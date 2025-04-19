Татарстанский депутат призвал отменить мастер-класс Ирины Хакамады в Казани

Эдуард Шарафиев обратился к прокурору республики с требованием отменить мероприятие

Депутат Госсовета республики Эдуард Шарафиев рассказал, что к нему обратились родственники и близкие участников СВО по поводу мастер-класса российского политического и общественного деятеля Ирины Хакамады, который должен пройти в Казани 20 апреля. Они поинтересовались, кто разрешает выступления «представителей либеральной фронды».

— Этой даме не площадку следует предоставлять, а как минимум признать ее иностранным агентом, а лучше — привлечь к ответственности за дискредитацию Вооруженных сил России, — написал Шарафиев в своем телеграм-канале.



Он сообщил, что обратился к прокурору Татарстана Альберту Суяргулову с требованием отменить выступление Хакамады и вынести предостережение тем, кто предоставляет площадки для «подобных деятелей».

В одном из интервью Хакамада заявила, что никто из ее знакомых не отправился в зону СВО, потому что они «не идиоты». Ее выступления уже отменяли в ряде регионов России.

Галия Гарифуллина