Раис Татарстана призвал усиленнее украшать города республики к Дню Победы

Главам городов и районов он поручил организовать вручение ветеранам поздравительных открыток и продуктовых наборов до 5 мая

Фото: Михаил Захаров

Раис Татарстана Рустам Минниханов на совещании в Доме правительства РТ дал поручение активнее украшать населенные пункты республики к Дню Победы. Кроме того, он напомнил, что нужно привести в порядок все памятники и обелиски в честь павших воинов, передает пресс-служба татарстанского лидера.

Также Минниханов обратил внимание на то, что на площадках проведения массовых мероприятий должны быть принять меры по обеспечению безопасности. «Наша общая задача — провести юбилей Великой Победы на высоком организационном уровне», — подчеркнул он.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Главам городов и районов поручено до 5 мая организовать вручение ветеранам поздравительных открыток и продуктовых наборов. Уже получили единовременные выплаты фронтовики, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», труженики тыла, вдовы и инвалиды, участники Великой Отечественной войны. Кроме того, для вручения ветеранам войны, труженикам тыла, вдовам погибших ветеранов в Минтруда и муниципалитеты доставлено почти 8,8 тыс. продуктовых наборов.



Напомним, в Казани на празднование 80-летия Победы выделят почти 44 млн рублей. Основным местом для торжеств станет площадь Тысячелетия. На ней пройдет дневной концерт продолжительностью два часа, а вечером зрителей ждет четырехчасовое шоу с участием танцевальных, хореографических и вокальных коллективов.

Галия Гарифуллина