«Порт» в дыму: пожару в торговом центре семьи Нагаевых присвоили 4-й класс из-за проблем с водой

Горящий комплекс окружила Росгвардия, удерживая сотни арендаторов от спасения товара

Фото: Мария Горожанинова

Очередной крупный пожар вспыхнул сегодня утром в Казани — загорелся торговый центр «Порт» на Оренбургском тракте, 158. Выехавшие на место происшествия пожарные столкнулись со сложностями — район маловодный, гидранты тянули из соседнего здания, а воду подвозила коммунальная техника. Поэтому ранг пожара подняли со 2-го до 4-го класса опасности. За несколько часов площадь возгорания выросла в десять раз — с 20 до 200 кв. метров. Подробнее — в материале «Реального времени».

ЧП на Оренбургском тракте

Тревожное утро выдалось сегодня в Казани — загорелся ТЦ «Порт» на Оренбургском тракте, и первыми об этом сообщили очевидцы. Густой дым шел от крыши, задымление быстро распространилось по всей ее поверхности. Многие из присутствовавших жаловались на едкий химический запах.

— В 8.20 мы выезжали из дома, только начался пожар. Со стороны первого входа в ТЦ был маленький дымок. Ни одной пожарной машины не было, через 15 минут только приехали. Обратно, в наш комплекс, нас уже не пустили. Весь «Порт» в дыму, пожарные со всего города ехали и ехали, — описывает увиденное жительница соседнего с «Портом» жилого комплекса «Лесной городок» Айгуль.

Вскоре в ГУ МЧС по РТ сообщили: получили сигнал о пожаре в 8.22. Подразделения Казанского пожарно-спасательного гарнизона выехали по второму номеру вызова. На месте провели эвакуацию 20 человек охраны, персонала и посетителей ТЦ и ушли в здание для разведки очага пожара. Были созданы четыре боевых участка.

— Площадь пожара составляет порядка 20 кв. м, горение происходит на первом этаже. Объявлен четвертый номер вызова в связи с тем, что район маловодный. Работает также коммунальная техника для подвоза воды. Пострадавших нет, — сообщил начальник отдела по взаимодействию со СМИ ГУ МЧС России по РТ Андрей Родыгин.

От МЧС на месте в 8 утра работали 21 единица техники и 80 человек личного состава гарнизона. Фото mchs.tatarstan.ru



Гигантские пробки на подъезде

Корреспондент «Реального времени», выехавший на место пожара, сообщил, что на подъезде к ТЦ «Порт», начиная от деревни Универсиады, образовалась большая автомобильная пробка на все четыре полосы на выезд из города.

— Очевидцы говорят, что в 8 утра уже все горело и было много техники, скорая и ГИБДД, подъезд к ТЦ закрыли. Сейчас тут все в дыму, автоинспекторы действительно всех разворачивают. На улице очень много людей — несколько сотен, говорят — это все арендаторы ТЦ, — сообщила наш корреспондент Мария Горожанинова.

От МЧС на месте в 8 утра работали 21 единица техники и 80 человек личного состава гарнизона. Данные о пострадавших не поступали. Ближе к 11 утра Андрей Родыгин сообщил, что число задействованных на тушении пожара выросло до 319 человек и 74 единиц техники, из них от МЧС — 135 человек и 36 пожарных машин. Вскоре появилась информация о том, что площадь пожара увеличилась в 10 раз — с 20 до 200 кв. метров. Пожар достиг уже второго этажа. По сообщению очевидцев, гидранты тянули с соседнего ТЦ «Леруа Мерлен».

На место выехали представители Минэкологии РТ — оценить экологическую обстановку. Над самим зданием кружит вертолет. Сообщается, что к ТЦ «Порт» также подъехали городские власти.

Здание окружили бойцы Росгвардии, которые удерживали торговцев, порывавшихся возвратиться в горевшее здание для спасения товара. Фото Марии Горожаниновой

Арендаторы — погорельцы со стажем

Продавцы рассказали «Реальному времени», что услышали хлопок, сигнализация сработала, дыма не видели, всех вывели быстро, эвакуация прошла без проблем. Также очевидцы отметили, что сначала продавцы пытались вернуться, чтобы спасти товар. Здание окружили бойцы Росгвардии, которые удерживали торговцев, порывавшихся возвратиться в горевшее здание для спасения товара.

— Пообщалась с двумя арендаторами. Оба горели в «Адмирале», второй еще и на Вьетнамском рынке, и в «Новой Туре». Говорят, что у последнего там обуви на площади 50 кв. м — на 6—7 млн рублей, у второго обуви на 3—4 млн. Предприниматель говорит, что после этого пожара подумает, в какой город свой бизнес переносить, потому что в Казани его невозможно содержать с этими постоянными пожарами, — передает наш корреспондент.

Между тем в конце марта прокуратура проверяла данный ТЦ и нашла несколько нарушений. В частности, задвижки, установленные на вводных трубопроводах к пожарным насосам, на подводящих и питающих трубопроводах станции пожаротушения и внутреннего противопожарного водопровода, были закрыты и опломбированы. Но на момент повторной проверки эти нарушения были устранены.

— Согласен, что проблема с водой на месте тушения пожара вызывает вопросы. И вообще вопросы возникают: ну как же так, дважды проверялось ТЦ — и очередная трагедия. Естественно, прокуратура все проверит. Дознание проводится под прямым надзором прокуратуры. По результатам проверки и дознания мы будем давать оценку в том числе и действиям должностных лиц, если вдруг выяснится, что они халатно проверили объект, — сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ и общественностью Руслан Галиев.

Из других нарушений в ТЦ «Порт» — размещение детской игровой зоны в торговом центре на втором этаже, на расстоянии более 20 м от эвакуационного выхода. Но и это нарушение, по данным прокуратуры, устранили.

Здание ТЦ «Порт» принадлежит известным рантье в Казани — семье Нагаевых. Одной частью здания владеет ООО «РАН КАПИТАЛ», которое представляют Роберт Тимербаевич Нагаев (99,9%) и Алина Робертовна Нагаева (0,06%). Вторая часть здания в собственности у ООО «Центр торговли «Вазифа».

1 / 30 Мария Горожанинова

Мария Горожанинова

Мария Горожанинова

Мария Горожанинова

Мария Горожанинова

Мария Горожанинова

Мария Горожанинова

Мария Горожанинова

Мария Горожанинова

Мария Горожанинова

Мария Горожанинова

mchs.tatarstan.ru

mchs.tatarstan.ru

mchs.tatarstan.ru

mchs.tatarstan.ru

mchs.tatarstan.ru

mchs.tatarstan.ru

mchs.tatarstan.ru

mchs.tatarstan.ru

mchs.tatarstan.ru

mchs.tatarstan.ru

mchs.tatarstan.ru

mchs.tatarstan.ru

Мария Горожанинова

Мария Горожанинова

Мария Горожанинова

Мария Горожанинова

Мария Горожанинова

Мария Горожанинова

Мария Горожанинова