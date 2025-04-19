В Храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь

Фото: Михаил Захаров

В Храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Об этом сообщает RT.

Сошествие Благодатного огня происходит в Кувуклии. Это часовня в центре храма Воскресения Христова, скрывающая пещеру Гроба Господня. В ней находится плита, под которой располагалось место погребения Иисуса Христа.

В храме находится и делегация Фонда Андрея Первозванного. Она доставит Благодатный огонь в Москву. Кроме того, его привезут и в другие города России, в частности в Белгород, Брянск и Курск. В Казань святыню доставят вечером 20 апреля. Ее встретят перед Великой вечерней в день Пасхи, сообщили в Казанской епархии.

Галия Гарифуллина