель. Вместо Расуля Шакирова, который управлял сетью последние 15 лет, им стала Лилия Камалова.

Годовой оборот АО «Городская стоматология» — 318,9 млн рублей. Однако последние три года компания терпит убытки, нарастив их до 45,8 млн.

Подробнее об этих и других новостях татарстанского бизнеса — в традиционном обзоре «Реального времени».