Российские войска освободили населенный пункт Олешня Курской области
Российские войска освободили населенный пункт Олешня Курской области. Об этом сообщили в Минобороны страны.
— Подразделениями группировки войск «Север» в ходе активных наступательных действий освобожден населенный пункт Олешня Курской области, — говорится в сообщении.
Напомним, недавно подразделения «Южной» группировки войск освободили населенный пункт Валентиновка в Донецкой Народной Республике.
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