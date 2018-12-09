В Казани начался митинг на площади Тысячелетия

Сегодня в Казани на площади Тысячелетия начался митинг, на который собрались представители различных инициативных групп.

В числе них обманутые дольщики, противники строительства мусоросжигательного завода (МСЗ). Также на мероприятие пришли те, кто поднимают проблему засыпки Волги и те, кто выступает за сохранение татарского языка.

Организаторы сообщили, что участие в митинге могут принять несколько сотен человек.



Как отмечает корреспондент «Реального времени», пикеты дольщиков полиция попросила убрать, ссылаясь на то, что вопрос не был заявлен.



Напомним, что в начале декабря обманутые дольщики Татарстана провели митинг в парке Петрова, требуя достройки своих домов.