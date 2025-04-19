Татарстанский депутат призвал отменить мастер-класс Ирины Хакамады в Казани
Эдуард Шарафиев обратился к прокурору республики с требованием отменить мероприятие
Депутат Госсовета республики Эдуард Шарафиев рассказал, что к нему обратились родственники и близкие участников СВО по поводу мастер-класса российского политического и общественного деятеля Ирины Хакамады, который должен пройти в Казани 20 апреля. Они поинтересовались, кто разрешает выступления «представителей либеральной фронды».
— Этой даме не площадку следует предоставлять, а как минимум признать ее иностранным агентом, а лучше — привлечь к ответственности за дискредитацию Вооруженных сил России, — написал Шарафиев в своем телеграм-канале.
Он сообщил, что обратился к прокурору Татарстана Альберту Суяргулову с требованием отменить выступление Хакамады и вынести предостережение тем, кто предоставляет площадки для «подобных деятелей».
В одном из интервью Хакамада заявила, что никто из ее знакомых не отправился в зону СВО, потому что они «не идиоты». Ее выступления уже отменяли в ряде регионов России.
Справка
Ирина Хакамада — депутат Госдумы первых трех созывов, председатель Государственного комитета России по поддержке и развитию малого предпринимательства в 1997—1999 годах. В 2004 году участвовала в выборах на пост президента России. В настоящее время занимается общественной и образовательной деятельностью.
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