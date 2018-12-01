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Рафик Якубов — об обмене Бурмистрова: «Ак Барс» ставит перед собой новые задачи»

18:50, 01.12.2018

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов прокомментировал обмен Александра Бурмистрова в уфимский «Салават Юлаев» на трех игроков.

– Решение об обмене принято с учетом интересов всех трех сторон, участвовавших в переговорах. Оно согласовано с тренерским штабом нашей команды и должно положительно сказаться на развитии клуба. «Ак Барс» ставит перед собой новые задачи, которые требуют решительных шагов, в том числе селекционных. Мы благодарим Александра за работу в команде и годы, проведённые в системе нашего клуба.

Вячеслав Основин – универсальный игрок, который вписывается в систему нашей команды. Молодые хоккеисты Кувардин и Ляхов помогут укрепить кадровый резерв системы «Ак Барса», — приводит слова Якубова официальный сайт казанского клуба.

Напомним, что накануне «Ак Барс» и «Салават Юлаев» произвели обмен игроками. В Казань отправились нападающие Вячеслав Основин и Савелий Кувардин, а также защитник Александр Ляхов, а в Уфу — Александр Бурмистров.


СпортХоккей Татарстан
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