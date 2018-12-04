Пожары-2018: больше жертв, небезопасные ТЦ и мошенники под видом МЧС

Огнеборцы обеспокоены увеличением числа жертв на пожарах и предупреждают: проверки ТЦ могут и не спасти от огня

Фото: Мария Горожанинова

В Татарстане в этом году наблюдается тревожная тенденция: если число пожаров снизилось, то количество погибших, наоборот, выросло. Подробнее об этом сегодня на брифинге в кабмине говорил главный госинспектор РТ по пожарному надзору Сергей Сергеев. Подробнее о пожарной безопасности в новогодний период, причинах возгорания ТЦ даже после проверок и мошенниках под видом сотрудников МЧС, зарабатывающих на пенсионерах, — в материале «Реального времени».

Пожаров меньше, а жертв — больше

По состоянию на 1 декабря было зарегистрировано 2 836 пожаров, что на 2,1% меньше прошлого года. Но огонь унес больше жертв и больше покалечил: погибших 131 человек (в 2017 г. было 112), среди них и четыре ребенка, пострадали 237 человек (в 2017 г. — 208).

Заместитель начальника ГУ МЧС России по РТ, главный госинспектор РТ по пожарному надзору Сергей Сергеев отметил, что складывающаяся обстановка в республике «вызывает определенную обеспокоенность». Пожары со смертями преимущественно происходят в жилом секторе. Основные причины возгорания не меняются — это все то же неосторожное обращение с огнем, нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования, нарушение правил при устройстве и эксплуатации печей. Но есть и другие — например, в этом году в Татарстане было 160 поджогов, из-за которых погибли семь человек.

— При этом надо отметить, что это не факты преступных деяний, а последствия психических расстройств на фоне длительного употребления алкоголя, — пояснил Сергеев.

Отвечая на уточняющий вопрос «Реального времени», он рассказал, что 160 поджогов — цифра не экстраординарная для Татарстана и укладывается в привычную статистику. И горят не только дома, но и машины. Все материалы по данным фактам передаются в органы полиции для дальнейшего расследования.

Сергей Сергеев отметил, что складывающаяся обстановка в республике «вызывает определенную обеспокоенность». Фото mchs.tatarstan.ru



Зачастую пожары уносят жизни пенсионеров. В этом году от огня погибло 54 пожилых человека. Еще одна категория в зоне риска — безработные люди без определенного места жительства. Их погибло 29 человек. 68 человек из погибших были в состоянии алкогольного опьянения, 26 — во время возгорания спали, а 18 жертв оказались инвалидами, не имеющими возможности свободно передвигаться. А вот еще девять погибших могли бы выжить, но они вернулись в горящее здание, чтобы спасти свое имущество.

На пожарной безопасности наживаются

ЧП стараются предупредить, поэтому сотрудники МЧС обходят дома татарстанцев и проверяют их на соответствие нормам пожарной безопасности. За этот год было осмотрено более 18 тысяч многоквартирных жилых домов и более 400 тысяч частных домовладений. Пристальное внимание, по словам Сергеева, они уделяют гражданам в социально неблагоприятном положении и многодетным семьям. Спикер уверил, что не забывают и одиноких стариков.

— Кроме того, на республиканском и муниципальном уровне для отдельных категорий граждан — как правило, это одинокие престарелые, многодетные семьи и семьи в социально опасном положении, оказывается безвозмездная адресная помощь в виде ремонта отопительных печей, электрооборудования и установки автономных пожарных выключателей, — рассказал Сергеев.

На эти цели с 2016 по 2018 год кабинет министров РТ выделил из своих резервов 9 млн рублей. Эти средства позволили установить в 8 330 домовладениях более 29 тысяч автономных пожарных извещателей. Благодаря этому за два года удалось спасти из 15 пожаров 43 жизни, из которых 20 — дети.

Вместе с тем нашлись недобросовестные граждане, которые под видом сотрудников МЧС решили заработать на доверии пенсионеров, продавая им втридорога противопожарную автоматику. Сергей Сергеев напомнил, что настоящие работники его ведомства устанавливают эти датчики бесплатно, а в магазинах они стоят порядка 400 рублей.

С 20 декабря по 10 января МЧС вводит в Татарстане противопожарный режим с ограничительными мерами по реализации и применению пиротехники. Фото Олега Тихонова

Новый год и традиционные проверки

Сезон петард и салютов еще не начался, а первые жертвы уже появились. 17 ноября в Елабуге 12-летнему мальчику приятели засунули за шиворот подожженную петарду. Теперь у пострадавшего термические ожоги шеи и спины. Чтобы избежать таких случаев, с 20 декабря по 10 января МЧС вводит в Татарстане противопожарный режим с ограничительными мерами по реализации и применению пиротехники и с увеличением в два раза штрафов по административным делам за нарушение правил пожарной безопасности. До 20 декабря все муниципалитеты должны будут выделить МЧС площадки, где местным жителям можно будет использовать пиротехнику.

— Если будут применяться пиротехнические изделия в других местах, то специально созданная оперативная группа из представителей наших сотрудников и органов полиции будет выявлять, пресекать и привлекать к административной ответственности, — предупредил Сергеев.

Отдельно сотрудники МЧС проверят площадки, где будут проводиться новогодние мероприятия. По словам спикера, введенный противопожарный режим позволит им осуществлять внеплановые проверки.

— Учитывая количество наших ресурсов, проверки затронут прежде всего объекты с посещением детей. Если у нас хватит ресурсов, то мы посмотрим торговые центры и рестораны, которые также проводят новогодние корпоративы, — уведомил главный госинспектор РТ по пожарному надзору.

Проверки не помешали 5 июня загореться ТЦ «Порт», по факту чего было возбуждено уголовное дело. Фото Марии Горожаниновой

ТЦ привели в порядок, но этого мало?

Напомним, после пожара в «Зимней вишне» по всей России инициировали проверки ТЦ. Татарстан не стал исключением. Весной и летом в республике стали появляться новости о закрытии того или иного центра из-за несоответствия нормам безопасности. Всего сотрудники МЧС выявили 1,5 тысячи нарушений пожарной безопасности на 593 объектах с массовым пребыванием людей. Сергей Сергеев, отвечая на вопрос «Реального времени», рассказал — для устранения выявленных нарушений направили постановления.

— Все недостатки были устранены. Контроль за выполнением данных мероприятий остался за органами прокуратуры, — отметил спикер.

Вместе с тем проверки не помешали 5 июня загореться ТЦ «Порт», по факту чего было возбуждено уголовное дело. По словам Сергеева, пока фигурантов в нем так и не появилось.

— Даже при 100%-ном устранении всех нарушений правил пожарной безопасности все равно есть человеческий фактор, который в любом случае может привести к возникновению пожара. В принципе, торговый центр «Порт» соответствовал всем требованиям пожарной безопасности. Все системы обнаружения и предупреждения пожара сработали, люди были эвакуированы, — прокомментировал происшествие главный госинспектор РТ по пожарному надзору.

Последствия от пожара он назвал минимальными и акцентировал внимание на том, что каждый торговый центр ежедневно МЧС проверять не может и за это должна отвечать специальная служба объекта.

Прокомментировал Сергеев и другой, совсем недавний пожар — в здании бывшего кафе «Сковородка» на Университетской. По предварительным данным, там на крыше произошло замыкание антиобледенительной системы обогрева водостока.

— Это основная причина, в принципе там больше ничего не могло быть, — лишь подтвердил ранее озвученную информацию спикер. По его словам, пока данных по причиненному ущербу в результате пожара нет.

