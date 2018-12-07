Удмуртская экспансия: девелоперы из Ижевска встали в очередь за долгостроями «ФОНа»

«Комос-Строй» присмотрел участок на Губкина за 200 млн рублей, «Талан» приценивается еще на 100 млн

У обманутых дольщиков многострадального объекта «ФОНа» — второго дома ЖК «МЧС» — затеплилась надежда. К долгострою приценивается ижевский застройщик «Комос-Строй» в надежде получить за спасение «фоновцев» участок федеральной земли по соседству. На тех же условиях берется помочь со сдачей объекта еще одна строительная компания из Удмуртии — «Талан». На данный момент в доме провели техобследование, на выходе проект планировки территории, и один из инвесторов готовится подписать соглашение с Фондом поддержки дольщиков. У ФПД свои новости: запустили сайт и предлагают дольщикам бесплатную юридическую помощь. Подробнее — в нашем материале.

Кто оплатит разницу в 62 млн?

Дольщикам второго дома ЖК «МЧС» не повезло дважды. Сначала подвел застройщик — «ФОН», потом привлеченный подрядчик — летом СК «Атлант» покинул стройку, так и не выполнив монолитные работы якобы из-за нехватки финансирования. Хотя граждане оплатили доставку и монтаж башенного крана, тот не проработал и дня. И вот теперь второй раз разморозить объект берется другой девелопер — «Комос-Строй».

Ижевского застройщика, связанного через акционеров с холдингом «Комос Групп» известного предпринимателя и молочного короля Андрея Шутова, давно привлекала возможность выйти на рынок жилья Казани. Инициатива правительства Татарстана — раздачей земли привлечь инвесторов к проблемным стройкам — пришлась как нельзя кстати. «Комос-Строй» заинтересовался участком федеральной земли на ул. Губкина, переданным республике как раз на решение проблем дольщиков. Примерно на двух гектарах застройщик планировал возвести два дома. Взамен предлагал выполнить первый этап работ во втором доме «МЧС». Но москвичи выделили землю не в тех границах — вместо двух новостроек «Комос-Строй» сможет «посадить» лишь одну. Тем не менее «удмурты» не отказались браться за долгострой «ФОНа».

— На данный момент завершили техобследование по дому. Поскольку землю выделили не так, как запрашивали, ее стоимость, снизилась. Чтобы сдать первый этап работ в нашем доме — блок А, нужно завершить монолитные работы в блоке Б. На это требуется 259 млн рублей, а выделенный «Комос-Строю» участок оценили в 197 млн, — говорит активист дома Леонид Фоминых.

Дольщики переживают, что разница, видимо, вновь ляжет на их плечи. Правда, напоминают, что часть работ «Атлант» успел выполнить — по сетям и внутренней отделке. Так что доплаты будут за минусом этой суммы, предполагают будущие жильцы. К тому же сумма в 259 млн рублей была рассчитана по смете ушедшего подрядчика, а новый может рассчитать иначе.

«Комос-Строй»: «Мы ждем»

Как сообщили в руководстве удмуртской девелоперской компании, сметная стоимость достройки «фоновского» долгостроя с разбивкой на этапы (блоки) еще не определена — все в работе.

— Приступить к достройке второго дома ЖК «МЧС» мы сможем только после подписания Соглашения о реализации масштабного инвестиционного проекта и прохождения других процедур, установленных законодательством РФ и РТ. Для подписания соглашения требуется, кроме всего прочего, утверждение проекта планировки и проекта межевания данной территории. Без данных документов предоставляемый участок не может быть сформирован и отмежеван. Соответственно, невозможно заключить соглашение. Мы ждем прохождения этих процедур, — пояснил «Реальному времени» коммерческий директор компании «Комос-Строй» Александр Кузнецов.

В Фонде поддержки дольщиков изданию подтвердили интерес «Комос-Строя» к земельным участкам, переданным для решения проблем дольщиков. Что касается проектов планировки и межевания территории на Губкина, по словам исполнительного директора ФПД, сейчас утверждение этих документов «на финальной стадии». В фонде планируют завершить эту работу до конца года.

В Фонде поддержки дольщиков изданию подтвердили интерес «Комос-Строй» к земельным участкам, переданным для решения проблем дольщиков. Фото vk.com/fon_gubkina (Ринат Абишев)

Кстати, «Комос-Строй» — не единственный ижевский инвестор, выразивший готовность спасти объекты «ФОНа». Крупнейшая девелоперская компания Удмуртии — «Талан» бизнесмена Константина Макарова — также не прочь предложить свои услуги по завершению долгостроев в обмен на землю в Казани. Напомним, правительство Татарстана готово предложить инвесторам проблемных строек 14 инвестиционных участков.

— «Талан» на нас выходил, мы им список земель предоставили, — подтвердил информацию «Реальному времени» исполнительный директор Фонда поддержки дольщиков Иван Новиков.

Данный застройщик уже давно вышел за пределы своей республики и строит дома в Перми, Уфе, Тюмени, Твери, Набережных Челнах. В автограде в данный момент возводит ЖК «Сердце города» на 45 тыс. кв. м в 19-м комплексе и более масштабный проект почти на 700 тыс. «квадратов» — микрорайон «Притяжение» в центре города, под него «Талан» заявлял вложения на уровне 26 млрд рублей. И вот теперь компания рассматривает возможность приобретения участка в Казани. Как выяснили дольщики «ФОНа» на встрече у вице-премьера РТ, «Талан» может взяться за следующий этап работ во втором доме ЖК «МЧС».

— Сказали, что ведутся переговоры с фирмой «Талан», тоже ижевской. Но там сумма оборотных средств, которая может быть задействована, порядка 100 млн рублей. Может быть, они созреют, и тогда один блок им отдадут под достройку в нашем доме, — пересказал подробности беседы Леонид Фоминых.

На встрече дольщики также узнали, что из почти 11 гектаров федеральной земли на Губкина инвесторам под застройку могут отдать лишь 2 гектара. Остальное согласно проекту планировки территории пойдет под создание социальной инфраструктуры в микрорайоне — школу, детский сад и дороги.

В автограде «Талан» в данный момент возводит ЖК «Сердце города» на 45 тыс. кв. м в 19-м комплексе и более масштабный проект почти на 700 тысяч «квадратов» — микрорайон «Притяжение» в центре города. Фото vk.com/talan_chelny

На очереди «Симфония» и дом в Челнах, а ФПД предлагает бесплатную помощь юристов

Кстати, Фонд поддержки дольщиков, в сентябре открывший свой офис на Калинина, 30, в Казани, недавно запустил и сайт — fpdrt.ru. Ресурс содержит информацию не только о ФПД и его услугах, но и предлагает карту проблемных объектов с характеристиками и сроками сдачи. Кроме того, приведен список земельных участков для привлечения инвесторов. У каждого указан статус: находится ли земля в собственности города, республики или федерального центра или уже в распоряжении фонда, а может, уже на стадии передачи инвестору.

— В ближайшее время сдадим третий дом «Симфонии» в Казани и еще один дом «ФОНа» в Набережных Челнах. Параллельно фонд активно работает по освоению земельных участков: оформляем, сокращаем санзоны, общаемся с инвесторами, меняем территориальные зоны. Кроме того, мы запустили центр бесплатной юридической помощи для дольщиков, — рассказал о текущей работе исполнительный директор ФПД Иван Новиков.

Сообщается, что специалисты центра на базе фонда проконсультируют граждан по правовым вопросам, прямо или косвенно связанным с завершением строительства проблемных долевых объектов и восстановлением нарушенных прав граждан, чьи деньги ушли застройщику долгостроя. График работы юристов указан на сайте фонда.