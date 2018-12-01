Снова за бортом: малый бизнес Татарстана оставили без налоговых каникул

Федеральная новация о налоге для самозанятых списала на «нет» жизненно-важные решения для малого и среднего бизнеса

Двухлетние налоговые каникулы для начинающих индивидуальных предпринимателей не будут вводиться в Татарстане — такой окончательный вердикт вынесло правительство РТ в финальном поединке Минэкономики и Минфина РТ. Информацию об этом подтвердили «Реальному времени» в обоих ведомствах. Общественные защитники МСБ высказались предельно жестко: поддержка малого и среднего бизнеса есть только «на словах». Впрочем, и те готовы «проглотить» щелчок по носу и бунтовать не собираются.

Первое поражение молодого министра экономики

Татарстан останется одним из немногих регионов РФ, где индивидуальные предприниматели не получат индульгенции от налогового бремени на старте. Вчера первый заместитель министра экономики Рустем Сибгатуллин подтвердил «Реальному времени», что инициатива их ведомства ввести налоговые каникулы для «чэпешников», которая впервые была представлена в парламенте, не получила поддержки в правительстве. «Не принято», — лаконично сказал он, отказавшись от комментариев.

В Минфине РТ, выступавшим его оппонентом, подтвердили решение отказаться от предоставления налоговых льгот для этой категории предпринимателей. Правда, какие аргументы легли в основу отрицательного заключения в финансовом ведомстве не ответили. При этом желание разъяснить, почему идею выбросили в «треш», похоже, все-таки было. Пресс-служба Минфина РТ запросила от редакции официальный запрос и передала руководству. Однако эквилибристические упражнения закончились нечем: ответа не последовало. Одним словом, просматривается четкое желание «замять» тему: в обоих государственных ведомствах не захотели комментировать причины отката назад.

Пробный шар с попыткой запустить налоговые каникулы был сделан Фаридом Абдулганиевым при обсуждении бюджета в октябре этого года. Фото gossov.tatarstan.ru



Боевое крещение в парламенте

Напомним, пробный шар с попыткой запустить налоговые каникулы, как и во всех остальных регионах, был сделан министром экономики Фаридом Абдулганиевым при обсуждении бюджета в октябре этого года. На парламентских слушаниях глава комитета Госсовета по экономике Марат Галеев задал «наводящий» вопрос, возможно ли в Татарстане настроить комфортный климат.

«Федеральное законодательство дает возможность дать налоговые каникулы для стартового бизнеса во многих сферах, многие субъекты этим воспользовались, какова ваша позиция — может быть, хотя бы по приоритетным проектам каникулы двухгодичные ввести?», — предложил он. В ответ на это молодой глава Минэкономики заявил утвердительно, приведя в качестве основного аргумента миграцию бизнеса в другие регионы. «Мы теряем часть предпринимателей, которые переходят в соседние регионы или же там регистрируются. Это происходит в связи с тем, что по ряду стоимости патентов цены в Татарстане выше, и конечно, — предоставление налоговых каникул».

Речь идет о налоговых льготах, которые предусмотрены федеральным законом (№477-ФЗ от 29.12.2014). С 1 января 2015 года региона вправе освобождать предпринимателей от налоговых платежей по упрощенной (УСН) или патентной системе налогообложения (ПСН) сроком на 2 года. Но она распространяется на начинающих индивидуальных предпринимателей, занятых в производстве, научной и социальной сферах. Цена вопроса — «копеечная». Выпадающие доходы оценивались Минэкономики РТ всего в 100 млн рублей.

Радик Гайзатуллин усомнился в бегстве предпринимателей и эффективности предоставления льгот. Фото Олега Тихонова

Через день на предварительных бюджетных слушаниях последовала отповедь министра финансов Радика Гайзатуллина, который, вопреки обыкновению, лично приехал на дежурное чтение. Тогда он усомнился в бегстве предпринимателей и эффективности предоставления льгот, заявив, что в республике действует система льгот для бизнеса, работающего по упрощенной системе налогообложения. Тогда он едва не вступил в полемику с депутатом Госсовета Романом Мугерманом, предложив ему встретится tet-tet с расчетами в Минфине. Вчера получить комментарий от господина Мугермана не удалось.

«Прокатили» не в первый раз

Хотя здесь с ним нельзя полностью согласится. Два года назад с треском провалилось предложение на совете предпринимательства сократить ставку УСН с 6 до 3% для отдельной категории предпринимателей, в том числе IT-сферы.

Вчера автор этой давней инициативы, глава компании «Икс-Игрек-Зет Автоматизация» Наиль Хузятов, сообщил, что им не получилось ее провести, хотя в трети регионах РФ она действует до сих пор. Он не удивился, что на этот раз «прокатили» и «чэпешников». Общественные защитники МСБ высказались предельно жестко: поддержка малого и среднего бизнеса есть только «на словах».

Заместитель председателя Гильдии малого и среднего бизнеса Казани Евгений Иосипов высказался предельно ясно: «на высшем уровне говорят о поддержке МСБ, а на практике помощи нет. Татарстан прославился федеральной новацией о льготах для самозанятых, но вряд ли кто-то выйдет из тени», — полагает он. Несмотря на то, что малый бизнес в очередной раз «пробросили», бунтовать они не собираются.

Член ТПП Фарида Галеева узнала о решении от корреспондента «Реального времени». «Печально, эта мера могла помочь встать на ноги многим начинающим бизнесменам, — заявила она. — Сейчас получить банковский кредит почти невозможно, а собственных средств недостаточно в наше сложное экономическое время». Она обратила внимание, что сведения о малом бизнесе засекречены. «Неясно, какого количества предпринимателей коснулись бы эти льготы. Каждый год все бизнесмены от мала до велика сдают отчетность в Минэкономики РТ, но они не публикуются. Мы даже не знаем, какова предпринимательская армия, пополняется ли она или выбывают силы из ее рядов», — резюмировала эксперт.

