Сиразетдинова Лиана Александровна
Общая информация
Родилась 20 ноября 1980 года.
Образование
Окончила факультет журналистики Казанского государственного университета, Академию туризма в Казани по специальности «гостиничный и ресторанный менеджмент».
Трудовая деятельность
Работала организатором маркетинговых мероприятий, заместителем директора по маркетингу, маркетинг-менеджером, главой отдела работы с арендаторами.
С 2014 г. — управляющая ТЦ «Мега».
Замужем, есть сын.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420100,пр-кт Победы, 141
Дата последнего обновления: 10.12.2020