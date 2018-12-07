Паркуюсь где хочу: машино-места на улице Казани стоят как в Варшаве и Будапеште

Сколько платят жители городов России и Европы за парковку и где созданы достойные альтернативы езде на машине

Жители Казани и Москвы вынуждены отдавать за платную парковку достаточно большую часть своей зарплаты. При этом в Казани, в отличие от Москвы, не организована бесплатная парковка для пользователей общественного транспорта, но нет и европейских запретов на парковку дольше определенного срока. Подробнее — в исследовании «Реального времени».

Выход платной парковки за пределы центра

Зона платной парковки в Казани, которая появилась в городе еще в 2015 году, активно развивается как в своих размерах, так и в стоимости. Изначально все парковочные места на улицах центра города стоили по 50 рублей за час. С 2017 года были введены разные тарифы для разных зон — какие-то подешевели до 30 рублей, какие-то подорожали до 70, в зависимости от загруженности парковок. С ноября 2018 года, однако, часть из них подорожала и вовсе до 100 рублей в час. Это больше, чем в любом другом городе России, кроме Москвы, где часть платных парковок стоит вообще 200 рублей в час (с 15 декабря максимальный тариф в столице составит вообще 380 рублей в час).

Всего на данный момент в Казани парковка введена на 156 участках, суммарно платить нужно за 3,5 тысячи мест. Это больше, чем, например, в Санкт-Петербурге, где платных всего 2,8 тысячи мест. Кроме того, не так давно платная парковка в Казани вышла за пределы центрального, Вахитовского района в другую точку притяжения — на улицу Сибгата Хакима. Мы решили сравнить условия по оплате парковки в Казани и других городах как России, так и зарубежья, а заодно понять, есть ли принципиальные отличия у казанских уличных парковок от парковок в других городах. Казань, как выяснилось, бьет рекорды по стоимости парковки. Кроме того, тут режим работы один из самых жестких: платить за парковку придется дольше, чем в большинстве городов России и Европы.

С ноября 2018 год часть казанских парковок подорожала до 100 рублей в час. Это больше, чем в любом другом городе России, кроме Москвы. Фото kzn.ru



Равнение на Москву

Одним из основных параметров стоимости парковки является, само собой, цена. Как уже говорилось, максимальная стоимость в Казани — 100 рублей в час — является самой высокой из городов России, если не брать в расчет Москву. Жители Казани платят за парковку в центральной части города сумму от 30 до 100 рублей в час. При этом, судя по сайту парковочного пространства, самая низкая цена в 30 рублей установлена лишь на нескольких небольших участках в районе Центрального рынка, а также на улице Сибгата Хакима.

В Москве стоимость парковки пока составляет от 40 до 200 рублей за час, с 15 декабря максимум составит 380 рублей. Максимальная стоимость установлена на отдельных улицах в центре города и около «Москва-Сити». С середины декабря платить 380 рублей в час тут придется с 8 до 21 часа, а ночью — 200 рублей в час.

В пределах Бульварного кольца установлена дифференцированная стоимость — в зависимости от времени нахождения автомобиля на парковочном месте, как это часто бывает в европейских городах. Первые полчаса парковки тут обойдутся в 50 рублей, далее тариф — 150 рублей в час. С середины декабря тарифы вырастут до 100 и 200 рублей в час.

На территории между Садовым и Бульварным кольцом стоимость пока составляет 60 рублей за первый час, далее — по 100 рублей за час. С 15 декабря придется платить 50 рублей, но всего лишь за первые полчаса, а далее — 150 рублей в час. На отдельных участках между Садовым и Третьим транспортным кольцом стоимость парковки составляет 60 рублей в час, на остальных участках в пределах ТТК — 40 рублей в час (эти тарифы пока не изменятся).

С середины декабря владельцы автомобилей в Москве должны будут оплатить парковку в течение 5 минут (а не 15, как сейчас). Фото navalny.com

Кроме того, с середины декабря владельцы автомобилей в Москве должны будут оплатить парковку в течение 5 минут (а не 15 как сейчас). Еще одно нововведение — парковка на центральных улицах, где тариф повысится до 380 рублей, перестанет быть бесплатной по воскресеньям. Бесплатно оставить там машину можно будет только в дни государственных праздников. Одним словом, Москва становится все менее доступной для передвижения на автомобиле. В то же время, в столице очень хорошо по меркам российских городов развит общественный транспорт, причем работают и перехватывающие парковки — явление, которое пока не знакомо жителям других городов России. Об этом мы расскажем ниже.

В Казани — долгая платная парковка, но бывает и хуже

В остальных городах России стоимость парковки заметно ниже не только чем в Москве, но и чем в Казани. В Санкт-Петербурге, к примеру, она составляет всего 60 рублей в час, при этом зона ее действия значительно меньше, чем в Казани и Москве, и охватывает лишь один участок в районе Невского проспекта и набережной Фонтанки. Еще ниже тариф в Ростове-на-Дону — 35 рублей за час. В Екатеринбурге, где платная парковка действует лишь примерно на десяти улицах в центре, тариф составляет 30 рублей в час, а в Перми — и вовсе 20 рублей. В двух городах бывшего Советского Союза — Минске и Алматы — парковка стоит лишь 31 и 18 рублей, соответственно.

Отдельно отметим и время работы казанских парковок. В сравнении с большинством городов России платить придется достаточно продолжительное время — с 7 до 21 часа во все дни, кроме воскресенья и праздничных дней. Во-первых, чаще всего к дням, свободным от платной парковки, относится не только воскресенье, но и суббота. В частности, по субботам не действует платная парковка в Перми, Ростове-на-Дону и Минске. Так же, как в Казани, бесплатно лишь по воскресеньям, можно парковаться в Москве. А вот, например, в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Алматы парковка платная в любой день. Мало того, в Москве и Екатеринбурге платить за парковку придется круглосуточно (в Москве тариф становится ниже с 20.00, однако в ближайшее время снижение будет с 21.00). В остальных же городах парковки становятся платными позже, а перестают быть платными раньше. В Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону, например, их режим работы — с 8 до 20 часов, в Перми — с 9 до 19 часов, в Алматы — с 8 до 19, а в Минске — и вовсе с 9 до 18 часов.

В двух городах бывшего Советского Союза — Минске и Алматы — парковка стоит лишь 31 и 18 рублей, соответственно. Фото belnovosti.by

Лояльная Варшава и замысловатая Прага «для своих»

В городах Евросоюза, с которого и брали пример власти российских городов, ситуация с платной парковкой еще более замысловатая и жесткая. Помимо более высокой в большинстве городов стоимости, существует также и практика запрета парковки на длительное время — это призвано помочь избавить город от автомобилей, брошенных владельцами на целый рабочий день. Наиболее приближена к ситуации в Европе Москва, однако там пока обходятся дифференцированным тарифом в зависимости от времени нахождения автомобиля на парковочном месте.

Начнем, впрочем, с наиболее простых и лояльных для автомобилистов примеров. Одни из самых низких тарифов на парковку — в столице Польши, Варшаве. Здесь час стоянки в центре города обойдется в привычную для казанцев сумму — от 53 до 74 рублей. При этом плата за парковку взимается только с понедельника по пятницу, с 8 до 18 часов: по сравнению с Казанью — плюс четыре бесплатных часа и один полный день. Впрочем, Варшава город в плане организации движения несколько более простой, чем большинство европейских столиц. Будучи в значительной степени разрушенным в ходе Второй мировой войны, город был сильно перестроен «в социалистическом ключе», благодаря чему получил довольно широкие улицы. Однако дифференцированный тариф, направленный на то, чтобы машину было невыгодно оставлять на долгое время, введен и здесь: указанный диапазон цен — это диапазон не в зависимости от места парковки, а в зависимости от времени стоянки: первый час стоит 3 злотых, второй – 3,6 злотого, третий – 4,2 злотого, все следующие часы стоят как первый — по 3 злотых.

В столице другого восточноевропейского государства с «социалистическим» прошлым, которому, однако, не так «повезло» с застройкой широкими дорогами — Праге — ситуация сильно отличается. Час стоянки тут стоит от 116 до 233 рублей, а парковки работают на 2 часа дольше, чем в Варшаве — с 8 до 20 часов. По субботам, впрочем, парковка бесплатная и тут. Однако сама система в сравнении с варшавской гораздо сложнее. Город разделен на разные тарифные зоны, кроме того, внутри каждой из тарифных зон существуют парковки разных типов. Некоторые зоны предназначены только для жителей района, остальные могут занимать места не более 3 часов. Парковки в некоторых зонах можно занимать не более 3 часов подряд также и жителям района — все сделано для того, чтобы собственный транспорт использовался только для конкретных поездок по делам, а не на каждодневной основе.

В Будапеште система проще, а парковка стоит дешевле, чем в Праге, — от 41 до 103 рублей, с понедельника по пятницу с 8 до 18 или 20 часов. Во всех случаях парковка также возможна на срок не более 3 часов. То же ограничение на 2—3 часа действует и в столице соседней Австрии — Вене. Стоимость парковки по всему городу фиксированная — 1,05 евро за полчаса, то есть 158 рублей в час. При этом для стоянки с самой первой минуты необходим парковочный талон, 15 минут стоянки бесплатные, но для них также нужно получить бесплатный парковочный талон. Схитрить и сэкономить не получится: такой «бесплатный» талон не комбинируется с другими видами парковочных талонов, подразумевающих более длительную стоянку. Сами зоны кратковременной стоянки действуют в зависимости от района с понедельника по пятницу с 9 до 19 или 22 часов, а около Городского зала также и в субботу и воскресенье с 18 до 22 часов. Максимальное время стоянки ограничено 2 или 3 часами. Отметим, что во многих районах действуют специальные парковочные места для резидентов, которые нельзя занимать никому другому.

Прага разделена на разные тарифные зоны, кроме того, внутри каждой из тарифных зон существуют парковки разных типов. Фото pragagid.ru

Возвращаясь к ситуации с «15 минутами» (они, к слову, бесплатны и в Казани), интересно сравнить их с опытом столицы Эстонии Таллина. Тут, в зависимости от района, парковки стоят от 46 до 454 рублей (рекорд из всех городов исследования, столько стоит круглосуточно работающая парковка в Старом городе), но на 15 минут можно не только бесплатно остановиться — их еще и не нужно учитывать при оплате. То есть, припарковавшись на 45 минут и установив в салоне автомобиля специальные парковочные часы с двумя стрелками (используются во многих городах Европы и указывают время начала парковки), заплатить нужно всего за полчаса.

Понятная Западная Европа

В большинстве городов западной Европы ситуация с платными парковками примерно схожа с уже описанным городами. В Париже, например, парковки работают с 9 до 20 часов, но захватывают и субботу. Стоит 1 час при этом от 182 до 303 рублей. В Мюнхене стоимость фиксированная — 189 рублей в час, и работают платные парковки только с 8 до 19 часов, по будним дням.

Дешевле других стоит парковка в столице Евросоюза и Бельгии Брюсселе. Тут час стоянки обойдется в 76—151 рубль, в основном парковки работают с 9 до 18 часов. В Хельсинки парковка в два раза дороже — от 151 до 303 рублей, работает она с 9 до 18 или 21 часа.

Особое внимание стоит обратить на Амстердам, известный как один из самых жестких для автомобилистов городов мира. Прежде всего, вне пределов центра города здесь есть зоны бесплатной парковки, отмечены они голубой разметкой. Зон этих, однако, очень мало. Кроме того, и в них «бросить» машину надолго не получится: в этих зонах можно парковаться на короткое время, отметив парковочными часами время начала парковки. В основном же во всех зонах введена платная парковка, которая стоит от 1,3 до 5 евро в час.

Интересно, что максимальная стоимость парковки — 5 евро — как раз примерно эквивалентна 380 рублям, которые будут установлены с середины декабря в Москве. Эта зона — самый центр Амстердама, причем парковка тут в разных частях работает или до полуночи, или вообще до 4 часов утра (до круглосуточной парковки по 5 евро пока не дошли даже здесь). В чуть более отдаленном от центрального вокзала районе парковка стоит уже 4 евро и работает до полуночи. Отметим, впрочем, наличие совсем дешевых парковок на окраинах города — первые 3 часа тут будут стоить по 10 евроцентов, то есть 8 рублей. Далее стоимость увеличится до 2,4 евро (180 рублей) в час — это дороже, чем в некоторых районах ближе к центру города. Таким образом, жителям абсолютно невыгодно оставлять машину надолго.





Житель Праги заплатит за парковку в центре не так много, как жители Казани и Москвы

Для понимания того, насколько указанные цены высоки для жителей городов, мы решили сравнить стоимость платной парковки по двум параметрам — в отношении к средней зарплате и в отношении к стоимости проезда. Среднюю зарплату (ее мы узнавали в рамках анализа стоимости общественного транспорта в городах России и зарубежья) мы посчитали за день — из расчета 22 рабочих дня в месяц — и узнали, на сколько часов в день можно оплатить парковку, если тратить полученные деньги только на нее. С проездом мы сравнивали, взяв за стоимость один из самых распространенных видов билетов — при оплате по транспортной карте. В обоих случаях, конечно, показатель получился весьма условным, учитывая разные тарифные зоны и дифференцированные тарифы в зависимости от длительности парковки. Кроме того, в некоторых городах — в первую очередь, российских, а также в Варшаве — платная парковка охватывает только центр города, в то время как в Амстердаме, например, платная парковка — практически повсюду.

Тем не менее, на наш взгляд, эти показатели могут охарактеризовать общий уровень цен — насколько он вписывается в реалии конкретного города. Как можно увидеть из графика, в соотношении со стоимостью проезда самая дорогая парковка — в Москве. Тут вместо одного часа в наиболее дорогом месте парковочного пространства можно 11 раз проехаться на транспорте. Второе место занимает Таллин — тут можно проехаться на транспорте 5,5 раза. Третье место по дороговизне самой популярной парковки в соотношении к стоимости проезда на транспорте занимает Казань — сторублевый тариф за час при стоимости проезда в 23 рубля по транспортной карте позволяет проехаться больше четырех раз на транспорте вместо парковки в центре. Четвертое место оказалось у Праги — 3,3 раза. Замыкает пятерку Париж — тут можно прокатиться на транспорте чуть больше двух раз.

Сильно отличается статистика, если сравнивать стоимость проезда не с самым высоким, а с самым низким тарифом на парковку. Меньше всего это отношение в Амстердаме — вместо 1 часа парковки тут можно купить лишь 0,04 проезда. Однако вспомним, что указанная парковка — по 10 евроцентов — это парковка на значительном удалении от центра города, при этом такой тариф действует лишь несколько часов. Таким образом, в конечном итоге такая стоимость как раз способствует пользованию общественным транспортом — чтобы человек оставил машину не в центре, быстро сделал свои дела и вернулся на транспорте обратно на окраину. Для передвижения же на работу и с работы есть очень выгодные перехватывающие парковки.

Вторая по дешевизне парковка — в Будапеште. Здесь лишь 0,4 поездки можно сделать по цене самого дешевого часа парковки. Также относительно недорогая минимальная стоимость парковки в Брюсселе (половина поездки), Хельсинки и Таллине (0,6 поездки). В российских городах по цене 1 часа парковки можно проехать от 1 до 1,8 раза на транспорте. Так что, казалось бы, именно в российских городах созданы условия для того, чтобы люди пересели на общественный транспорт. Однако на практике все по-другому: слабое развитие общественного транспорта, обилие мест для бесплатной парковки и «отвратимость наказания» (например, заклеивание номера бумагой) способствует тому, что машинами в центре городов России пользуются все же значительно активнее, чем в Европе.

Интересное соотношение получается и по количеству часов парковки, которую можно купить в разных городах за однодневный заработок. После повышения тарифов в Москве российская столица станет городом с наименее доступным паркингом по отношению к зарплате: средний житель города за день работы сможет оплатить лишь 10,7 часа парковки по 380 рублей.



Также очень низкий показатель в Таллине: средний житель города сможет заплатить всего за 11 часов парковки в Старом городе на свой однодневный заработок. Казань по дороговизне парковки в отношении к заработку заняла третье место — здесь можно купить 18,3 часа. Жители Амстердама, который так активно борется с автомобилистами в городе, смогут заплатить почти за 22 часа парковки, столько же — жители Праги. Жители Мюнхена, к примеру, могут заплатить за 57 часов дорогой парковки, а Брюсселя – примерно за столько же, за сколько жители Перми – около 95.

А вот самый низкий тариф в российских городах действительно довольно доступный — даже чуть более доступный, чем в Европе. Житель Казани, например, со своего дневного заработка может заплатить за 61 час парковки автомобиля — это примерно столько же, сколько заплатят жители Хельсинки, Мюнхена, Вены и Минска, заметно больше, чем жители Праги и Парижа, но заметно меньше, чем жители Варшавы, Алматы, Брюсселя, Таллина и Москвы.

Перехватывающие парковки: дешево в Амстердаме, бесплатно в Москве, в Казани — без привязки к проезду на транспорте



Важно, что в большинстве городов Европы, помимо дорогой парковки на улицах города, также введены доступные и удобные альтернативы. Почти везде действуют так называемые парковки P&R (Park & Ride). В России они больше известны как «перехватывающие парковки», предлагающие длительную парковку около крупного транспортного узла на окраине по доступной цене.

В Амстердаме, например, на такой парковке можно оставить машину на сутки за 8 евро, или за 1 евро — после 10 часов утра или по выходным. Для получения такого тарифа необходимо продолжить поездку в центр города, купив билет на транспорт со значительной скидкой для всех людей в машине. Причем чем больше людей в машине, тем более выгодной такая поездка будет: билет на одного человека, к примеру, будет стоить так же, как на двоих – 5 евро. Стоимость билеты на пятерых будет совсем немного дороже – 7,7 евро. Система эта кажется довольно сложной, но, как можно заметить, позволяет комфортно и экономно (по меркам Амстердама) попасть в центр города, при этом способствует перемещению в машине в одиночку, а с максимальной загрузкой.

В большинстве других городов такая парковка не предполагает какой-либо скидки на проезд, но отличается дешевизной и полной интеграцией с транспортом — например, выход в метро прямо с территории парковки, и в некоторых случаях — охраной. Кроме того, такие парковки чаще всего являются крытыми. В Праге, к примеру, парковка P+R обойдется в 20 крон (58 рублей) за целый день — это в два раза дешевле, чем минимальная стоимость часа парковки на улице. В Вене такой сервис стоит 3,4 евро в день — меньше, чем два часа стоянки на улице.

В Хельсинки некоторые P+R парковки работают по принципу, в соответствии с которыми парковка бесплатна при наличии билета на транспорт. Похожая система и в Москве. Там есть перехватывающие парковки около 16 станций метро. В «обычном» режиме такие парковки стоят 50 рублей в час и работают с 6 до 22 часов, за размещение на ночь — с 22 до 6 часов — общая плата составит 100 рублей. При этом в случае валидации билета на две поездки на метро (первая должна начаться с ближайшей к парковке станции) парковка с 5.30 до 2 часов будет бесплатной. Таким образом, система позволяет добираться до станции метро на машине, оставлять ее там, а вечером возвращаться домой, не платя за парковку.

Популярностью парковка на «Козьей слободе» не пользуется. Фото prokazan.ru

В Казани, напомним, в ноябре 2016 года заработала первая перехватывающая парковка около станции метро «Козья Слобода», однако система ее довольно странная. Никакой привязки к проезду на общественном транспорте здесь нет, но тариф действительно меньше, чем на уличных парковках: 30 рублей за час, 50 рублей за 3 часа, 100 рублей за 8 часов, 150 рублей за 12 часов и 200 рублей за 24 часа. Популярностью эта парковка не пользуется, что неудивительно, учитывая, что скидки на проезд она не дает, а рядом находится бесплатная большая парковка торгового центра.

Отметим, что в Казани уже были эксперименты по открытию парковок около станций метро. В частности, в 2012 году открывалась подземная парковка у станции метро «Горки», которую тогда называли «перехватывающей». Интересно, что тогда ее называли «второй» перехватывающей парковкой и сообщали о строительстве аналогичной в районе станции метро с рабочим названием «Заводская» (впоследствии открыта как «Авиастроительная»). На данный момент, правда, о постройке парковки у «Авиастроительной» ничего не слышно…

Стоимость парковки в городах России и Европы

Город Стоимость парковки, минимум Стоимость парковки, максимум Время действия Стоимость проезда по транспортной карте Средняя зарплата в день (при 22 рабочих днях в месяц) Казань 30 100 Пн-сб, 07:00-21:00 23 1825 Москва 40 380 Пн-сб, круглосуточно 36 4060 Санкт-Петербург 60 60 08:00-20:00 36 2686 Екатеринбург 30 30 Круглосуточно 26 2277 Пермь 20 20 Пн-пт, 09:00-19:00 20 1888 Ростов-на-Дону 35 35 Пн-пт, 08:00-20:00 20 1356 Минск 31 31 Пн-пт, 09:00-18:00 20 1885 Алматы 18 18 08:00-19:00 14 1655 Таллинн 46 454 от пн-пт, 07:00-19:00 до круглосуточной 83 4994



