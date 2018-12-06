«Опросили 200 предпринимателей с господдержкой, и половина ответила, что ничего не получали»

Минэкономики Татарстана и предприниматели обвиняли друг друга в неэффективности

Фото: Ринат Назметдинов

Местное отделение «Деловой России» устроило бизнес-сообществу очную ставку с Министерством экономики Татарстана. Ждали встречи с министром, но он в последний момент сообщил, что не приедет. «Мальчиком для битья» стал его заместитель Айрат Шамсиев, который, впрочем, в долгу не остался, упрекнув предпринимателей в том, что Татарстан скатился на третье место в национальном рейтинге инвестклимата. Выходило, что те, кто получил субсидии и гранты от Минэкономики РТ, не признались в этом Агентству стратегических инициатив. Предприниматели возражают: не первое место в рейтинге — объективный результат, потому что никакого содействия чиновники бизнесу не оказывают. За спорами наблюдал корреспондент «Реального времени».

Как предприниматели обвалили рейтинг эффективности региональных властей

Встречу предприниматели и представители Министерства экономики скорее использовали как повод высказать друг другу претензии. Первым на правах гостя начал заместитель министра экономики Айрат Шамсиев. Он рассказал, что Татарстан скатился на третье место в Национальном рейтинге инвестклимата, который составляется Агентством стратегических инициатив и оценивает эффективность работы региональных властей по формированию благоприятной бизнес-среды. Но как можно было понять из намека Шамсиева, виновато в этом не Министерство экономики, а бизнес-сообщество. Дело в том, что рейтинг составляется на основе опросов предпринимателей.

— Опросили 200 предпринимателей, которые получили меры господдержки, и 50% из них ответили, что ничего не получали и даже не знают, где Дом предпринимателя находится! Хотя они все получили: кто субсидии, кто лизинг-гранты, но ответили, что ничего не знаем, — возмутился Шамсиев.

В ответ повисла тишина — никто не понял, то ли люди действительно ничего не получили, то ли обманули, что не получили. Замминистра напомнил, что у Минэкономики Татарстана много мер поддержки, но беда в том, что предприниматели об этом не знают и поэтому не обращаются. Он попросил общественные организации, представляющие интересы бизнеса, информировать своих коллег эффективнее.

— Мы пришли к выводу, что информация до предпринимателей доводится не в полном объеме, — упрекнул Айрат Шамсиев.

Встречу предприниматели и представители Министерства экономики скорее использовали как повод высказать друг другу претензии



«Мы 8 млн заплатили за то, что нам три провода подключили»

Многие из сидящих с ним согласились: мол, узнать о мерах поддержки можно только на сайтах Минэкономики и госуслуг, а кто же на эти сайты заходит?!

— Еврощиты надо сделать, которые предприниматель будет видеть на дороге и будет знать, куда обратиться, потому что мало кто на эти сайты заглядывает, — предложил член татарстанской «Деловой России» Евгений Моисеев, и от него это предложение было особенно странно слышать, потому что он был самым молодым из присутствующих и еще совсем недавно возглавлял Ассоциацию молодых предпринимателей.

Выслушав замминистра экономики, предприниматели выступили с ответными претензиями. Говорили, что не первое место в рейтинге — в общем-то объективный результат. Потому что никакого содействия чиновники бизнесу не оказывают.

— Я бился с электросетями, и я все время буду ставить им 0 баллов из 5. Ресурсоснабжающие организации тянут нашу республику в тину. Упростите выдачу техусловий! Подключение газа — не должно это стоить сотни тысяч! — возмущался Артем Кузнецов, генеральный директор НПО «Энергия».

И все собравшиеся его в этом поддержали: «Мы занимаемся бизнесом, логистику выстраиваем сами, а почему наши глобальные конторы — газ, электроэнергия, почему они логистикой занимаются за наш счет? В Египте за 100 км электричество ведут за счет энергоснабжающей компании. Почему у нас не так? Мы 8 млн заплатили за то, что нам три провода подключили, а мы же еще за электроэнергию платим!»

Повисла тишина — никто не понял, то ли люди действительно ничего не получили, то ли обманули, что не получили



«А какое заключение по повышению НДС дали? А по самозанятым?»

Замминистра экономики напомнил, что представители бизнеса имеют возможность влиять на принимаемые властью решения и законы и опять-таки упрекнул в пассивности. Ему ответили, что просто люди не верят, что их услышат.

— Я полгода потратил на то, чтобы исправить ошибки в ГОСТах на мясо. Надо было до Песошина дойти, чтобы реакция пошла! ГОСТы были проставлены неправильно, и коммерсанты повезли в школы и детсады мясо низкого качества. На рубль всего в аукционе обошел этот человек, и он во всем городе работает! Я полгода бился и до конца не добился. Получил поддержку центра «Тест-Татарстан», Роспотребнадзора, центра метрологии. Понимание есть у всех, но никто ничего не делает. Ни ФАС, ни Минсельхоз, — почти кричал Эдуард Ковалев, директор ООО «ТатНЭТ».

Замминистра попросили привести в пример хотя бы один кейс, когда чиновники услышали предпринимательское сообщество. И он привел в пример новые правила по установлению санитарно-защитных зон, которые удалось отодвинуть на 2022 год благодаря тому, что Минэкономики РТ дало на проект два отрицательных заключения.

— А какое заключение по повышению НДС дали? А по самозанятым? — решила подколоть чиновника Фарида Галеева, член правления ТПП РТ и Ассоциации предприятий МСБ.

— Налоги и тарифы не обсуждаются, — резко оборвал Шамсиев.

— Ну ничего себе! Самое важное не обсуждается! — хором возмутились все.

«А какое заключение по повышению НДС дали? А по самозанятым?» — решила подколоть чиновника Фарида Галеева



«Переключить внимание с точечной поддержки, которая оказывается 0,01% предпринимателям, к улучшению делового климата»

Нет взаимопонимания между Минэкономики РТ и предпринимателями, считает Галеева, потому что «репутация ведомства неважная и бизнес не совсем понимает спектр деятельности министерства».

— Предприниматели недоумевают, почему деятельность Минэкономики сосредоточена на точечной поддержке отдельных предпринимателей и почему такие важные законы, как НДС и самозанятые, проходят без общественного обсуждения? — спросила Галеева.

Представительница Минэкономики Индира Киреева с ней не согласилась. По ее словам, референдум по самозанятым был и большинство его поддержало.

— Тогда наше пожелание переключить внимание с точечной поддержки, которая оказывается 0,01% предпринимателям, к улучшению делового климата, — сказала Галеева и добавила, что нужно предложить правительству Татарстана отказаться от «Лизинг-гранта». И все сидящие за круглым столом ее поддержали, кроме одного, который принимал участие в этой программе. Напомним, что по подозрениям в махинациях с «Лизинг-грантом» был задержан коллега Галеевой по Ассоциации МСБ Хайдар Халиуллин.

Эдуард Ковалев: «Понимание есть у всех, но никто ничего не делает. Ни ФАС, ни Минсельхоз...»



«Эти проблемы есть, когда у чиновников к некоторым вещам более теоретический подход»

Нелестные высказывания в адрес чиновников, выдающих деньги предпринимателям, продолжились от Ковалева.

— Я присутствовал, когда выделялись деньги, и диву давался, кому деньги дают! Я б его близко к деньгам не подпустил, потому что он ничего не знает! А вокруг него сидят такие же незнающие и ничего не понимающие чиновники и ему дают деньги!..

Тут Индира Киреева (а замминистра экономики к тому времени уже ушел) была вынуждена согласиться: «Да, эти проблемы есть, когда у чиновников к некоторым вещам более теоретический подход — идея есть, бизнес-план есть — и все».

У бизнес-сообщества накопилось так много негатива по отношению к Минэкономики РТ, что и дня не хватило бы, чтобы высказать недовольство, а тем более решить какие-то проблемы. Поэтому предложили пожелания написать в адрес татарстанского отделения «Деловой России», а они уже все сформулируют и передадут кому нужно. А для чего еще нужно в Татарстане отделение «Деловой России»? Чтобы решать проблемы предпринимателей. Этому присутствующие обрадовались, но слегка сникли, когда за возможность встать под крыло такой мощной организации с них попросили по 10 тысяч рублей в год.

— Все эти деньги Москва забирает, — пояснил сопредседатель ТРО «Деловая Россия» Владимир Кондратов.

— А они нам что взамен дают? — робко переспросили бизнесмены.

— Мы взаимодействуем с ними, — в общих чертах обрисовал сотрудничество Кондратов и предложил ровно такой же суммой пополнять еще и республиканскую казну движения. Предприниматели тяжело вздохнули, но вслух возразить никто не решился.

1 / 27 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов