КВЗ недосчитался деталей на 12 миллионов: стартовало дело «воровского ОПС»

По версии обвинения, на оборонном предприятии в Казани не отлажен автоматический учет деталей к вертолетам

Фото: Максим Платонов

В Казани начался судебный процесс о масштабных кражах на вертолетном заводе. По версии обвинения, ущерб КВЗ от воровства составил почти 12 млн рублей, преступное сообщество действовало с января 2013 года по 22 ноября 2016 года. Под суд пошли десять человек, включая водителя, обустроившего тайник в служебном авто. С обвинением частично согласен лишь один из фигурантов. Подробности — в материале «Реального времени».

Гособвинитель: «На заводе не налажена автоматическая система учета деталей»

В Авиастроительном райсуде Казани стартовал процесс по делу «воровского ОПС» с Казанского вертолетного завода. Семеро из десяти подсудимых, включая предполагаемого основателя сообщества Сергея Токаря, находятся в СИЗО. Еще один под подпиской о невыезде, двое под домашним арестом. На старт уголовного дела приехало немало родственников и журналистов. Свободных мест в зале не было.

Сергей Токарь, ранее работавший на КВЗ слесарем механосборочных работ, на момент задержания официально трудоустроен не был — «работал на себя», пояснил он сегодня председателю Авиастроительного суда Раилю Шайдуллину, который рассматривает данное дело.

— Сергей Токарь занимался сборкой отдельных деталей, был знаком с работниками КВЗ, изучил расположение зданий и возможности тайного выноса деталей. Знал о том, что всегда есть детали, которые не учитываются должным образом. На заводе не налажена автоматическая система учета деталей, они изготавливаются сверх нормы — все это он знал, — озвучил гособвинитель Ильдар Мухаметзянов.

На старт уголовного дела приехало немало родственников и журналистов



По версии обвинения, после увольнения с вертолетного токарь всерьез задумался о похищении деталей, перед этим изучив, кто занимается ремонтом, кому бывают нужны детали, какие частные лица и малые компании могут их продавать. Поскольку ожидание легальных комплектующих могло составлять от недели до нескольких месяцев, то предприятия, занимающиеся ремонтом вертолетов, вынуждены были покупать детали у частных лиц или мелких компаний. Им ОПС и поставляло нужные элементы, на которые его участники готовили и поддельные копии документов. Похоже, что в деле среди фигурантов два брата — Сергей и Денис Токари, у них одинаковые отчества — Николаевичи. К тому же пришедшие родственники реагировали на их слова одинаково эмоционально, внимательно выслушивая все сказанное.

Охрана пропускала через КПП

Сначала, как полагают следователи, Сергей Токарь завязал контакт с жестянщиком Айдаром Мифтаховым. Последний сейчас находится под подпиской о невыезде и продолжает ходить на работу, на это некоторые присутствующие родственники выразили недовольство. Как озвучил прокурор, Мифтахов в ОПС отвечал за организацию сбора похищенных деталей и вынос за проходную.

— Он выносил их в одежде или сумке, работники охраны пропускали через КПП без надлежащего контроля, — пояснил позицию обвинения прокурор Мухаметзянов.

Далее он заявил, что мастер одного из цехов, Александр Иванов, тоже собирал детали, но уже для того, чтобы их можно было вывезти с территории предприятия на служебном авто. В этом обвиняют уже водителя КВЗ Сергея Федорова.

Детали складировали на рабочих местах, а затем выносили как через проходную, так и вывозили на служебной машине, которой управлял Федоров.

Семеро из десяти подсудимых, включая предполагаемого основателя сообщества Сергея Токаря, находятся в СИЗО. Еще один под подпиской о невыезде, двое под домашним арестом



— Сотрудники охраны знали его и его автомобиль, поэтому пропускали без тщательной проверки. Кроме того, он сделал тайник в автомобиле для большей надежности, — пояснил схему вывоза прокурор.

В пресс-службе КВЗ на вопросы о дополнительных внутренних проверках и работе охраны пояснили «Реальному времени», что не комментируют эту тему до решения суда. Представитель завода Любовь Бабушкина на заседании также отказалась от комментариев. К слову, сейчас она уже не работает на предприятии, но представляет его интересы по доверенности.

Часть краденого продать не успели

Самым высокопоставленным участником ОПС следователи МВД Татарстана считают заместителя директора по организации летной работы Олега Суина. По версии обвинения, он отвечал за сбыт похищенного и работал с предприятиями-дилерами и перекупщиками.

Часть краденого можно было продавать сразу после нанесения спецмаркировки (этим занимались в гаражах) и подготовки документов о товаре. Другие детали требовали покраски и незначительной доработки. Этим, как и складированием деталей, занимались в арендованном гараже кооператива «Телевышка-1», который предоставил Сергей Токарь, считают в полиции. Какие-то детали хранили и дома.

Были похищены детали на 1 миллион 233 тысячи 908 рублей, они были обнаружены и изъяты, — озвучил сумму ущерба прокурор



Прокурор на заседании указал и на техническую оснащенность группы — некоторые участники использовали несколько телефонов, зарегистрированных на третьих лиц, которые даже и не знали о незаконных действиях. Также для перевозки краденого использовали служебные и личные автомобили.

— За охраняемую территорию тайно переместили вертолетные детали и комплектующие к ним на 10 миллионов 740 тысяч 768 рублей, эти детали успели реализовать. Также были похищены детали на 1 миллион 233 тысячи 908 рублей, они были обнаружены и изъяты, — озвучил сумму ущерба прокурор.

Общий материальный ущерб для завода составляет 11,9 млн рублей. Судя по озвученному списку, воровали все, что плохо лежит, — не только дорогостоящие детали, но даже некие ведра по три тысячи рублей и чемоданы для инструментов.

Свою вину на предварительном следствии признавали девять фигурантов. В суде картина полностью поменялась. Лишь бывший водитель завода Сергей Федоров заявил судье, что частично согласен с обвинением. Все остальные заявили, что вину не признают. Следующее заседание решено начать с допроса свидетелей по делу.