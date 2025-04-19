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В «Городской стоматологии» в Казани сменился руководитель

14:13, 19.04.2025
В «Городской стоматологии» в Казани сменился руководитель
Фото: скриншот с сайта Яндекс.карты

В казанском АО «Городская стоматология», под брендом которой в Казани работает семь стоматологических клиник, сменился руководитель. Вместо Расуля Шакирова, который управлял сетью последние 15 лет, им стала Лилия Камалова.

Годовой оборот АО «Городская стоматология» — 318,9 млн рублей. Однако последние три года компания терпит убытки, нарастив их до 45,8 млн.

Подробнее об этих и других новостях татарстанского бизнеса — в традиционном обзоре «Реального времени».

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