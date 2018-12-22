Продам дорого и быстро. Лайфхаки, как выгодно избавиться от жилья

Фото: Максим Платонов

Марат Галлямов, директор «Этажи-Казань» — филиала федеральной риелторской компании, продолжает рассказывать читателям «Реального времени» о тенденциях и особенностях рынка жилья. В сегодняшней колонке речь он дает полезные советы тем, кто собрался продавать квартиру.

Лайфхак №1. Определяемся, как будем продавать: самостоятельно или с помощью риелтора



У того и у другого варианта есть свои преимущества и недостатки. В случае самостоятельной продажи вашего объекта вам придется инвестировать время и силы зачастую на урегулирование вопросов, в которых нужно разобраться с нуля (к примеру, юридические нюансы). Плюсом в ситуации будет экономия на оплате комиссии специалиста по недвижимости. Воспользовавшись же услугами риелтора, априори разбирающегося в особенностях ведения бизнеса в сфере недвижимости, вы можете сэкономить время, ведь вам необходимо будет лишь присутствовать на показах квартиры и непосредственно на сделке во время подписания договора купли-продажи недвижимости. Однако услуги агента необходимо будет оплатить. Также на самом начальном этапе убедитесь, что с документами на квартиру у вас полный порядок. Важно проверить, нет ли прописанных в квартире людей, иначе они пожизненно могут оставлять за собой право пользоваться жильем. И ни один суд не вынесет решения о снятии с регистрационного учета таких пользователей. Лучше разрешите эту проблему сразу.

На стоимость вашего объекта будет влиять много факторов: начиная от количества комнат, планировки и площади, заканчивая наличием лоджии и размером коммуналки. Фото gisfactory.com



Лайфхак №2. Решим вопрос с ценой

Перед выставлением объекта на продажу крайне важно корректно оценить его стоимость. Здесь принципиальным будет не то, какую сумму вы хотите выручить за квартиру, а во сколько ее оценивает рынок. Если по прошествии нескольких дней после того, как вы выставили объект на продажу, вам не поступило ни одного звонка, это может являться признаком того, что стоимость квартиры завышена. Правильная оценка будет способствовать быстрой продаже жилья, кроме того, вы не потеряете в деньгах. На стоимость вашего объекта будет влиять много факторов: начиная от количества комнат, планировки и площади, заканчивая наличием лоджии и размером коммуналки. Можно воспользоваться сайтами-агрегаторами для уточнения примерной стоимости вашего объекта, задав в поисковике параметры вашей квартиры и найдя похожие объекты. Либо прибегнуть к услугам профессиональных оценщиков, которые максимально точно определят сумму, на которую вы можете претендовать после продажи объекта. Еще совет: максимально на торг можно заложить до 5% от рекламной стоимости квартиры и лучше уступать покупателю, который готов в ближайшее время выйти на сделку.

Лайфхак №3. Займемся рекламой

Для начала необходимо будет понять, на каких площадках вы будете рекламировать свой объект: выберете ли специализированные сайты для операций с недвижимостью или прибегнете к расклейке или печатным изданиям. Помимо грамотного описания квартиры важную роль, безусловно, сыграют качественные фотографии. Есть немало примеров того, как один и тот же объект недвижимости выглядит абсолютно по-разному на фотографиях, выполненных на скорую руку и профессионалом. Важно учесть все: от выбранного фотоаппарата до правильно расставленных акцентов в комнате. Найдите фишки в своей квартире (а они есть в каждом доме) и сделайте акцент на них. Не забудьте и о внешних факторах: двор, детская площадка, близость к дому продуктовых магазинов, наличие парковочных мест. Перед фотографированием необходимо навести порядок, а лучше провести генеральную уборку. Не стоит пренебрегать таким простым, но действенным инструментом, как грамотно прописанный текст объявления — это, безусловно, поможет вам представить квартиру в выгодном свете перед потенциальными покупателями. Важный аспект: подчеркните плюсы квартиры, но иногда стоит и вскользь упомянуть о минусах, которые легко устранить. Компенсировать этот момент можно тем, что вы пропишете, что готовы в связи с этим к снижению цены.

На каких площадках вы будете рекламировать свой объект: выберете ли специализированные сайты для операций с недвижимостью или прибегнете к расклейке или печатным изданиям? Фото купить-квартиру-сочи.рус



Лайфхак №4. Показ квартиры и стадия переговоров

Будьте готовы к тому, что клиент в большинстве случаев будет торговаться, пытаясь максимально сбить цену. В этом случае важно заранее понять для себя, до какого уровня вы готовы сбросить цену на ваш объект и что станет критической отметкой в торгах с покупателем. Клиенты зачастую прибегают к психологическому давлению во время торга и могут начать придираться к мелочам. Не поддавайтесь на такого рода провокации и отстаивайте свои интересы. Контраргументы и фишки, о которых ранее шла речь, помогут отработать возражения в диалоге с клиентами.

Лайфхак №5. Процесс заключения договора задатка и купли-продажи

Если вам удалось договориться по основным моментам продажи, подписывается договор задатка, который подтверждает серьезность намерений обеих сторон: покупатель подтверждает свое желание приобрести квартиру и выплачивает собственнику энную сумму (обычно 50 000—100 000 рублей). Собственник тем самым подтверждает намерение продать объект именно этому покупателю по оговоренной стоимости. После того, как пакет документов будет подготовлен к сделке (в том числе и договор купли-продажи), стороны оформляют право собственности в Росреестре.

Перед фотографированием необходимо навести порядок, а лучше провести генеральную уборку. Фото bcleaning.ru



Лайфхак №6. Стадия передачи денег и самого объекта недвижимости

О безопасных расчетах мы уже писали в одной из предыдущих статей. В момент составления договора купли-продажи стороны согласовывают срок передачи ключей. Законом такой срок не предусмотрен, поэтому продавец и покупатель решают этот момент на свое усмотрение. Стороны подписывают акт приема-передачи объекта недвижимости, который подтверждает, что продавец обязуется передать квартиру в надлежащем виде.

Марат Галлямов