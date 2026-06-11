В Казани цены на вторичное жилье в объявлениях оказались на 18% выше сделок

При этом в Набережных Челнах разрыв между ценами сделок и предложений составил всего 2%

Фото: Артем Дергунов

В Казани стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке в объявлениях в среднем на 18% выше, чем в реальных сделках. Об этом свидетельствуют данные аналитиков сервиса «Циан», которые имеются у РИА «Новости».

По итогам 2026 года средняя цена квадратного метра в совершенных сделках в Казани составила 178 тыс. рублей, тогда как в объявлениях продавцы в среднем запрашивают 216,5 тыс. рублей.

В то же время Набережные Челны вошли в число российских городов с минимальным расхождением между ценами предложения и фактическими сделками. Здесь средняя стоимость квадратного метра в сделках составляет 123,2 тыс. рублей, а в объявлениях — 125,5 тыс. рублей. Разница достигла всего 2%, что является одним из самых низких показателей в стране.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В среднем по крупным городам России цены в объявлениях превышают стоимость реальных сделок на 14%. Годом ранее этот показатель составлял 16%.

Как пояснила ведущий аналитик «Циана» Елена Бобровская, разница между ценой предложения и итоговой стоимостью покупки связана с торгом, особенностями структуры спроса и предложения, а также тем, что более доступные квартиры продаются быстрее, а более дорогие дольше остаются на рынке.

Ранее две квартиры в Казани вошли в число самых маленьких, которые продаются в России. Такие объекты, как правило, формируются из переоборудованных помещений или бывших общежитий и пользуются ограниченным спросом.

Наталья Жирнова