Александр Бурмистров: «Я просто забыл, что правила игры в КХЛ и НХЛ отличаются»

Он вернулся из НХЛ, чтобы взять Кубок Гагарина в родном «Ак Барсе»

Александр Бурмистров возвращался в родной чемпионат не без шумихи. Кто-то вспоминал его нелестные высказывания о КХЛ, другие говорили, что форвард не смог выдержать уровень НХЛ. Но уже через месяц, как Бурмистров вновь надел сетку с белым барсом, все напрочь забыли о критике. Александр стал одним из самых полезных игроков «Ак Барса», которому приходилось закрывать все «прохудившиеся» места в составе. Ну а в Кубке Гагарина он и вовсе принес важнейший вклад в общую победу и доказал всем, что по-прежнему является одним из самых талантливых российских хоккеистов среди воспитанников казанской школы хоккея. Об ощущениях от победы в юбилейном сезоне КХЛ, о различиях в правилах НХЛ и КХЛ, а также почему сборная вновь провалилась на ЧМ без «барсов» в составе и что он думает о карьере на телевидении, о многом другом — в эксклюзивном интервью «Реальному времени».

«Всегда бились за кубок и будем дальше»

— Каково это — ощущать себя обладателем Кубка Гагарина вот уже целый месяц?

— Сначала, в первые недели, даже не понимали, была эйфория, праздновали победу и только через недели две начали осознавать, что мы сделали для республики, для города, для наших болельщиков.

— Альберт Яруллин нам говорил, что эйфории не было, даже отпраздновать толком не успели, были так сильно вымотаны, отдали себя финалу, сразу полетел в сборную. А у тебя было такое ощущение?

— Конечно, было. Мы столько сил отдали в плей-офф, практически никто семей толком не видел, мы все время проводили на базе, готовились к плей-офф. После финальной игры хотелось все забыть, отдохнуть. Я вроде форму свою забрал только через неделю.

— Когда ты только приехал, сказал такую фразу: «Я для того и приехал, чтобы выиграть кубок». Если честно, ты действительно верил, что команда способна взять Кубок Гагарина?

— Когда мы обсуждали контракт с «Ак Барсом», я прекрасно видел, какая здесь команда, как она играет, и понимал, что у нас есть шанс. И тем более такая команда, как «Ак Барс», — она всегда претендует на трофеи. Всегда бились за кубок и будем биться.

— Как обстоят дела с твоим контрактом? Остаешься в Казани?

— Пока в процессе. Общаемся, обсуждаем, впереди еще много времени. Успеем. Приоритет? Конечно, «Ак Барс»!

Сначала, в первые недели, даже не понимали, была эйфория, праздновали победу и только через недели две начали осознавать, что мы сделали для республики, для города, для наших болельщиков



«Дом — он и есть дом. Здесь вкусно кормят»

— На днях у тебя была съемка на Первом канале. В чем фишка? Из тебя хотят сделать нового Лидогостера?

— (Смеется). Не знаю. Мне позвонили из пресс-службы «Ак Барса» и попросили, я приехал. Пообщались про Казань. Тем более в центре, это мой родной район, я там родился. Рассказал о своих родных местах. И немного обсудили футбол.

— Ты увлекаешься футболом?

— Вообще-то, да. В детстве играл постоянно. Не могу сказать, что я эксперт в футболе, но когда с ребятами общаемся, обсуждаем матчи. Я могу свое мнение высказать.

— У тебя нет какого-то «горячего» предпочтения в футболе, как у того же Артема Лукоянова?

— В России, конечно, за «Рубин» всегда болел. Все-таки я казанский. Не могу сказать, что сильно переживаю. Скорее, английский футбол — это мое.

— Возвращаясь к теме телевидения. У тебя не закрадывалась такая мысль — после окончания карьеры попробовать себя в роли эксперта или комментатора?

— (Смеется). Я об этом даже не думаю и не хочу пока думать. Еще хоккейная карьера впереди.

— Казань за те три года, пока ты играл в Северной Америке, стала много круче или все-таки больше присутствует ощущение дома, будто не уезжал?

— Конечно много новых строений появилось, но я все равно каждый год по два-три месяца здесь бывал. Дом — он и есть дом. Здесь хорошо, все просто, здесь вкусно кормят.

«В России, конечно, за «Рубин» всегда болел. Все-таки я казанский. Не могу сказать, что сильно переживаю. Скорее, английский футбол — это мое». Фото rubin-kazan.ru



«Виннипег» и «Ак Барс» очень похожи. Сплоченность этих команд — залог успеха»

— Давай отмотаем время на дни твоего выступления в НХЛ. Когда ты играл в «Аризоне», казалось, что наконец нашел свою команду. В 26 матчах набрал 14 очков. Потом случилось это злосчастное столкновение с Колином Миллером. И после этого «Аризона» так и не дала тебе окончательно прийти в себя и вскоре отдала в «Ванкувер».

— Ну после травмы я еще выходил, забивал и отдавал. Вообще считаю, что период в «Аризоне» — очень хороший. Видимо, не сложилось как-то, не смогли договориться с «Аризоной», и получилось так, что я подписал контракт с «Ванкувером».

— Что подумал в тот момент, когда случилось столкновение? Когда такое случается, первым делом думаешь: «Все, это конец сезона для меня»?

— В первый момент, наверное, да. Когда меня положили в больничную карету, я думал, что все серьезно. Потому сразу же сделали снимки, но мне сказали, что все нормально. Больше всего я переживал, что будет сотрясение мозга, а это занимает долгое время восстановления. Но на следующий день проснулся, голова не болела. Диагноз просто поставили, что сотрясение мозга. Ведь когда отключаешься — это автоматически уже означает такой диагноз. А потом уже симптомов не было.

— «Виннипег» в этом году был очень хорош. Как считаешь, в чем причина успеха?

— «Виннипег» — это тот коллектив, который силен именно командой. Они близко общаются, дружат. У них и раньше был хороший вратарь Павелец, но и сейчас Хеллебайк — молодой вратарь, который будет звездой этой лиги. Он это показал в нынешнем году, и команда почувствовала уверенность, что за ними есть такой вратарь, и они могут себе позволить где-то больше ошибок провести.

— Получается, можно провести аналогию с нынешним «Ак Барсом»? Тут тоже сила именно в сплоченной команде и во вратаря в один момент поверили все.

— Да. Потому что мы тоже практически всегда вместе — и на выезде, и в Казани, очень часто проводим время вместе. Сплоченная команда — это всегда залог успеха, я считаю.

Мы тоже практически всегда вместе — и на выезде, и в Казани, очень часто проводим время вместе. Сплоченная команда — это всегда залог успеха, я считаю



«В первой игре после возвращения получил 10 минут штрафа? Я просто забыл, что правила игры отличаются»

— А феномен «Вегаса» в чем состоит? Новая команда, а уже борются в финале за Кубок Стэнли. И за кого будешь болеть?

— Болеть буду за наших русских ребят, у меня там друзья играют, мы с ними общаемся (Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов играют в составе «Вашингтона», — прим. ред.). Но о «Вегасе», мне кажется, никто на данный момент не может сказать, как это происходит. Но то, что они делают, — про это, мне кажется, кино можно уже снимать.

— Права у «Ванкувера» на тебя до 35 лет. У тебя у самого еще есть желание вернуться в НХЛ?

— Может быть, когда-нибудь. Но до января не имею права играть в Северной Америке, так что все мысли в данный момент у меня о КХЛ.

— Когда ты только вернулся в Россию, первая же игра была в Нижнем Новгороде. А учитывая, что арена там довольно старая и маленькая, не было тяжких мыслей: мол, «еще неделю назад играл на полных двадцатитысячниках, а сегодня приходится раскатываться вот здесь»? И ощущение от хоккея уже не то.

— Да не сказал бы. В Нижнем Новгороде это компенсируется болельщиками. Там поклонники болеют, переживают — очень громкий стадион. Я даже не думал о том, что он маленький. По накалу тяжелая была игра, я только прилетел, акклиматизация проходила. Но для первой игры, я считаю, неплохо выступил.

— Самое главное, весело! Тебе там, по-моему, 10 минут штрафа выписали.

— Да, точно. В первом периоде мне уже выписали 10 минут. Я забыл просто, правила игры другие, отличаются (смеется).

Когда слышишь или читаешь, что Стас Галиев, Ткачев и Яруллин эмоционально устали, то сразу думаешь о ЦСКА. Они ведь тоже играли в финале, и как тогда они играют на чемпионате мира? У них что, эмоциональный подъем после поражения в финале Кубка Гагарина?



«А что, игроки ЦСКА эмоционально не устали после поражения в финале КГ?»

— 6 очков в «регулярке» и еще 3 в плей-офф. Это твой уровень или можешь лучше?

— Конечно, могу лучше. Мне сразу сказали, что я буду играть со всеми, так что в «регулярке» я то с одними, то со вторыми, то с третьими играл. А в плей-офф уже была конкретная задача. Меня поставили в определенное звено, и мы играли против лучших звеньев соперника. И я считаю, что мы показали то, что от нас требовали.

— В плей-офф практически все серии закончились с одинаковым счетом: 4:1 и 4:0. И у кого-то даже сложилось мнение, что серия с «Магниткой» вышла сложнее, нежели с ЦСКА.

— Я бы не сказал, что сложнее. И там, и там было сложно. Полуфинал конференции с Магнитогорском был очень сложным. Да и с «Трактором» было очень тяжело. Не могу какую-то серию выделить.

— Сейчас клубы КХЛ рвут трансферный рынок. «Динамо» усилилось мощно, «Автомобилист» тоже укрепляется прилично. А «Ак Барс» пока выглядит аутсайдером в этой «гонке вооружений». Почему?

— Я думаю, нам кардинально что-то менять не нужно в команде. Какие-то точечные усиления, я думаю, будут. Но ничего такого громкого.

— А этого хватит, чтобы повторить успех сезона, тем более когда появляются вопросы с мотивацией?

— Да нет, я думаю, что каждый спортсмен — максималист. Спортсмен в каждой игре хочет выходить и выигрывать. Это тяжелый трофей, и всегда хочется его взять. И мы, конечно, хотим его взять снова.

— В команду взяли Павла Падакина, который чем-то похож на тебя по манере игры. Не боязно за место в составе?

— Да нет, я не переживаю (смеется).

— Не боишься конкуренции или не считаешь его конкурентом?

— Не боюсь конкуренции.

— Почему в сборной опять без «барсов»? И снова вылет от Канады, снова без побед над топ-командами. Это показатель, что тренерский штаб был неправ при комплектовании команды?

— Это не мне решать, а сборной. Но когда слышишь или читаешь, что Стас Галиев, Ткачев и Яруллин эмоционально устали, то сразу думаешь о ЦСКА. Они ведь тоже играли в финале, и как тогда они играют на чемпионате мира? У них что, эмоциональный подъем после поражения в финале Кубка Гагарина? Но все-таки это решать тренерам.

«Хочется, чтобы тепло было на улице (в день чествования в Казани прошел ураган, из-за которого было отменено мероприятие на площади Тысячелетия, — прим. ред.), чтобы фанатам было весело». Фото Олега Тихонова



«Друг меня попросил сыграть вместе с детьми-инвалидами, я позвал ребят из «Ак Барса», и они вызвались»

— Говорят, что Алексей Потапов — настоящая «душа компании». Успел это прочувствовать?

— Леха — он позитивный и добрый человек. Он дополнял каждого в раздевалке. Такого человека нужно иметь в команде.

— Вскоре после возвращения ты принял участие в акции для детей с ограниченными возможностями. Ты даже фото выложил с этого дня, хотя редко обновляешь Instagram. Это действительно тебе важно или тренеры сказали: «Вот ты, ты, ты и ты — завтра на мероприятие»?

— Нет, просто мой друг устраивал акцию. Он меня попросил, а я поговорил с ребятами из «Ак Барса». Они меня поддержали, сказали: «Конечно, придем», мы провели такой матч. Эмоции действительно зашкаливали. Увидеть ребят на инвалидных креслах, быть с ними на льду и смотреть, как они улыбаются. Это словами даже не описать.

— У тебя довольно много фан-страниц в Instagram. Как к этому относишься, читаешь комментарии?

— Комментарии не читаю, но я вижу эти странички. Мне даже родители говорят: «Ты там выставляешь фотографии». Я отвечаю, что это не я, ведь там написано, что это фанатская страница. Нормально к этому отношусь, если ребята хотят вести страницу, почему нет?

— С какими ощущениями ждешь чествования (интервью было записано 29 мая)?

— Во-первых, хочется, чтобы тепло было на улице (в день чествования в Казани прошел ураган, из-за которого было отменено мероприятие на площади Тысячелетия, — прим. ред.), чтобы фанатам было весело.