«Опросили 200 предпринимателей с господдержкой, и половина ответила, что ничего не получали»
Минэкономики Татарстана и предприниматели обвиняли друг друга в неэффективности
Местное отделение «Деловой России» устроило бизнес-сообществу очную ставку с Министерством экономики Татарстана. Ждали встречи с министром, но он в последний момент сообщил, что не приедет. «Мальчиком для битья» стал его заместитель Айрат Шамсиев, который, впрочем, в долгу не остался, упрекнув предпринимателей в том, что Татарстан скатился на третье место в национальном рейтинге инвестклимата. Выходило, что те, кто получил субсидии и гранты от Минэкономики РТ, не признались в этом Агентству стратегических инициатив. Предприниматели возражают: не первое место в рейтинге — объективный результат, потому что никакого содействия чиновники бизнесу не оказывают. За спорами наблюдал корреспондент «Реального времени».
Как предприниматели обвалили рейтинг эффективности региональных властей
Встречу предприниматели и представители Министерства экономики скорее использовали как повод высказать друг другу претензии. Первым на правах гостя начал заместитель министра экономики Айрат Шамсиев. Он рассказал, что Татарстан скатился на третье место в Национальном рейтинге инвестклимата, который составляется Агентством стратегических инициатив и оценивает эффективность работы региональных властей по формированию благоприятной бизнес-среды. Но как можно было понять из намека Шамсиева, виновато в этом не Министерство экономики, а бизнес-сообщество. Дело в том, что рейтинг составляется на основе опросов предпринимателей.
— Опросили 200 предпринимателей, которые получили меры господдержки, и 50% из них ответили, что ничего не получали и даже не знают, где Дом предпринимателя находится! Хотя они все получили: кто субсидии, кто лизинг-гранты, но ответили, что ничего не знаем, — возмутился Шамсиев.
В ответ повисла тишина — никто не понял, то ли люди действительно ничего не получили, то ли обманули, что не получили. Замминистра напомнил, что у Минэкономики Татарстана много мер поддержки, но беда в том, что предприниматели об этом не знают и поэтому не обращаются. Он попросил общественные организации, представляющие интересы бизнеса, информировать своих коллег эффективнее.
— Мы пришли к выводу, что информация до предпринимателей доводится не в полном объеме, — упрекнул Айрат Шамсиев.
«Мы 8 млн заплатили за то, что нам три провода подключили»
Многие из сидящих с ним согласились: мол, узнать о мерах поддержки можно только на сайтах Минэкономики и госуслуг, а кто же на эти сайты заходит?!
— Еврощиты надо сделать, которые предприниматель будет видеть на дороге и будет знать, куда обратиться, потому что мало кто на эти сайты заглядывает, — предложил член татарстанской «Деловой России» Евгений Моисеев, и от него это предложение было особенно странно слышать, потому что он был самым молодым из присутствующих и еще совсем недавно возглавлял Ассоциацию молодых предпринимателей.
Выслушав замминистра экономики, предприниматели выступили с ответными претензиями. Говорили, что не первое место в рейтинге — в общем-то объективный результат. Потому что никакого содействия чиновники бизнесу не оказывают.
— Я бился с электросетями, и я все время буду ставить им 0 баллов из 5. Ресурсоснабжающие организации тянут нашу республику в тину. Упростите выдачу техусловий! Подключение газа — не должно это стоить сотни тысяч! — возмущался Артем Кузнецов, генеральный директор НПО «Энергия».
И все собравшиеся его в этом поддержали: «Мы занимаемся бизнесом, логистику выстраиваем сами, а почему наши глобальные конторы — газ, электроэнергия, почему они логистикой занимаются за наш счет? В Египте за 100 км электричество ведут за счет энергоснабжающей компании. Почему у нас не так? Мы 8 млн заплатили за то, что нам три провода подключили, а мы же еще за электроэнергию платим!»
«А какое заключение по повышению НДС дали? А по самозанятым?»
Замминистра экономики напомнил, что представители бизнеса имеют возможность влиять на принимаемые властью решения и законы и опять-таки упрекнул в пассивности. Ему ответили, что просто люди не верят, что их услышат.
— Я полгода потратил на то, чтобы исправить ошибки в ГОСТах на мясо. Надо было до Песошина дойти, чтобы реакция пошла! ГОСТы были проставлены неправильно, и коммерсанты повезли в школы и детсады мясо низкого качества. На рубль всего в аукционе обошел этот человек, и он во всем городе работает! Я полгода бился и до конца не добился. Получил поддержку центра «Тест-Татарстан», Роспотребнадзора, центра метрологии. Понимание есть у всех, но никто ничего не делает. Ни ФАС, ни Минсельхоз, — почти кричал Эдуард Ковалев, директор ООО «ТатНЭТ».
Замминистра попросили привести в пример хотя бы один кейс, когда чиновники услышали предпринимательское сообщество. И он привел в пример новые правила по установлению санитарно-защитных зон, которые удалось отодвинуть на 2022 год благодаря тому, что Минэкономики РТ дало на проект два отрицательных заключения.
— А какое заключение по повышению НДС дали? А по самозанятым? — решила подколоть чиновника Фарида Галеева, член правления ТПП РТ и Ассоциации предприятий МСБ.
— Налоги и тарифы не обсуждаются, — резко оборвал Шамсиев.
— Ну ничего себе! Самое важное не обсуждается! — хором возмутились все.
«Переключить внимание с точечной поддержки, которая оказывается 0,01% предпринимателям, к улучшению делового климата»
Нет взаимопонимания между Минэкономики РТ и предпринимателями, считает Галеева, потому что «репутация ведомства неважная и бизнес не совсем понимает спектр деятельности министерства».
— Предприниматели недоумевают, почему деятельность Минэкономики сосредоточена на точечной поддержке отдельных предпринимателей и почему такие важные законы, как НДС и самозанятые, проходят без общественного обсуждения? — спросила Галеева.
Представительница Минэкономики Индира Киреева с ней не согласилась. По ее словам, референдум по самозанятым был и большинство его поддержало.
— Тогда наше пожелание переключить внимание с точечной поддержки, которая оказывается 0,01% предпринимателям, к улучшению делового климата, — сказала Галеева и добавила, что нужно предложить правительству Татарстана отказаться от «Лизинг-гранта». И все сидящие за круглым столом ее поддержали, кроме одного, который принимал участие в этой программе. Напомним, что по подозрениям в махинациях с «Лизинг-грантом» был задержан коллега Галеевой по Ассоциации МСБ Хайдар Халиуллин.
«Эти проблемы есть, когда у чиновников к некоторым вещам более теоретический подход»
Нелестные высказывания в адрес чиновников, выдающих деньги предпринимателям, продолжились от Ковалева.
— Я присутствовал, когда выделялись деньги, и диву давался, кому деньги дают! Я б его близко к деньгам не подпустил, потому что он ничего не знает! А вокруг него сидят такие же незнающие и ничего не понимающие чиновники и ему дают деньги!..
Тут Индира Киреева (а замминистра экономики к тому времени уже ушел) была вынуждена согласиться: «Да, эти проблемы есть, когда у чиновников к некоторым вещам более теоретический подход — идея есть, бизнес-план есть — и все».
У бизнес-сообщества накопилось так много негатива по отношению к Минэкономики РТ, что и дня не хватило бы, чтобы высказать недовольство, а тем более решить какие-то проблемы. Поэтому предложили пожелания написать в адрес татарстанского отделения «Деловой России», а они уже все сформулируют и передадут кому нужно. А для чего еще нужно в Татарстане отделение «Деловой России»? Чтобы решать проблемы предпринимателей. Этому присутствующие обрадовались, но слегка сникли, когда за возможность встать под крыло такой мощной организации с них попросили по 10 тысяч рублей в год.
— Все эти деньги Москва забирает, — пояснил сопредседатель ТРО «Деловая Россия» Владимир Кондратов.
— А они нам что взамен дают? — робко переспросили бизнесмены.
— Мы взаимодействуем с ними, — в общих чертах обрисовал сотрудничество Кондратов и предложил ровно такой же суммой пополнять еще и республиканскую казну движения. Предприниматели тяжело вздохнули, но вслух возразить никто не решился.
комментарии