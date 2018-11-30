Как создать условия для развития, трудоустройства и профессиональной самореализации молодежи в Татарстане
Сегодня в Казани проходит V республиканский форум «Открытие талантов»
Ежегодный Форум «Открытие талантов» — центральная площадка для экспертизы, анализа решений и подходов в сфере развития человеческого капитала и управления талантами в Татарстане и России. В этом году мероприятие посвящено важнейшему вопросу: «Как создать условия для развития, трудоустройства и профессиональной самореализации молодежи?». Ответы на вопрос будут рассматриваться по трем направлениям: школа, вуз, предприятие. По итогам работы форума будут актуализированы модели взаимодействия Университета талантов с организациями по сопровождению одаренных и талантливых детей и молодежи.
Марина Викторовна Марюшина, начальник управления по персоналу ПАО «Казанский вертолетный завод»
Дмитрий Александрович Судаков, руководитель проекта «Атлас новых профессий» (Москва)
Файруза Зуфаровна Мустафина, советник мэра Набережных Челнов по вопросам образования
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