Защита Казанки на Гаврилова: «Протестующие ничем не подкрепляют свою позицию, от них нет конкретных предложений»

Архитекторы и общественники обсудили застройку берегов Казанки на бранче «Реального времени»

Фото: Максим Платонов

Как благоустроить прибрежные территории Казани, обсудили на бранче «Реального времени» общественники и архитекторы. Поводом для встречи стали протесты, в частности вокруг строительства нового жилого комплекса компании ЮИТ на улице Гаврилова. Эксперты попытались выяснить, можно ли найти компромисс между экоактивистами и застройщиками, застройкой и сохранением экологии. Ключевой вывод встречи: главная проблема не в застройке территорий, а в отсутствии прозрачных правил и диалога с местными жителями.

«Там алкаши и мусор, но территорией пользуются лыжники, бегуны, велосипедисты»

Активисты собрали почти 4 тысячи подписей против застройки берега Казанки на улице Гаврилова. Катализатором народного протеста стало начало строительства финской компанией ЮИТ нового жилого комплекса. Противников застройки беспокоит то, что все 25 гектаров зеленой зоны прекратятся в каменные джунгли. При том что в Ново-Савиновском районе и так дефицит зелени — около 10% при норме в 40%.

— Предполагается вырубка территории и бетонирование берегов с компенсационной высадкой деревьев и выплатой компенсации в бюджет 30 млн рублей, что в разы меньше кадастровой стоимости территории. Говоря о деньгах, нужно помнить, что кроме того, что получит бюджет, есть еще потерянная стоимость экологических услуг, которые оказываются горожанам этой зоной, — говорит координатор Центра прикладной урбанистики Марья Леонтьева.

Экоактивисты предлагают вместо стройки разбить парк со статусом особо охраняемой природной территории.



— Об этой территории сейчас говорят, что там алкаши и мусор, но ей пользуются лыжники, бегуны, велосипедисты. Если бы она была благоустроенная, она бы использовалась еще больше, — говорит одна из активисток протестного движения, жительница улицы Гаврилова Мария Федотова.

Впрочем, у этого позитивного, на первый взгляд, народного порыва может быть довольно тривиальный результат.

— Не превратится ли заказник в бесконтрольные территории? У нас около 7-й больницы озеро, жители его охраняли от застройки, отвоевали и там теперь стоянка машин. Для зон должен быть прописан режим, — отметила Карина Набиуллина, директор Института архитектуры и дизайна КГАСУ.

«Уверена, что с их стороны не было умысла все застроить»

Участники встречи сошлись во мнении, что главная проблема конфликта застройщиков и экоактивистов в том, что стороны не хотят друг друга слышать. Выходом могло бы стать создание специальной организации с независимым модератором. По словам участников бранча, институт публичных слушаний в Управлении архитектуры и градостроительства Казани не справляется с этой задачей.

Кроме того, необходима электронная база с обозначением значимых для горожан территорий, тогда поводов для конфликтов не будет.



— Основная проблема в том, что единой электронной базы на значимые территории нет. Должна быть открытая информация о береговых линиях или центральной части города, чтобы намерения всех участников относительной этой территории были отражены, чтобы застройщик сразу мог отказаться или скорректировал планы, — говорит Ильсияр Тухватуллина, архитектор, работавшая, в том числе, с некоторыми проектами ЮИТа.



Николай Васильев: «Отставание сведений кадастровой карты бывает больше года»



С Тухватуллиной согласился начальник управления архитектуры и градостроительства Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Николай Васильев: «Отставание сведений кадастровой карты бывает больше года». Похожее мнение высказал Александр Дембич, заведующий кафедрой градостроительства КГАСУ:

— Вся беда в том, что у нас информация закрыта, и ни застройщик, ни проектировщик, ни население не знают, что происходит. Модератор — тоже важный вопрос: вроде застройщики все решили, но на каком-то этапе тормозится процесс. На линии стыка администрации города, проектировщиков, бизнеса должны быть организации, которые помогают урегулировать спорные моменты, — говорит Дембич.

Ильсияр Тухватуллина снова обратила внимание, что застройщики, зная, что проект может обернуться конфликтами с населением, скорее, от него откажутся.

— Я работала с многими застройщиками и ни разу у меня не было такого, что «все убрать, только застройка — в приоритете только метры». Застройщики — это такие же люди, они понимают, что важно для общества, и тем более иностранцы, которые очень внимательно к своей репутации относятся. Уверена, что с их стороны не было умысла все убить и застроить, — говорит Тухватуллина.

«На линии стыка администрации города, проектировщиков, бизнеса должны быть организации, которые помогают урегулировать спорные моменты», — говорит Дембич



«Многие вопросы снимаются, когда мы их обсужаем»

Набережная Казанки в Ново-Савиновском районе — не единственная болевая точка в городе.

— В Минкульте было сложное обсуждение Адмиралтейской слободы, где старое татарское кладбище на улице Брюсова. Археологи проработали это кладбище, там уважаемая знать захоронена — это очень интересное место. Но намерения застройщиков тоже очень серьезные, прилегающие территории серьезными людьми заняты, — поделилась новостями помощник президента Татарстана Олеся Балтусова.

Еще один конфликт назревает на правом берегу Казанки: в аппарат президента поступило письмо против застройки в районе парка «Кырлай».

— Для нас это внезапный протест. Я хотела бы, чтобы у нас начали происходить в более открытом режиме обсуждения с участием девелоперов — многие вопросы снимаются, когда мы обсуждаем коллективным образом, — говорит Балтусова.

Николай Васильев вспомнил, что споры экоактивистов и застройщиков были и раньше: «Когда строились башни университета и сносились зеленые насаждения». Об опыте прошлых лет напомнил и Герман Бакулин, главный архитектор «Татинвестгражданпроекта». В советские годы яблоком раздора был Булак, правда, в итоге стороны убедить друг друга не смогли, поделили территорию и сделали по-своему.

— История с благоустройством потоки Булак — столкнулись два мнения: делать прямые бетонные стенки на манер московских и питерских акваторий или озелененные откосы, природные мотивы. В конечном итоге мы получили и то, и другое — одну половину Булака с природным оттенком, а другую с более урбанистическим подходом, — говорит Бакулин.

С Казанкой, по словам Бакулина, споры идут по такому же сценарию: «С одной стороны, вода любит зелень, зелень любит воду, с другой — у нас есть прекрасная набережная у Кремля, которая с точки зрения социального развития территорий стала большим шагом вперед».

С Казанкой, по словам Бакулина, споры идут по такому же сценарию: «С одной стороны, вода любит зелень, зелень любит воду, с другой — у нас есть прекрасная набережная у Кремля, которая с точки зрения социального развития территорий стала большим шагом вперед»



Участники дискуссии сошлись во мнении, что бороться надо не за запрет застройки, а за позитивные преобразования в Казани через многосторонний диалог. Главное — привлекать к проектированию застройки жителей микрорайона, которым неравнодушна судьба осваиваемых территорий.

Р.S. Представители строительных компаний извинились, что не смогли прийти на дискуссию, организованную «Реальным временем», и дали развернутые комментарии по теме встречи.



Андрей Беляков директор строительной компании ООО «Бриз» Когда появляется стройка, независимо береговая это зона или просто пустырь, то всегда появляется инфраструктура — это хорошие дороги, освещение, благоустроенная зеленая зона. Да, в ходе строительства мы вынуждены убирать какие-то деревья, но прежде всего мы убираем горы мусора. Что мы имеем на берегу Казанки или Волги? Обычную поросль — ива, сорные кустарники. Что мы имеем в этих кустах? Свалки мусора, люди пришли, искупались — в тапочках, потому что везде бутылки разбитые, и после себя оставили горы мусора, потому что не каждый дойдет до контейнера. Строитель заходит туда и делает эту зону комфортной. Люди получают красивую набережную, зону доступа к воде — не через кусты, где в темное время пройти страшно, а освещенные дорожки. Не могу комментировать объект компании «ЮИТ Казань», но у нас в «Волжской гавани» проблем с протестующими не было. Наоборот, люди с пониманием отнеслись, увидели, что для них создаются удобства, они могут цивилизованно доехать по асфальтированной дороге, поставить машину на стоянке, дойти до воды по дорожкам, искупаться. Протестующие ничем не подкрепляют свою позицию, от них нет конкретных предложений. Если бы они сказали: «Уважаемые строители, мы против того, что вы хотите снести зеленые насаждения, предлагаем компромисс: вот эти деревья вы сохраняете, обрамляете, а вот эти не трогаете». Нужно прислушиваться друг к другу, вести диалог и вырабатывать решение вместе. Но этому мешает то, что большинство протестующих анонимы. Почему они не пишут свои данные, не дают обратную связь? Может быть, мы встретимся с этими людьми, донесем полноценную информацию, и проблем не будет.

Владимир Сорокин генеральный директор «ЮИТ Казань» Безусловно, внимание общественности к новому проекту «ЮИТ Казань» не было нами проигнорировано. Все комментарии заинтересованных сторон были приняты к рассмотрению. Мы попросили профессиональных экологов проанализировать потенциальное влияние нового строительства на земельном участке, принадлежащем «ЮИТ Казань», на окружающую среду. Развитие нового проекта «ЮИТ Казань» в Ново-Савиновском районе можно назвать уникальной практикой для компании: основой градостроительной концепции жилого комплекса стали результаты комплексного обследования территории. По этим данным, территория, планируемая под застройку, ранее была подвержена антропогенному воздействию и сейчас является сильно нарушенной и обедненной с экологической точки зрения. На основании представленных результатов исследований компанией «ЮИТ Казань» принято решение об изменении концепции проекта: застройке подлежат нарушенные территории, а часть земельного участка площадью 7800 кв. м, прилегающая к пойменной территории, исключается из зоны застройки. Данное решение является общим достижением города, профессиональных экологов и компании «ЮИТ Казань». В проекте ЖК Taloni гармонично сочетаются жилищное строительство и общественные пространства, которые действительно обеспечат горожан местом для отдыха взамен депрессивной и опасной для жителей территории, которую представлял собой участок ранее. Не хочется говорить о следах неблагоприятного воздействия человека, которые мы наблюдали при осмотре территории, принадлежащей «ЮИТ Казань»: технический и бытовой мусор, следы костров. Сейчас мы рассматриваем возможные сценарии использования общественных пространств в ЖК Taloni для того, чтобы предусмотреть комфортные условия для отдыха горожан любого возраста и интересов. Также мы хотели бы развивать и в этом районе традицию экологических суббот, принятую в построенных нами жилых комплексах. Повышенное внимание к ЖК Taloni означает, что для жителей Казани город и его территории — это особая ценность, они его любят и готовы принимать участие в развитии территорий. Для «ЮИТ Казань», как компании с гибким подходом к созданию проектов и устойчивому развитию города, это положительный опыт, свидетельствующий о том, что современный житель занимает не потребительскую позицию, а готов быть активным участником новых проектов.