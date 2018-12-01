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Видеоопрос: «Что вы думаете об отмене концертов спорных музыкальных групп?»

07:00, 01.12.2018
Видеоопрос: «Что вы думаете об отмене концертов спорных музыкальных групп?» Фото: rambler.ru

Силовики продолжают отменять концерты московской группы IC3PEAK в российских городах. В пятницу было сорвано уже седьмое выступление группы — в Красноярске.

«А вы слушаете IC3PEAK? И что думаете об отмене их концертов?» — спросили корреспонденты «Реального времени» у участников республиканского форума «Открытие талантов».

Ирина Олина, видео Камиля Исмаилова
ОбществоКультураПроисшествия Татарстан
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