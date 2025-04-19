Рустам Минниханов поручил активизировать работу по защите населения от собак

Координировать ее будет Главное управление ветеринарии кабмина республики

Фото: Динар Фатыхов

Раис Татарстана Рустам Минниханов призвал глав районов активизировать работу по защите населения от собак. Такое поручение он дал на традиционном координационном совещании правоохранительных органов, передает пресс-служба татарстанского лидера.



Прокурор республики Альберт Суяргулов попросил раиса усилить меры по отлову безнадзорных животных в районах. Только за первый квартал этого года за медицинской помощью обратились 1877 татарстанцев, укушенных собаками.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Рустам Минниханов отметил важность защиты граждан. Координировать эту работу поручено Главному управлению ветеринарии кабмина Татарстана. Его начальником сегодня был назначен Тимур Галеев, ране занимавший должность начальника Государственного ветобъединения Казани.

Напомним, республика заняла четвертое место в антирейтинге регионов России по количеству нападений животных на людей в 2024 году. В прошлом году татарстанцы подверглись нападению собак 6,4 тыс. раз.



Галия Гарифуллина