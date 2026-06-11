Чурсина оставила в наследство квартиру в центре Москвы стоимостью около 20 млн рублей

Также у актрисы имелась недвижимость в Санкт-Петербурге

Фото: Динар Фатыхов

Народная артистка СССР Людмила Чурсина оставила в наследство недвижимость в центре Москвы. Об этом сообщает aif.ru.

Согласно информации источника, несколько лет актриса проживала в «Доме на набережной» на улице Серафимовича, а позже приобрела однокомнатную квартиру на Суворовской площади, расположенной неподалеку от Центрального академического театра Российской армии, где она служила. Средняя стоимость подобных квартир в этом районе составляет около 20 миллионов рублей.

В последние годы Чурсина преимущественно жила в Санкт-Петербурге в квартире на Каменноостровском проспекте, которая ранее принадлежала ее сестре Эвелине. После ее смерти артистка взяла на себя заботу о семье племянника и его дочке с ДЦП, у Чурсиной не было собственных детей. В Москву она возвращалась только на время репетиций и выступлений.

По словам заслуженного юриста России Ивана Соловьева, при отсутствии завещания имущество будет распределено по закону. Сначала наследуют лица первой очереди. Если таких нет, то наследство переходит к наследникам второй очереди — дядям, тетям, племянникам и так далее, рассказал он.

Ранее сообщалось, что Чурсина умерла от рака на 85-м году жизни.

Никита Егоров