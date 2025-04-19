Владимир Путин объявил пасхальное перемирие

Российская сторона останавливает все боевые действия с 18.00 19 апреля до нуля часов 21 апреля

Президент России Владимир Путин на встрече с начальником Генерального штаба ВС РФ Валерием Герасимовым объявил пасхальное перемирие, сообщили в пресс-службе Кремля. Российский лидер поручил остановить все боевые действия с 18.00 19 апреля до нуля часов 21 апреля.



— Руководствуясь гуманитарными соображениями, сегодня с 18 часов до нуля часов с воскресенья на понедельник российская сторона объявляет пасхальное перемирие. Приказываю на этот период остановить все боевые действия. Исходим из того, что украинская сторона последует нашему примеру. При этом наши войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций, — сказал Путин.



По словам Путина, ранее Украина более 100 раз нарушила мораторий на удары по энергетическим объектам. Ход перемирия покажет готовность Киева к мирному урегулированию.

Президент России поздравил бойцов и всех православных с Пасхой. Кроме того, он заслушал доклад Герасимова о ситуации на линии боевого соприкосновения и поручил отдельно доложить после завершения зачистки приграничья Курской и Белгородской областей.

Всем командующим группировок в зоне СВО отданы указания о прекращении огня в указанный период, сообщила пресс-служба Минобороны России.

— Режим прекращения огня вводится в гуманитарных целях и будет соблюдаться российской Объединенной группировкой войск (сил) при условии его взаимного соблюдения киевским режимом, — подчеркнули в ведомстве.

По информации СМИ, вчера США представили европейским союзникам план урегулирования конфликта на Украине, который предполагает «заморозку» боевых действий и фактическое признание контроля России над присоединенными территориями. Данная информация появилась на фоне заявления госсекретаря США Марко Рубио от 18 апреля, который подчеркнул необходимость вовлечения стран ЕС в процесс мирного урегулирования, упомянув возможную роль санкций ЕС в будущем соглашении. Рубио также не исключил возможности выхода Вашингтона из процесса, если прогресс не будет достигнут в ближайшие дни.

Стремления Киева к вступлению в НАТО будут сняты с повестки дня, говорилось в плане урегулирования. Сегодня спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келло заявил, что Украина не присоединится к альянсу, несмотря на желание Зеленского.

Галия Гарифуллина