Александр Бурмистров: «Я не входил в группу игроков, общавшихся с тренером или руководством «Ак Барса»

Первое интервью казанского воспитанника после обмена в «Салават Юлаев»

Обмен Александра Бурмистрова из «Ак Барса» в «Салават Юлавев» стал событием не только беспрецедентным (прежде ни один казанский воспитанник в Уфу не переходил), но и весьма неожиданным. Да, первая часть сезона у Бурми вышла не слишком яркой, однако он далеко не худший игрок «барсов» на этом отрезке. Да и по ходу весеннего плей-офф Александр здорово помог «Ак Барсу» завоевать третий Кубок Гагарина. Спортивная редакция «Реального времени» пообщалась с бывшим «барсом» о том, как он обживается в Уфе и кто стал инициатором его обмена в «Салават».

Полезный, но дорогой «Бурый»

Бурмистров приходил в «Ак Барс» ровно за год до обмена в Уфу. Тогда, в декабре 2017-го, не все верили, что хоккеист, у которого на руках действующий контракт с «Ванкувером», решится вернуться в Казань не непонятных условиях.

Как рассказывал летом нашему изданию сам хоккеист, тогда Билялетдинов сразу сказал ему, что против этого перехода ничего не имеет, однако будет использовать игрока как пожелает, то есть в качестве «затычки» в свободных зонах. Александр в первом же матче в Нижнем Новгороде схватил большой штраф, однако вскоре стал играть в команде реально важную роль.

Что интересно, в чемпионской раздевалке именно Бурмистров помещал победную шайбу в специальный «футляр побед» и передавал слово Билялетдинову, сказавшему легендарную речь с фирменным «только честный труд, ###».

В нынешнем сезоне Бурмистров провел за «Ак Барс» 31 матч, в которых набрал лишь 6 (3+3) очков. И если в начале сезона он еще явно не набрал форму, то, начиная с выезда в Казахстан, игра вроде бы пошла. Однако уже к концу сентября тренерский штаб впервые оставил его вне заявки на пару игр, что стало первым «звоночком». Уже в ноябре после финского этапа Евротура форварду давали шанс поиграть в первых звеньях и даже в бригаде большинства. Результативность Бурмистрова не возросла.

Вскоре Александр стал играть в команде реально важную роль. Фото: ak-bars.ru



Тем не менее обмена казанского воспитанника с трофеями за плечами на совсем не блещущих Вячеслава Основина и «проспектов», да еще в стан главного (для болельщиков) соперника, никто не ожидал. В том числе и сам хоккеист. Как заявил генеральный менеджер казанского клуба Рафик Якубов, этот обмен был совершен потому, что «Ак Барс» «ставит перед собой новые задачи, которые требуют решительных шагов, в том числе селекционных». Правда, что это за новые задачи, неясно до сих пор.

В ходе общения с Бурми нам показалось, что у него сохранился некий осадок обиды на «Ак Барс», но он «идет дальше». Так ли это — судить вам.

«Еще в детстве играл против Бурдасова и знаю его сумасшедший бросок»

— Оцени первые дни своего пребывания в новой команде. Как оцениваешь европейский тур «Салавата»?

— Оцениваю нормально. Ребята хорошо приняли, и мы довольно-таки неплохо играли. Единственное, перед московским матчем получил маленькое повреждение, а в остальном все нормально. Находим понемногу свою игру, начали забивать голы и выигрывать важные игры.

— Ты пропустил игру против ЦСКА. Что случилось?

— Небольшой ушиб и надрыв.

— В том матче, говорят, судьи натворили дел. Это так? Или все-таки команда не дотянула?

— Я не могу это обсуждать.

— Как ты обжился в Уфе? Уже успел что-то понять?

— Да я как прилетел в Уфу, так уже на следующий день полетел с командой в выездное турне. Пока все отлично, жена со мной поехала — все-таки что мне тут одному делать. Она нашла квартиру, сама все устроила. Все нормально.

«Да и в сборных с ним играли. Так что знаю с детства, что у него сумасшедший бросок». Фото hcsalavat.ru

— Как чувствуешь себя с новыми партнерами? Сначала тебя ставили в сочетание с Филатовым и Ткачевым, потом к другим лидерам команды.

— После Филатова и Ткачева я поиграл с Кугрышевым и Бурдасовым. Тут все ребята мастеровитые, играть приятно с каждым.

— У Бурдасова один из лучших бросков в лиге. Уже заметил?

— Да я же против него с детства играл (оба игрока 1991 года рождения, на юношеских турнирах играли в одной возрастной категории, — прим. ред.). Да и в сборных с ним играли. Так что знаю уже с детства, что у него сумасшедший бросок.

— Это именно те ребята, с кем больше всех общаешься на выезде?

— Да тут вообще весь коллектив довольно сплоченный, так что много времени проводим все вместе. Я очень многих ребят знаю по сборной и по детским командам, практически со всеми знаком. С тем же самым Гришей Паниным играли еще в Казани.

«Теперь «Ак Барс» не моя команда, не хочется ворошить прошлое»

— «Бурмистров вышел, влился сразу в коллектив, старался, играл, очень много помогал сегодня команде. Вопросов по игре к нему нет». Так прокомментировал твой дебют Николай Цулыгин. Как ты сам его оцениваешь? Как выстраиваются отношения с тренером ?

— Первый матч был самым тяжелым, потому что я не играл две недели, ни с кем не тренировался. То есть у меня были индивидуальные тренировки все это время, так что войти в игру сразу было тяжело. Но раз тренер так сказал, значит, хорошо. А что касается тренеров, то с ними все хорошо. Для меня главное выходить и оправдывать их доверие.

— Ты говоришь о двух неделях индивидуальных тренировок в «Ак Барсе». Как это все происходило? Что тебе говорили?

— Я просто начал индивидуально тренироваться, потому что команда уехала на выезд. Никаких разговоров ни с тренерами, ни с генеральным менеджером не было.

«Я без понятия, кто принимает такие решения. Это им надо вопрос задавать». Фото: ak-bars.ru

— Чьей была инициатива о переходе? Ты сам изъявлял желание перейти?

— Я вообще ничего не знал и не был в курсе ничего.

— Но у тебя самого было недовольство твоей ролью в команде? Или все устраивало?

— Да не было никаких недовольств. Не хочу сейчас об этом думать. Все, что было, то прошло. Жизнь идет дальше, продолжаем жить и радоваться.

— А что имеет в виду Билялетдинов, переадресовывая все вопросы об этом и других переходах генменеджеру «Ак Барса»?

— Я без понятия, кто принимает такие решения. Это им надо вопрос задавать.

— Но тренерский штаб недовольство твоей игрой не выказывал?

— Мне вообще никто ничего не сказал. Просто не взяли на выезд, и все.

— Говорят, что внутри команды есть некое противостояние между генменеджером и главным тренером. Мол, Якубов может отдать игрока, на которого тренер рассчитывал, или, наоборот, взять того, кто ему не нужен.

— Знаешь, я даже не хочу сейчас об этом говорить. Потому что это не моя команда, и даже как-то не хочется поднимать это.

— Качество льда на «Татнефть Арене». Правда ли, что команда периодически обращалась к руководству клуба с просьбой разобраться с этим вопросом?

— Я никогда не входил в ту группу игроков, которые могли поговорить с тренером или с руководством о чем-либо. Я не общался с менеджментом «Ак Барса», только со своим агентом.

— Есть версия, что Быкова и Захаркина готовят на место Билла вне зависимости от результата сезона. В команде это обсуждается?

— По крайней мере, я ни с кем ничего подобного не обсуждал.