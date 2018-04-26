В Татарстане сотрудники МЧС выявили 1,5 тысячи нарушений пожарной безопасности

В Татарстане сотрудники МЧС выявили 1,5 тысячи нарушений пожарной безопасности на 593 объектах с массовым пребыванием людей. Об этом сообщил сегодня заместитель начальника Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС РФ по РТ полковник внутренней службы Максим Трущин.

Больше всего было найдено в казанском ТЦ на Фрунзе – 75 нарушений. Также в лидерах по количеству торговый дом «Идель» (Казань) – 70, челнинский «Капитан» – 68, нурлатский торговый центр «Шифа» — 63 и елабужский кинотеатр «Бруклин» также работал с 63 нарушениями, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что информация о нарушениях направлена в прокуратуру для принятия дальнейших мер.

Ранее стало известно, что прокуратура требует закрыть елабужский «БатырFitness» и рыбнослободский «Чингисхан». Основания те же — несоблюдение правил пожарной безопасности.

Напомним, массовые проверки в ТЦ начались после трагедии в кемеровской «Зимней вишне». Пожар в торгово-развлекательном центре, случившийся 25 марта, унес жизни 60 человек. Хронология — в материалах «Реального времени».