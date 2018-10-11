«Нашим президентом принято решение о предоставлении льгот бизнесу — это живые деньги»

Министерство финансов Татарстана не видит большого экономического эффекта от введения «налоговых каникул» на МСБ

Татарстанский Минфин разозлился на упреки коллег из Минэкономики в том, что местные предприниматели «бегут» за налоговыми каникулами в соседние регионы, ради чего переносят регистрацию собственного бизнеса. Накануне на заключительном обсуждении проекта бюджета на 2019-й и на перспективу 2020—2021 годов министр финансов Радик Гайзатуллин во всеуслышание сообщил, что отток малого бизнеса в другие регионы не подтверждается данными налоговой службы, чем фактически дезавуировал громкое заявление министра экономики Фарита Абдулганиева на недавних парламентских слушаниях. Отразится ли «словесная» перепалка на прохождении законопроекта о «налоговых каникулах» в правительстве неясно. Зато другой зарождающийся конфликт бизнеса из-за отмены 50 процентов налоговой льготы по транспортному налогу для лизинговых компаний вряд ли принесет им победу.

Глава Минфина вышел на защиту

Авторы главного финансового документа Татарстана представили вчера скорректированную версию проекта бюджета на 2019 год и на перспективу 2020—2021 годов для последующего внесения в правительство РТ. Как и ожидалось, Министерство экономики РТ огласило прогноз социально-экономического развития на предстоящие 3 года, а Министерство финансов РТ — основные финансовые параметры консолидированного бюджета на эти годы. И хотя «нулевые» парламентские чтения проекта бюджета остались позади, вчерашние прослушивания носили, скорее, технический характер позади подготовка к обсуждению в первом чтении. Тем не менее на подготовительное заседание бюджетного комитета приехал лично министр финансов РТ Радик Гайзатуллин, который, надо заметить, лишь раз анонсировал бюджет.

Причем он был укреплен командой из трех ключевых заместителей, принимавших участие в разработке финансового документа. В свою очередь соавтор проекта, Министерство экономики РТ было, можно сказать, полностью «обезоружено». Как обычно, его представлял заместитель министра Олег Пелевин, который, похоже, успел выучить текст прогноза социально-экономического развития наизусть и уложился за 10 минут. После серии регулярных его выступлений в Госсовете прогноз практически не изменился, поэтому ему трудно было в чем-то запутаться. Но чем был вызван неожиданный приезд главного распорядителя двухсотмиллиардных бюджетных ресурсов Татарстана, стало понятно после завершения оглашения спикерами официальных докладов.

Решение о налоговых каникулах пока не принято

Сам того не ведая, единоросс Роман Мугерман вызвал министра финансов на долгий откровенный разговор о том, быть ли налоговым каникулам в Татарстане. На самом деле, он задал всего лишь уточняющий вопрос: учтены ли выпадающие доходы от введения налоговых каникул для предпринимателей, о чем, казалось бы, договорились на парламентских слушаниях 8 октября. Как и остальные депутаты, он был уверен, что малый и средний бизнес ждет щедрый подарок от властей. Хотя, если быть точным, то министр экономики Фарид Абдулганиев всего лишь дал обещание «продавить», а не 100-процентную гарантию. «Этот вопрос был поддержан, и на совещании с президентом Татарстана мы тоже вышли с этой инициативой. Я надеюсь, что она будет поддержана», — обнадежил тогда он.

Фарид Абдулганиев дал всего лишь обещание «продавить» налоговые каникулы для предпринимателей, а не 100-процентную гарантию



Министр финансов Радик Гайзатуллин, собственно, сразу и указал на незавершенность переговоров чрезмерно оптимистично настроенным депутатам. «В бюджете изменения не учтены в связи с тем, что консолидированный бюджет построен на основе принятых нормативных актов. В связи с тем, что идет обсуждение, о чем докладывал министр экономики РТ, решение пока не принято», — остудил он горячий пыл парламентариев. Но заверил, что Министерство финансов всегда поддерживает их «в этих моментах», чему, уж точно, мало кто поверил. Слишком противоестественно для скупого Минфина раздавать льготы направо и налево.

Минфин Татарстана: оттока предпринимателей не видим

После этого министр финансов не остановился, а снова бросился в заочную полемику с министром экономики Фаридом Абдулганиевым, упрекнувшего в предпринимательской миграции. Напомним, на парламентских слушаниях 8 октября глава Минэкономики рассказал о том, что его ведомство провело анализ «миграции субъектов малого и среднего предпринимательства», который показал, что наши бизнесмены из приграничных районов республики съезжают в соседние регионы. «Анализ, к сожалению, показал, что мы теряем часть предпринимателей, которые переходят в соседние регионы или же там регистрируются. Это происходит в связи с тем, что по ряду стоимости патентов цены в Татарстане выше, а во-вторых, предоставление налоговых каникул», — признал он, чем и объяснил необходимость введения налоговых каникул.

В ответ министр финансов РТ категорично заявил, что отток не подтверждается данными УФНС по РТ. «По итогам 2017 года было зарегистрировано 88 тысяч предпринимателей, а сейчас, на 1 августа 2018 года, значится 92 480 тысяч предпринимателей. Пока цифры не говорят о том, что идет отток в Марий Эл или еще куда-то. По крайней мере, по данным налоговой службы мы такого не видим. Я просто привожу цифры. Это не мои личные данные, а налоговой службы. По упрощенной системе у нас идет рост численности налогоплательщиков и самих сборов», — мягко заметил он.

Далее министр сравнил налоговый режим для МСБ по упрощенной системе налогообложения, действующий в Татарстане, с другими регионами. По его словам, сразу несколько регионов не предоставляют льготы для тех, кто работает по упрощенной системе налогообложения. «В Башкирии и Марий Эл этих льгот нет. Отсутствуют они и в Самаре, и в Саратове», — перечислил он «сладкие» регионы, — Что касается налоговых льгот в других регионах, мы изучили их действие в 2016—2017 годах. Они мизерные!», — воскликнул министр финансов. — И хотим вам всем показать: у кого-то 0,1%, у кого-то 0,05%, у кого-то 1%. Здесь нет общего единого подхода. <...> На мой взгляд, это больше политизированная получилась информация, а само по себе это [налоговые каникулы] не дает сильного эффекта».

Министр сравнил налоговый режим для МСБ по упрощенной системе налогообложения, действующий в Татарстане, с другими регионами



Чем не нравятся налоговые каникулы Минфину?

Зато, по его словам, Татарстан льготирует МСБ как раз не индивидуально, а всех, кто работает по упрощенной системе налогообложения. По его словам, за 2017 год они получили льгот на 924 млн рублей. «Это живые деньги, а налоговые каникулы не освобождают от уплаты, а только дают отсрочку на 2 года», — кипятился глава Минфина РТ. — То, что нашим президентом принято решение о предоставлении льгот — это живые деньги, они более эффективны», — уверял он. Всего на будущий год Татарстан заложил льготы для бизнеса на 6,6 млрд рублей, сообщил глава Минфина.

Чем не нравятся налоговые каникулы Минфину? Как следовало из выступления, льготы предоставляются не для всех, а только для начинающих предпринимателей. Конечно, по истечении двух лет им нужно будет вернуть недоимку, но финансисты уверены, что те, скорее всего, закроют компанию и снимутся с налогового учета, так что и спрашивать будет не с кого. Тем не менее министр финансов заверил, что «совместно с Минэкономики будут обсуждать этот вопрос, после чего доложат правительству. <...> Я бы не сказал, что у нас худшее положение по сравнению с Башкирией и Марий Эл. Цифры показывают обратное», — убеждал министр.

Как залатать дыру на 10—12 млрд рублей

Другая налоговая коллизия среди желающих побороться за бюджетные льготы развернулась в связи с отменой 50-процентной льготы по транспортному налогу для лизинговых компаний. Минфин решил ее упразднить в обмен на обнуление Москвой налога на движимое имущество, из-за чего казна теряет 10—12 млрд рублей. Она действовала с 2006 года и распространялась на грузовые автомобили и автобусы отечественного производства с экологическими двигателя не ниже «Евро-2», то есть на весь действующий автотранспорт. В Минфине решили, что бюджетную дыру от движимого имущества можно попробовать залатать.

Роман Мугерман спросил по этому поводу, ожидает ли Минфин РТ миграцию перевозчиков из-за всего этого в соседние регионы в связи со значительной разницей по транспортному налогу? И какие прогнозируются выпадающие доходы? Радик Гайзатуллин не стал снова втягиваться в полемику. Но сообщил, что предварительные расчеты проводились с КАМАЗом и лизинговыми компаниями, так что «утечек быть не должно». По его словам, бюджет может дополнительно получить от отмены 7,5 млн рублей. «Но давайте вместе посмотрим расчеты», — примирительно предложил он.

Леонид Якунин заметил, что вскоре выторговывать налоговые льготы будет бессмысленно



Бюджетный комитет: льготы — это временное явление

Глава бюджетного комитета РТ Леонид Якунин в разговоре с журналистами заметил, что вскоре выторговывать налоговые льготы будет бессмысленно. По его словам, Минфин РФ готовит методику эффективности налоговых льгот для всех уровней власти. «Чтобы посмотреть какая есть эффективность. История с движимым имуществом — наглядный пример. Когда ты отменяешь, а там еще льготы есть. Нас еще ждет период, когда мы будем льготы отменять. По большому счету, льготы — это временное явление. Ну дали тебе налоговые каникулы? Есть другой вопрос — 2 года поработали и закрываются. И что?». По его словам, анализ действия льгот на движимое имущество показал, что «деньги уходят на другие нужды, а цель-то была благородная. <...> Беда в движимом налоге одна — нет четкого перечня движимого имущества. И мы по республике увидели, что у нас налоговая база по движимому имуществу начала увеличиваться. То есть начали переводить недвижимое имущество в движимое, уплачивая налоги по льготной ставке 1,1 процента. Почему так? Потому что нет четкого нормативного перечня. И у нас получается, что стоит нефтегазовая установка с колоннами и ее относят к движимому имуществу, и оспорить это невозможно».

В итоге законопроект о бюджете республики на 2019 год и плановый период 2020—2021 годов подготовлен к первому чтению и будет рассмотрен на ближайшем заседании Государственного совета. Парламентарии утвердили сводное заключение, в котором обобщены все замечания и предложения профильных комитетов к проекту бюджета-2019.