«Магия кино» в ТЦ XL продалась «Алмаз Синема», а «Мега» ищет оператора для будущего кинотеатра

Казань — перспективный рынок, по обеспеченности кинотеатрами город на 11 месте среди миллионников России

Федеральная сеть кинотеатров, купившая год назад непрофильный актив ВТБ «Гранд Синема», обзаводится еще одной площадкой. В конце декабря в ТЦ XL вместо «Магии кино» откроется очередной «Алмаз Синема». «Магия кино» в последние годы была в «предсмертном состоянии» — посетители жаловались на сломанное оборудование и мебель. Претензии к ООО, которое владело кинотеатром, есть и со стороны районных ДК Татарстана, заключивших с ним контракты на поставку кинооборудования. Как выяснило «Реальное время», открыть кинотеатр собирается и ТЦ «Мега», сейчас руководство молла занято поисками «достойного» оператора. Пока в Казани 12 кинотеатров и по этому показателю столица Татарстана на 11-м месте среди 15 городов-миллионников.

«Магию кино» купил «Алмаз Синема»

Кинотеатр «Магия кино» в торговом центре XL продан федеральной сети кинотеатров «Алмаз Синема». Объявление о продаже появилось в августе 2018 года, за кинотеатр и кинобар владельцы просили 50 млн рублей. В объявлении сообщалось, что выручка в месяц составляет 8 млн рублей, а в новогодние каникулы доходит до 10 млн рублей.

Автор объявления отмечал, что продает кинотеатр из-за того, что живет в Самаре и на расстоянии контролировать бизнес сложно. Но через два дня объявление о продаже «Магии кино» исчезло. Как объяснял СМИ Автандил Лоскутов, представившийся владельцем бизнеса, намерения продавать кинотеатр не было, он просто хотел узнать спрос и оценить стоимость.

Судя по данным «СПАРК-Интерфакс», «Магией кино» владело казанское ООО «Киномаг+», а вот его руководитель Павел Волков является директором и совладельцем еще пяти самарских фирм и ООО «Первая объединенная корпорация», зарегистрированного в Казани. Бенефициар «Киномаг+» — Степан Портнов, он же совладелец и директор казанского ООО «Пульс» и самарского ООО «Холдинг 24».



Но в итоге «Магию кино» все-таки продали. Новым собственником стало ООО «КФ Алмаз» (прежнее название ООО «Алмаз хол») — федеральный игрок, развивающий сеть кинотеатров под брендом «Алмаз Синема». В Казани у «Алмаз Синема» есть три кинотеатра — в ТЦ «Сувар Плаза», ТЦ «Сити Центр» и РК «Ривьера».

Год назад вышеперечисленные кинотеатры, а также еще четыре кинотеатра в Москве и Оренбурге принадлежали федеральной сети «Гранд Синема», которая управлялась ООО «Кинофреш», которым, в свою очередь, владел банк ВТБ. Избавиться от непрофильного актива ВТБ пытался с 2016 года, первоначальная цена лота составляла 765 млн рублей, но продать за эту сумму не могли. В итоге в декабре 2017-го «Кинофреш» выставили на аукцион с большим дисконтом — за 186,95 млн рублей. Единственным участником торгов стало ООО «Алмаз Хол», которое купило компанию за 43,95 млн рублей.

Tоп-10. Крупнейшие операторы сетей кинотеатров России на 01.11.2018 (включая франшизы и кинотеатры на репертуарном планировании)



Источник: «Невафильм Research»



От Самары до Казани и Воронежа

Интересно, что за «Магию кино» владелец просил 50 млн рублей. Если учитывать, что год назад за меньшие деньги «Алмаз хол» приобрел сеть кинотеатров, то, скорее всего, сумма сделки была гораздо ниже. Впрочем, о финансах в казанском представительстве «Алмаз Синема» говорить отказались. По словам менеджера, открытие планируется на 27 декабря, сейчас в кинотеатре идет ремонт.

Судя по отзывам в Сети, у «Магии кино» были проблемы — долги за кинопрокат и по зарплате. Мебель и оборудование требовали замены. Посетители пишут, что экран мог погаснуть в середине фильма, кресла сломанные, стены обшарпанные. Единственное, что компенсировало эти неудобства, — низкая цена. Но даже с учетом этого в последнее время кинотеатр испытывал проблемы с заполняемостью.

Судя по данным «СПАРК», «Магией кино» владело ООО «Киномаг+». Директор Павел Волков является руководителем и совладельцем еще пяти самарских ООО и ООО «Первая объединенная корпорация», зарегистрированного в Казани. Бенефициар «Киномаг+» — Степан Портнов, он же совладелец и директор казанского ООО «Пульс» и самарского ООО «Холдинг 24».

У «Киномага+» за последний год был ряд споров в Арбитражном суде Татарстана, кроме рядовых — с Пенсионным фондом о взыскании обязательных платежей, с компанией судилось Российское авторское общество и взыскало 651 тыс. рублей.

Судя по спорам в арбитраже, у «Киномаг+» была еще одна «Магия кино» в городе Лиски Воронежской области. Через суд управляющая компания торгового центра «Корона» пыталась взыскать с «Киномага+» плату за коммунальные услуги. Сейчас «Магия кино» в Лисках не работает.





Актанышский ДК заключил с «Киномагом+» договор на поставку и монтаж кинооборудования на сумму 3,6 млн рублей. Но в срок фирма не уложилась, и ДК потребовал неустойку в 913 тыс. рублей



Поставщик кино в районные ДК

Судились с компанией и бюджетные организации Татарстана. Так, в мае 2017 года Актанышский ДК заключил с «Киномагом+» договор на поставку и монтаж кинооборудования на сумму 3,6 млн рублей. Но в срок фирма не уложилась, и ДК потребовал неустойку в 913 тыс. рублей. Как следует из материалов дела, оборудование было поставлено, но не установлено. В итоге суд ответчика исполнить обязательства по договору и заплатить истцу неустойку и штраф в размере 1,09 млн рублей.

Есть у «Киномага+» еще один процесс в арбитраже. В августе 2016-го компания заключила с екатеринбургским ООО «Фьючер Вижн» договор на покупку кинооборудования на сумму 3,5 млн рублей. Оборудование было поставлено, но «Киномаг+» заплатил за него только 1,1 млн рублей. Грузополучателем в контракте значится Мамадышский дом культуры.

По информации портала госзакупок, «Киномаг+» довольно часто поставлял кинооборудование бюджетным организациям. Кроме Мамадышского и Актанышского ДК, среди клиентов компании ДК Бавлинского, Муслюмовского, Дрожжановского районов. Всего у компании нашлось госконтрактов на 23 млн рублей.

Состав сети, принадлежащей компании ООО «КФ Алмаз» на 01.11.2018



Источник: «Невафильм Research»



Отголоски банкротства «Люксора»

Четырехзальный кинотеатр на 427 мест в ТЦ XL в Казани для «Алмаз Синема» будет 11-м кинотеатром в России. По данным аналитической компании «Невафильм Research», на 1 ноября «Алмаз Синема» принадлежали три кинотеатра в Казани, три — в Москве, по одному в Мытищах, Туле, Оренбурге и Ижевске.

«Все кинотеатры компании находятся на репертуарном планировании в сети «ОптимаКино», которая входит в десятку киносетей России по числу управляемых ею залов», — сообщили «Реальному времени» в «Невафильм Research».

Согласно «СПАРК», с декабря 2017 года ООО «КФ Алмаз», (которому принадлежит сеть «Алмаз Синема») владеет Наталия Кербабаева, до этого 100% доли в УК принадлежало Алексею Тимошенко. Тимошенко владел ООО «Кинолюкс», которое сейчас также принадлежит Кербабаевой. ООО «Кинолюкс» входит в холдинг «Люксор». Московский арбитраж недавно обанкротил владельцев ГК «Люксор» из-за долга в более 100 млн рублей по кредиту, а в отношении «Кинолюкса» введена процедура наблюдения. В связи с этим на рынке наметился передел. Если, по данным на 1 февраля 2018 года, у «Люксора» был 21 кинотеатр на 147 залов, то по на 1 ноября, то есть уже после банкротного процесса — уже 10 кинотеатров на 74 зала.

С приобретением кинотеатра в ТЦ XL «Алмаз Синема» с существенным отрывом будет первой в Казани. Из крупнейших в России сетей в городе кроме нее представлены «Киномакс» (два кинотеатра), «Каро» (один) и «Синема 5» (один). Последний в конце 2016 года выкупил «Киномечту» в ТЦ «Парк хаус».

Кино в «Меге»: крупнейший ТЦ в поисках оператора

В Казани, кстати, для игроков этого рынка наклевывается лакомый кусок. О намерении открыть кинотеатр заявили в ТЦ «Мега». Отсутствие в таком крупном торговом центре кинотеатра давно является предметом критики со стороны посетителей.

— Мы понимаем важность наличия кинотеатра и работаем над тем, чтобы он появился. Сейчас мы находимся в процессе подготовки кейса. Надо найти площади, у нас на данный момент свободных торговых площадей нет, но у нас есть план, где их найти. Надо найти оператора, но пока у нас нет ни конкретных предложений, ни сроков, — рассказала «Реальному времени» управляющая ТЦ «Мега-Казань» Лиана Серазетдинова.

Серазетдинова не уточнила, кто будет оператором нового кинотеатра. «Мы найдем достойного», — говорит она.

Обеспеченность городского населения РФ коммерческими кинозалами на 01.07.2018



Источник: «Невафильм Research»



Казань по обеспеченности кинотеатрами на 11-м месте среди 15 городов-миллионников

Судя по данным «Невафильм Research», предоставленным «Реальному времени», Казани есть куда расти с точки зрения обеспеченности кинотеатрами. В соответствующем рейтинге город занимает только 11-е место, имея на 1,2 млн жителей 12 кинотеатров на 61 зал, а плотность экранов составляет 5,0 на 100 тыс. жителей.

Самым обеспеченным городом-миллионником в России по числу коммерческих кинозалов является Ростов-на-Дону (плотность экранов составляет 7,6 на 100 тыс. жителей), далее идут Санкт-Петербург (7,2 на 100 тыс. ) и Екатеринбург (7,0 на 100 тыс.) Московский регион на 4-м месте (5,9 на 100 тыс. жителей). Кроме вышеперечисленных Казань уступила Новосибирску, Самаре, Уфе, Нижнему Новгороду, Омску и Воронежу.

— Что касается вопроса о насыщенности рынка, то в 2016—2018 году открытие новых залов в основном продолжается за счет субсидий Фонда кино, которые получают площадки в малых городах России. С точки зрения рынка привлекательными являются прежде всего крупные города (250+ тыс. жителей). Тем не менее практически все города с населением свыше 100 тыс. жителей в стране обеспечены современными кинозалами, — прокомментировали в «Невафильм Research».

Рейтинг городов-миллионников по обеспеченности коммерческими кинозалами на 01.11.2018



Источник: «Невафильм Research»





