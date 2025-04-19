Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 246 на 246

В качестве жеста доброй воли Москва передала 31 раненого военнопленного в обмен на 15 российских бойцов, нуждающихся в срочной медицинской помощи

Фото: Динар Фатыхов

Москва вернула с подконтрольной киевскому режиму территории 246 российских военнослужащих. Взамен Украине переданы 246 военнопленных ВСУ, сообщили в Минобороны России.

— Также в качестве жеста доброй воли, передан 31 раненый военнопленный в обмен на 15 раненых российских военнослужащих, нуждающихся в срочной медицинской помощи, — добавили в ведомстве.

Сейчас все российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии и получают психологическую и медицинскую помощь. Кроме того, у бойцов есть возможность связатьсяс родственниками. Всех освобожденных доставят в Россию, где они пройдут лечение и реабилитацию.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

-При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты, — указали в Минобороны России.

Сегодня президент России Владимир Путин на встрече с начальником Генерального штаба ВС РФ Валерием Герасимовым объявил пасхальное перемирие,. Российский лидер поручил остановить все боевые действия с 18.00 19 апреля до нуля часов 21 апреля.



Галия Гарифуллина