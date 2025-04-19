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Российские войска освободили населенный пункт Олешня Курской области

12:14, 19.04.2025
Российские войска освободили населенный пункт Олешня Курской области
Фото: Динар Фатыхов

Российские войска освободили населенный пункт Олешня Курской области. Об этом сообщили в Минобороны страны.

— Подразделениями группировки войск «Север» в ходе активных наступательных действий освобожден населенный пункт Олешня Курской области, — говорится в сообщении.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Напомним, недавно подразделения «Южной» группировки войск освободили населенный пункт Валентиновка в Донецкой Народной Республике.

    Галия Гарифуллина

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