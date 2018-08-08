«Сейчас могу точно сказать, что наша компания к «Мехуборке» не имеет отношения»

Светлана Ярлыченко, директор «Гринты» рассказывает о новых технологиях переработки ТБО, заранее закупленных доменах и связях с москвичами

Фото: Максим Платонов

Недавно власти Татарстана на открытом, но безальтернативном конкурсе выбрали оператора обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) для Восточной зоны республики. Им стала небольшая челнинская компания «Гринта». Ей доверили обслуживать территорию с населением около 2 млн человек и фактически — половину мусорного рынка региона. Название компании — это акроним: green означает «зеленый», «та» — первые буквы в слове «Татарстан»; а зелено-бело-красный логотип, по словам генерального директора «Гринты» Светланы Ярлыченко, олицетворяет «комплексность и системность, заботу об окружающей среде, новаторство» — и, как не сложно догадаться, регион деятельности. Сама Ярлыченко — выпускница КФУ, имеет степень кандидата биологических наук, а также степень магистра делового администрирования. В интервью «Реальному времени» она ответила на вопросы о том, как «Гринта» видит свою будущую работу, как готовилась к аукциону Минстроя РТ и почему оказалась его единственным участником.

«Мы должны минимизировать количество отходов, направляемых на захоронение»

— Для начала расскажите, пожалуйста, немного о себе.

— Это не секрет. Я закончила с отличием наш родной старейший вуз — Казанский университет, экологический факультет. Областью моих научных интересов всегда была проблематика обращения с отходами, поэтому сразу после выпуска я поступила в аспирантуру при родной кафедре, занималась научной и преподавательской деятельностью.

Научным руководителем у меня была доктор биологических наук, профессор Светлана Юрьевна Селивановская. Это признанный эксперт в области обращения с отходами. Она ныне является директором Института экологии при К(П)ФУ.

Я работала в ряде международных компаний — не только в Казани и Набережных Челнах, но и в Москве; занималась очисткой оборотных и сточных вод, работала в компании, которая специализируется на утилизации промышленных отходов. В то же время инвесторы понимали перспективность и значимость области работы с ТКО. Они оценили возможности, ресурсы и пришли к выводу, что готовы взяться за решение столь сложных задач. Так и родилась компания «Гринта».





«Научным руководителем у меня была доктор биологических наук, профессор Светлана Юрьевна Селивановская. Это признанный эксперт в области обращения с отходами, которая ныне является директором Института экологии при К(П)ФУ». Фото kpfu.ru

— На данный момент компания уже приступила к работе? Какая работа сейчас ведется?

— Для начала надо сказать, что наша работа полностью законодательно регламентирована: региональный оператор действует в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами, в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации и нашей республики и, наконец, в соответствии с соглашением. Следовательно, наши первые шаги, безусловно, основываются на всех этих документах.

Сейчас нам предстоит огромная работа по заключению договоров с собственниками отходов (это и управляющие компании, и физические, и юридические лица), а также договоров с собственниками объектов захоронения и обработки ТКО. Далее предстоит процедура согласования тарифа в Комитете по тарифам. И только после этого можно приступить к самой деятельности. По нашим оценкам, процедура займет от четырех до шести месяцев.

— Но, если я правильно понял, вы уже наняли персонал, у вас есть какая-то техника?

— Конечно, мы провели огромную работу. У нас есть квалифицированный персонал, есть техника для транспортирования и обработки отходов. Буквально на прошлой неделе провели переговоры о закупке дополнительных единиц спецтехники.

Что касается объектов. На первых этапах компания, естественно, будет базироваться на существующих в регионе мощностях. В то же время одна из задач регионального оператора — это создание современной инфраструктуры обращения с ТКО, которая отвечала бы всем передовым технологиям. Сейчас необходимо приложить усилия для создания новых объектов взамен выходящим из строя, удовлетворяющих современным мировым стандартам. Мы должны увеличить глубину сортировки отходов, внести вклад в развитие рынка переработчиков вторичного сырья, и как следствие — минимизировать количество отходов, направляемых на захоронение.



«На первых этапах компания, естественно, будет базироваться на существующих в регионе мощностях. В то же время одна из задач регионального оператора — это создание современной инфраструктуры обращения с ТКО, которая отвечала бы всем передовым технологиям». Фото greenta.su

«Многие считают, что если мы выбросили пластиковую тару в специально отведенный контейнер, мы выполнили всю работу по сортировке»



— Кстати, многие эксперты говорят, что главной задачей регоператора будет как раз развитие переработки мусора. У вас есть какие-то приблизительные цифры — какая доля ТКО будет перерабатываться?

— Технологии, которые будут применяться, сейчас обсуждаются и согласовываются. Здесь я хотела бы отметить, что на глубину обработки отходов не в последнюю очередь влияет раздельный сбор ТКО и его доступность и понятность каждому жителю нашей зоны деятельности. Именно от качественного внедрения раздельного сбора зависит дальнейшее качество сортировки. Многие считают, что если мы выбросили, например, пластиковую тару в специально отведенный для этого контейнер, то мы выполнили всю работу по сортировке пластика. Это чрезвычайно ошибочная точка зрения. Мы лишь внесли свой вклад в последующую сортировку, потому что существует множество видов пластика, которые с нашей с вами помощью на специальных мусоросортировочных комплексах будут отсортированы и далее переработаны. То же самое относится и к бумаге, стеклу и так далее.

Следующий момент — это развитие рынка переработчиков вторичного сырья. Можно прекрасно сортировать на высокотехнологичном оборудовании, можно выделять десятки фракций, но замкнуть цепочку могут только переработчики. Также особое внимание нужно уделить развитию экологической культуры и грамотности населения, формированию экологического мировоззрения.

Отходы являются кладезем полезных компонентов, которые можно и нужно максимально извлекать



— Вы говорите о развитии экологической грамотности. Но как именно вы представляете себе эту работу? «Гринта» будет заниматься этим сама или же совместно с муниципалитетами?

— Безусловно. И не только с муниципалитетами, но и с профильными ведомствами, с общественными организациями и так далее. Только от качественной, слаженной совместной работы зависит успех. Необходимо сформировать понимание, начиная с детей дошкольного возраста, что количество ресурсов на нашей планете ограничено, а отходы являются кладезем полезных компонентов, которые можно и нужно максимально извлекать, вовлекать во вторичный оборот, перерабатывать, использовать как сырье для производства новых товаров и услуг.

«На глубину обработки отходов не в последнюю очередь влияет раздельный сбор ТКО и его доступность и понятность каждому жителю нашей зоны деятельности. Именно от качественного внедрения раздельного сбора зависит дальнейшее качество сортировки»



«Наше участие в конкурсе не было спонтанным»



— «Гринта» зарегистрировала домены regoperator-rt.ru и regoperator116.ru еще в начале 2018 года, то есть за несколько месяцев до проведения тендера. Выходит, вы сразу знали, что будете участвовать и предполагали, что имеете шансы на победу?

—Действительно, мы готовились к этому конкурсу, следили за всеми новостями. Мы понимали, что до 1 января 2019 года все субъекты Российской Федерации должны перейти на систему региональных операторов в области обращения с отходами. Следовательно, и в нашей республике конкурс был ожидаем. С нашей стороны была проделана огромная работа. Мы понимали, что в случае победы нам необходимо будет работать с обращениями граждан, и поставили себя на место потребителей: как им будет удобнее нас найти. Перебрали несколько вариантов поиска. Кроме того, хотелось иметь некие гарантии, что понравившееся нам доменное имя не зарегистрирует, например, региональный оператор Западной зоны. Поэтому и зарегистрировали имена заранее. Это нормальная практика.

Хотя сейчас это уже не имеет значения, потому что все-таки мы решили не изменять своему названию и остановились на адресе www.greenta.su. Сайт сейчас позволяет обмениваться обратной связью со всеми желающими, но после победы в конкурсе мы решили его модернизировать. Ориентировочно в течение двух месяцев обновленный сайт встретит наших клиентов.

— Как вы думаете, почему, кроме вас, в конкурсе никто не участвовал? Ведь такие лоты появляются не каждый день и даже не каждый месяц?

— Вы знаете, сложно сказать, отвечать за всех я не могу. Конкурс был выложен в открытом доступе на официальном сайте закупок. Честно говоря, мы и сами были уверены, что будем не одни. Как видите, на деле оказалось иначе. От себя могу лишь еще раз добавить, что наше участие не было спонтанным. Мы знали, что предстоит реформирование отрасли и ожидали этот конкурс.

— Изначально среди учредителей вашей фирмы была всем известная федеральная компания «Мехуборка». Естественно, это наводит на мысль, что именно она стоит за оператором Восточной зоны. Сейчас у «Гринты» и «Мехуборки» есть какие-то пересечения?

— Не вы первый задаете этот вопрос. Вся реорганизация проводилась учредителями. Я пришла в компанию в конце 2017 года, когда «Мехуборки» среди учредителей уже не было. Сейчас могу точно сказать, что наша компания к «Мехуборке» не имеет отношения.

«Я пришла в компанию в конце 2017 года, когда «Мехуборки» среди учредителей уже не было. Сейчас могу точно сказать, что наша компания к «Мехуборке» не имеет отношения». mehuborka.ru



— Сколько потребовалось инвестиций, чтобы начать готовиться к конкурсу, и сколько, по вашим оценкам, потребуется вложить в дальнейшем?

— Об этом пока рано говорить, поскольку предстоит еще ряд согласований. Именно сейчас предстоит подготовка инвестпрограммы, ее защита, согласование, чтобы воплотить в жизнь ту инфраструктуру, которая предусмотрена территориальной схемой. Важно найти золотую середину. Хочется, чтобы она отвечала всем современным требованиям, и в то же время была приемлема по цене. Как только будет больше информации, думаю, мы с вами встретимся.