Как создать условия для развития, трудоустройства и профессиональной самореализации молодежи в Татарстане

Ежегодный Форум «Открытие талантов» — центральная площадка для экспертизы, анализа решений и подходов в сфере развития человеческого капитала и управления талантами в Татарстане и России. В этом году мероприятие посвящено важнейшему вопросу: «Как создать условия для развития, трудоустройства и профессиональной самореализации молодежи?». Ответы на вопрос будут рассматриваться по трем направлениям: школа, вуз, предприятие. По итогам работы форума будут актуализированы модели взаимодействия Университета талантов с организациями по сопровождению одаренных и талантливых детей и молодежи.