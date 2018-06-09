Жизнь в «человейниках»: как застройщики закладывают бомбу замедленного действия под наши города

Фото: Ирина Плотникова

Огромные муравейники в городах, уплотнительная застройка с устремляющимися ввысь высотками — это все окружает нас в современных российских городах. К чему может привести это увлечение в своей колонке, написанной для «Реального времени», делится Марат Галлямов, директор АН «Этажи-Казань».

Все выше и выше



В российских мегаполисах высотное строительство своей актуальности не теряет, да и предпосылок к изменению этой тенденции пока не предвидится. Если население концентрируется в отдельных крупных городах, то плотность застройки и соответственно этажность неизбежно будут возрастать, хотя слишком многое по-прежнему определяется градостроительной моделью, которую выбирают власти. Безусловно, комфортная этажность не существует вне контекста, а всегда зависит от особенностей городского ландшафта: одно дело жить в Нью-Йорке в квартире на 45-м этаже с видом на Центральный парк, а другое, например, в нашумевшем питерском ЖК «Есенин» с видом на соседний дом или на плотно припаркованные машины во дворе, куда, к слову, солнце может проникнуть лишь на 40 минут в день!

Ситуация в Казани не столь критична, как в столице, но тенденции из белокаменной рано или поздно доходят до периферии. Ни для кого не секрет, что непопулярность малоэтажного строительства в черте города традиционно связана с низкой рентабельностью таких проектов для застройщиков. Будет ли приход федеральных застройщиков на рынок Татарстана сопряжен с развитием высотного строительства или малоэтажному жилью также будет уделено достойное внимание, покажет время.

На сленге архитекторов однотипные высотки в спальных районах называются «человейниками» (по аналогии с муравейниками). Фото Максима Платонова



Проблемы жизни в «человейниках»: особенности быта

На сленге архитекторов однотипные высотки в спальных районах называются «человейниками» (по аналогии с муравейниками). Жизнь в «человейниках» связана с рядом проблем, которые стоит осветить отдельно. По словам зарубежных аналитиков, для комфортной застройки максимальная плотность населения не должна превышать 450 человек на гектар. В современных спальных районах российских мегаполисов допустимая норма превышается почти в два раза, как следствие это приводит к проблемам, связанным с отсутствием соответствующей транспортной и социальной инфраструктуры. Кроме того, уже сейчас абсолютно однозначно можно сказать, что через определенное время нас ожидает так называемый кризис неуправляемости в жилищной сфере. Что конкретно я имею под этим в виду? Когда многоэтажный комплекс насчитывает более 2 000 квартир, собрать всех собственников на собрание невозможно, как и осветить и выслушать их насущные проблемы. Вследствие этого «человейники» утратят управляемость своими собственниками, потому что последние определенно попадут в зависимость от управляющих компаний. После того, как управляющая компания перестанет оправдывать ожидания собственников, жильцы дома захотят сменить ее, но за неимением альтернатив проблема решена не будет. В идеале такими мегакомплексами должна управлять специально созданная компания, а если прибегнуть к опыту Запада, то можно проследить, что их управляющая компания отстаивает интересы максимум 10 квартир: при таких условиях жильцам проще прийти к единому консенсусу и решать возникающие вопросы быстро и оперативно.

В наших реалиях, к сожалению, градостроители возводят жилые объекты, не задумываясь о том, как компании будут впоследствии ими управлять. А это, в свою очередь, и кончится тем, что жильцы начнут выходить на улицы и требовать от руководства города решить проблему с управляемостью — так же, как сейчас выходят и требуют, скажем, чтобы расселяли коммунальные квартиры или делали капитальный ремонт.

Многие жильцы, положительно отвечая на вопрос «Нравится ли Вам жить в высотке?», вероятнее всего лукавят. И связано это, в первую очередь, с некой эйфорией, сопровождающей приобретение новой квартиры в собственность. В нашей стране, в отличие от стран той же Европы, недвижимость — это не стандартная покупка. И относясь к недвижимости, как необычному продукту, потребитель зачастую даже не пытается найти недочеты или отрицательные стороны приобретенного жилья. Напротив, на пике необычности, когда такие дома представляют собой совершенно новую среду, люди закономерно испытывают удовлетворение. Но рано или поздно такое жилье станет обыденностью, и как обыватель посмотрит на него тогда — большой вопрос! Ведь наши соотечественники искренне радовались и когда переезжали в хрущевки. Но потом прошло время, и хрущевки стали обыденностью, все недостатки вылезли наружу. Так что когда-нибудь это случится и с новыми высотками.

Три основные категории покупателей в экономе: одиночки, которые не выходят из дома; совсем молодые семьи; пожилые люди, которым приобретают квартиру их дети. Фото Максима Платонова

«Человейники»: кто их вообще покупает?

Основной контингент жильцов в высотках составляют в основном переселенцы из других городов или те, кто переезжает из ветхого жилья. И те варианты жилья, которые они приобретают в больших городах, в любом случае выигрышнее тех, где они жили до этого. Безусловно, есть категория избирательных клиентов, которые изучили нормативы и пусть находятся в поиске квартиры экономкласса, но при этом требовательно подходят к выбору вариантов.

В основном люди покупают жилье в «человейниках» с целью как можно быстрее переехать в мегаполис и осесть в нем и вовсе не думают оставаться в этой квартире надолго. На самом деле многие остаются там жить навсегда. Три основные категории покупателей в экономе: одиночки, которые не выходят из дома; совсем молодые семьи; пожилые люди, которым приобретают квартиру их дети. Тут странно рассуждать о том, что они могут хотеть каких-то изысков от архитектуры: наличие лифта и парковочных мест во дворе уже воспринимаются как огромные бонусы при покупке такого рода жилья.

Бизнес-класс: а бизнес ли?

В роли малоэтажной застройки на первых порах вполне мог бы выступить так называемый «бизнес-класс». Когда застройщик анонсирует какой-то свой объект как бизнес-класс, он надеется повысить его маржинальность. По факту дома одинакового качества с идентичными планировками в рамках одного квартала в городе могут называться экономклассом и бизнес-классом. Просто в случае с позиционированием дома как «бизнес-класс», например, входную зону отделывают искусственным мрамором — вот и весь бизнес-класс. А ведь бизнес-класс — это прежде всего инфраструктура, этажность и комфорт жильцов. По факту от реального бизнес-класса — лишь метро в шаговой доступности и супермаркет на первом этаже. Когда девелопер заявляет о намерении построить бизнес-класс, он отдает себе отчет в том, что его конечным клиентом будет не представитель бизнес элиты, а заурядный обыватель, готовый доплатить дополнительные деньги за название «бизнес-класс» с целью похвастаться перед друзьями и родственниками, что он повысил статус и может позволить себе жизнь такого уровня. На самом деле нормальный бизнесмен предпочтет недвижимость из другого разряда.

В нашей стране относительно дорого заниматься девелопментом экономкласса. Потому что разница между строительством и созданием инфраструктуры бизнес-класса от эконома составляет плюс 20 %. При этом маржинальность бизнес-класса, а также уровень предлагаемого комфорта в разы больше, чем в экономе. Поэтому на сегодняшний день в ходу две перспективы: строить огромные многоквартирные новостройки дешево либо малоэтажный уютный «бизнес-класс» и сбывать его по завышенной стоимости. Среднего сегмента как такового нет: либо много дешевого, либо мало элитки.

В ближайшее время мы ожидаем прихода на рынок Казани федерального застройщика, который позиционирует свои объекты как бизнес-класс. Я надеюсь, что игроки примут во внимание потребности покупателя и создадут действительно стоящие проекты.

По факту от реального бизнес-класса — лишь метро в шаговой доступности и супермаркет на первом этаже. Фото Максима Платонова

Зарубежный опыт: а как у них?

Оценивая опыт зарубежных коллег, мы, в первую очередь, конечно, ориентируемся на страны со схожим с нами климатом: на скандинавские страны. Наши специалисты, переехавшие в Финляндию после нескольких лет работы в российских бюро, подтверждают, что их проекты и отношение к строительству в целом существенно отличаются от нашего подхода. За рубежом даже к самому дешевому жилью предъявляют жесткие требования, а рынок настолько перенасыщен, что борьба за клиента идет на уровне предложения ему как можно большего количества фишек — дизайнерских, планировочных, ландшафтных и прочих. У нас же даже при таком перегретом рынке до сих пор в ходу поговорка «и так сойдет». Потому что отечественный девелопер в массе своей не знает и не хочет знать, что такое хорошо. А доверчивый апатичный покупатель также не знает, что такое хорошо, и покупает то, что диктует рынок. И найти общий язык им вряд ли удастся в ближайшем будущем.

Марат Галлямов