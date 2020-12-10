Список персон

Сиразетдинова Лиана Александровна

Торговля

Общая информация

Родилась 20 ноября 1980 года.

Образование

Окончила факультет журналистики Казанского государственного университета, Академию туризма в Казани по специальности «гостиничный и ресторанный менеджмент».

Трудовая деятельность

Работала организатором маркетинговых мероприятий, заместителем директора по маркетингу, маркетинг-менеджером, главой отдела работы с арендаторами.

С 2014 г. — управляющая ТЦ «Мега».

Замужем, есть сын.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420100,пр-кт Победы, 141

Дата последнего обновления: 10.12.2020

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