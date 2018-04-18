Советский суд Казани попал в пятерку лидеров России по электронной подаче исков

Заместитель генерального директора Судебного департамента при Верховном суде РФ Виктор Агеев рассказал, что по итогам I квартала 2018 года в стране подали 130 тыс. исков в электронном виде.



Показатель в три раза больше данных за тот же период 2017 года. На конференции «От пергамента к цифре» Агеев отметил, что суд Советского района Казани вошел в пятерку лидеров по стране — здесь подано 1268 исков в электронном виде. На первом месте Московский областной суд с 1343 исками, передает корреспондент «Реального времени» из IT-парка в Казани. Там проходит Международная научно-практическая конференция «От пергамента к цифре», посвященная 100-летию Архивной службы Российской Федерации и Республики Татарстан.

Ранее сообщалось, что Советский райсуд Казани — в лидерах по России по количеству поступивших и принятых к производству электронных исков за 9 месяцев 2017 года среди судов общей юрисдикции.