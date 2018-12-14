«Барсы» «хейтят» и угрожают Евгению Савину: на базе казанской команды сегодня весело

Отчет об одной из самых необычных тренировок «Ак Барса»

Недельные перерывы на Евротуры в регулярном чемпионате КХЛ обычно сопровождаются информационной засухой. Но только не в этот раз. В «Ак Барсе» в преддверии матча с лидером Востока «Автомобилистом» (пройдет в понедельник, 17 декабря) решили поднять «тегируемость» в российском Рунете за счет популярного блога экс-футболиста, а ныне шоумена Евгения Савина, подписав с ним «полноценный контракт». Но было на что посмотреть на базе «Ак Барса» и помимо маркетинговых ходов. Кто из резервистов «Барса» заменил отсутствующих лидеров, как молодой голкипер Акмурзин «травил» Савина и почему у Основина не вышло в Уфе, а в Казани точно получится — об этом и многом другом в репортаже «Реального времени».

Угрозы Свитова новичку Савину

Откатав свои стартовые пять минут на льду под пристальными взглядами журналистов, «новый игрок» Евгений Савин, который не слишком уверенно держался на льду, с энной попытки наконец забросил шайбу в ворота одного из запасных вратарей «Ак Барса» Ивана Акмурзина. Последний, правда, откровенно поддаваясь, упал в ноги, благодаря чему экс-футболист и закатил-таки шайбу. До этого Акмурзин брал все попытки буллитов без особого труда и даже немного по-пижонски: то красиво завалившись и подняв щитки, то распластавшись в шпагате.

«Вы где этого «тролля» взяли, он весь день меня травит!» — шутил уже после тренировки Савин, показывая на Акмурзина, который только что подколол шоумена. «Я просто «хейтер»!» — парировал молодой голкипер.

Уже после активной части тренировки журналисты в шутку спросили у наставника команды, как он оценивает подоспевшее «усиление».

— Ему надо еще подготовиться. Пока он не совсем готов, так скажем, — сообщил Билл.

«Савину надо еще подготовиться. Пока он не совсем готов, так скажем», — сообщил Билл.



— Сколько нужно тренировок, чтобы он подготовился?

— Немножко надо поработать, летний сбор пройти, — сказал со смехом Билялетдинов.

Сам же Савин, который явно приехал в Казань не шайбы «Автомобилисту» забивать, а поработать на свой видеоблог, тоже, пусть и в шутливой форме, признал, что для основного состава еще «сыроват:

— Когда входишь в раздевалку — везде сразу краги, клюшки, коньки, столько нюансов. Здесь коньки точат, там клюшки готовят, обматывают, тут сушилка. Столько всего, вау! Вообще, я реально офигел — это настолько круто. Я уже не говорю про тренировочный процесс, потому что, когда игроки встают на коньки и я их вижу в раздевалке, они такие кони. Я представляю, если кто-то разгонится и меня в борт припечатает, от меня вообще, наверное, ничего не останется. Человеку разрезали сухожилия на руке, кровища, а он сидит, велик крутит и говорит: «Да нормально, зашили». Это очень круто. Атмосфера класс, эмоции переполняют — говорю на полном серьезе. Понятно, что я «валенок», но тем не менее я попробую.

— Амплуа себе уже выбрали ?

— Это все к тренеру. Уже не вратарь, сто процентов, вратарь у нас один из лучших в России, если не самый лучший. Тем более что болеет за «Барселону» (Гарипов — поклонник каталонцев, — прим. ред.), тут без шансов вообще. Поэтому амплуа выберет тренер, завтра у меня, скорее всего, будет игровое упражнение, а сегодня еще будет теория, потому что без нее никак.

— Каким был ваш первый разговор с Зинэтулой Билялетдиновым?

— Нас познакомили, я сказал, что очень постараюсь прогрессировать и сильно не мешать тренировочному процессу, но тем не менее готов попробовать себя в роли хоккеиста. Он сказал — окей, добро пожаловать.

Уже когда камеры были свернуты и настало время неформального общения, Савин признался, что уже получил «угрозы» от новых партнеров. Например, Александр Свитов пообещал «размазать и припечатать в борт».

— Да шучу я, шучу, — с ухмылкой сказал сам капитан «Ак Барса», внезапно появившийся из-за спин журналистов, и проследовал в раздевалку.

Сам Савин признал, что для основного состава еще «сыроват»



«Не говорим о первом месте на Востоке, но желание есть»

Когда же не слишком эффективные попытки Савина забросить шайбу закончились и он явно подустал под тяжелой хоккейной экипировкой, команда вышла на раскатку и приступила к своим стандартным занятиям.

Сначала была типичная стартовая раскатка с ускорениями, за которой последовало тоже совсем нередкое упражнение — отыгрыш шайбы с партнерами от борта с выходом на свидание с вратарем в спонтанном буллите.

Среди занимавшихся не было по крайней мере четверых лидеров команды — Андрея Педана, отбывшего в сборную, а также Пола Постмы, Александра Свитова и Андрея Маркова. Их места заняли резервисты: в «зеленом» звене отрабатывал Денис Цуканов, а в «красном» занимался Марк Марин.

— Некоторые наши игроки находятся в сборных — в олимпийской и в первой, — говорил Билялетдинов журналистам. — Есть травмированные. В целом подготовка идет, я считаю, нормально. Есть еще два дня для того, чтобы поработать.

— Смогут ли принять участие в матче Свитов и Марков, которых сегодня на льду не было?

— Свитов под вопросом, а Марков должен сыграть.

— Стоит ли перед командой задача непременно занять первое место в конференции по итогам регулярки?

— Мы об этом не говорим, но желание у нас есть. Мы всегда ставим высокие задачи. Иногда получается, иногда нет. Во всяком случае, возможность есть, и надо пытаться достать [лидера], — рассуждал наставник казанцев.

Среди занимавшихся не было по крайней мере четверых лидеров команды



Основин: «В Уфе было тяжело. Уверен, что в Казани исправлю это»

Когда игроки основного состава закончили отрабатывать свои любимые «ролевые игры» (когда одна пятерка обороняется, а вторая атакует), на лед снова вышел Евгений Савин. Подоспели и двое травмированных — Федор Малыхин и Дмитрий Юдин в черных сетках «игроков лазарета». Причем первый почему-то занимался без краги на правой руке, а на кисти виднелся эластичный бинт. Видимо, посоветовали физиотерапевты команды.

Одним из последних со льда уходил и новичок команды Вячеслав Основин, с которым корреспонденту «Реального времени» удалось поговорить с глазу на глаз.

— Твой дебют сразу пришелся на выездную серию и Питер. Насколько тяжело было войти в команду?

— Да нетяжело — почему должно быть тяжело, ведь идет сезон. Немного был не готов к самому переезду, а по игре, по тактике, по тренерским заданиям отличий не так много. Поэтому все нормально. От «Ак Барса» впечатления положительные. Жаль, что не удалось выиграть в первой игре. Работаем.

— В команде подкалывали, когда пришел из стана принципиального соперника?

— Да нет, абсолютно обычно, никаких подколов не было. А должны были быть (смеется)?

— Что сказал Билялетдинов при первой беседе?

— Не могу раскрыть подробности, это должно остаться между мной и им.

Одним из последних со льда уходил новичок команды Вячеслав Основин



— Что произошло в игре с Питером?

— Получили два гола со вбрасывания из-за своих же ошибок. Перед игрой нам все показывали — как они действуют, но все же мы выходим и пропускаем. Получили два гола в большинстве, и, собственно, уже 0:4 — и игра сделана. Я думаю, что мы проиграли из-за своих ошибок.

— Кажется, что в Уфе у тебя не очень получилось. Есть настрой перезагрузить карьеру в «Ак Барсе»?

— Да, соглашусь с тобой. Здесь есть отличный шанс для этого, команда — топ-клуб, который каждый год ставит перед собой задачу победить в Кубке. От меня требуется только работа, и через работу, я думаю, придет результат. В Уфе не получалось набирать очки, было тяжело, был ужасный «плюс-минус». Уверен, что в Казани я это исправлю, — резюмировал Основин.