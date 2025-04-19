В России учредили стипендию имени Жириновского

На нее смогут претендовать студенты и аспиранты, имеющие достижения в области востоковедения и государственного управления

Фото: Динар Фатыхов

Правительство России учредило стипендию имени Владимира Жириновского. Ее будут выплачивать уже в новом учебном году.

— С 1 сентября 2025 года студенты и курсанты вузов, а также аспиранты и адъюнкты, имеющие значительные достижения в области востоковедения и государственного управления, будут получать стипендию имени В.В. Жириновского. Постановление об учреждении таких стипендий подписал председатель правительства Михаил Мишустин, — говорится в телеграм-канале кабмина.

Ежегодно будут назначаться по 10 стипендий для студентов в размере 15 тыс. рублей в месяц. Столько же стипендий, но в размере 20 тыс. рублей, будут предназначены для аспирантов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Стипендии будут назначаться на 12 месяцев по результатам конкурсного отбора, который будут проводить специалисты Минобрнауки, — добавили в кабмине.

Кандидаты должны иметь оценки «отлично» и «хорошо» по итогам аттестаций, публиковаться в научных изданиях и участвовать в конференциях. Кроме того, при назначении выплат будут учитываться гранты, полученные студентом или аспирантом на выполнение научно-исследовательской работы, и победы во всероссийских или международных конкурсах.

Напомним, в конце прошлого года президент России Владимир Путин учредил стипендию для выдающихся спортсменов и их тренеров. Претендовать на нее смогут чемпионы Олимпийских игр, медалисты официальных соревнований, их тренеры и специалисты спортивных сборных команд России. Также выплаты предусмотрены для медалистов Паралимпийских игр, Всемирных игр глухих, Сурдлимпийских игр.

Галия Гарифуллина