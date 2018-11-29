ККС РТ одобрила кандидата на пост председателя Вахитовского суда Казани

Фото: пресс-служба президента РТ. Минниханов и Гисметдинов на открытии здания суда

По данным «Реального времени», накануне Квалифколлегия судей РТ рекомендовала на пост председателя Вахитовского суда Казани главного судью Нижнекамска Газиза Гисметдинова. Теперь очередь за кадровой комиссией при президенте РФ.

Гисметдинов был единственным участником конкурса на председательскую вакансию в центральном суде столицы РТ. Заявку не имеющего судейского стажа общественника Дмитрия Бердникова отклонили еще на этапе подачи документов.

Напомним, о возможном выдвижении председателя Нижнекамского горсуда на ключевой пост в Казани «Реальное время» рассказывало еще в июле. Срок полномочий действующего руководителя Вахитовского райсуда Фаниса Мусина истекает в 2019 году.