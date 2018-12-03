Госзакупки: ароматы для татарского виски, флагшток в парке Победы и банкет для кабмина

Обзор наиболее интересных тендеров недели в Татарстане

1. 150 человек будут охранять вокзалы в Казани

На неделе железнодорожный монополист — компания «РЖД» объявила тендер на защиту вокзалов силами подразделений транспортной безопасности от актов незаконного вмешательства. Среди них и охрана казанских вокзалов Казань-1 и Казань-2, также известного как «Восстание» (который собираются полностью переделать при строительстве ВСМ). За охранные услуги центрального вокзала РЖД заплатят 136 млн рублей, вокзала Казань-2 — 99 млн рублей. О закупке стало известно 26 ноября, заявки будут приниматься до 12 декабря, итоги подведут 17 декабря. Услуги должны оказываться в течение 2019 года.

Отметим, что на охрану казанских вокзалов РЖД собираются потратить относительно небольшие деньги. К примеру, на охрану вокзала в Нижнем Новгороде будет потрачено 155 млн рублей, Казанского вокзала в Москве — 254 млн рублей, а Московского вокзала в Санкт-Петербурге — 271 млн рублей. В то же время некоторым городам на охрану досталось гораздо меньше: Туле, например, всего 53 млн. Вокзал Казань-1 будут охранять 143 человека (18 постов досмотра и четыре группы быстрого реагирования), вокзал «Восстание» — 104 человека (14 постов досмотра и две группы быстрого реагирования).

2. Детей Тукаевского района накормят на 37 миллионов

Сразу 49 детских садов населенных пунктов Тукаевского района объявили тендер на организацию питания своих воспитанников в 2019 году. Суммарно они потратят на эти цели 36,8 млн рублей. О закупке стало известно 28 ноября, заявки принимаются до 14 декабря, а победителя определят 17 декабря.

Согласно документации, один день питания для детей будет стоить в районе 100 рублей — точнее, от 86 до 122. Из технического задания можно узнать один из вариантов питания при нахождении в детском саду 10,5 часа. На завтрак, например, дети смогут получить хлеб с маслом и сыром, пшеничную молочную кашу, какао. На втором завтраке воспитанников ждет фрукт, на обед — щи со сметаной, рыбные тефтели в томатном соусе, картофельное пюре, компот из сухофруктов и хлеб. На полдник дети получат оладьи с маслом и повидлом, отварные макароны с овощами, чай с сахаром.

49 детских садов населенных пунктов Тукаевского района объявили тендер на организацию питания своих воспитанников в 2019 году. Фото msu.ru



3. Ароматы алкоголя для «Татспиртпрома»

Главный производитель алкоголя в регионе — «Татспиртпром», затеявший обширную экспансию на рынки за пределами Татарстана, собирается закупить вкусоароматических препаратов на общую сумму в 30,6 млн рублей. О закупке стало известно 28 ноября, она осуществлена у единственного поставщика — белорусского СООО «Ароматик». Компания зарегистрирована в Дзержинске Минской области, директор — Сергей Белькович.

Компания поставит шесть видов вкусоароматических препаратов: «Шотландский виски 3», «Шотландский виски 5», «Экстракт древесины дуба», «Карибский ром», «Деревенский самогон», «Пшеничный самогон». Поставка товаров должна осуществляться в течение 2019 года по заявкам покупателя.

4. Флагшток — парку Победы, аттракцион — челнинскому парку культуры и отдыха

Управление капитального строительства и реконструкции Казани собирается потратить сумму в 10,6 млн рублей за установку флагштока и благоустройство территории парка Победы. О закупке стало известно 26 ноября, заявки будут приниматься 12 декабря. Аукцион состоится 17 декабря. Закупка будет профинансирована из бюджета Казани.

На устройство фундаментов и оснований будет потрачено 6 млн рублей, еще 4,6 миллиона потратят на благоустройство. В эскизном предложении можно увидеть, что флагшток будет установлен на газоне в дальнем конце основной аллеи парка. Работы будут проведены в целях реализации культурно-патриотического проекта «Знамя Победы 2015—2020» в Казани.

На устройство фундаментов и оснований будет потрачено 6 млн рублей, еще 4,6 миллиона потратят на благоустройство. Фото zakupki.gov.ru



А вот челнинский МУП «Парк культуры и отдыха» готов заплатить 9,4 млн рублей за поставку аттракциона со сложным вращением. Об этой закупке стало известно 23 ноября, заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 10 декабря. Аукцион состоится 14 декабря. Финансирование будет осуществлено из средств муниципального предприятия.

Аттракцион должен быть предназначен для детей старше 14 лет. Основание должно быть выполнено в виде разноцветного космического корабля квадратной формы, в башне которого сидит осьминог. В основании должны быть расположены 604 светодиодные лампочки. Вращающаяся платформа под сиденьями должна быть выполнена в виде космической машины крестообразной формы, на платформе должны быть установлены четыре одинарных сиденья, которые должны вращаться вокруг своей оси. Аттракцион должен представлять собой установку, которая обеспечивает общее вращательное движение платформ с сиденьями (свободно вращающимися), а также подъем и опускание.

5. Еда и банкетный зал для аппарата кабмина

Аппарат кабинета министров Татарстана, недавно решивший купить два защищенных телефона, потратит 3,3 млн на организацию и обслуживание приемов и иных мероприятий. Соответствующий тендер был объявлен 27 ноября, заявки будут приниматься до 13 декабря. Закупка будет профинансирована из бюджета Татарстана.

Услуги должны оказываться в течение всего 2019 года. Всего в приемах примут участие 4700 человек. В помещении, где будут оказываться услуги, должна быть световая вывеска с элементами оформления, банкетный зал на 150 человек, VIP-зал, охраняемая стоянка на 50 машин. Официанты должны быть из расчета двух человек на 10 гостей. Также потребуется по одному бармену и метрдотелю на 50 человек. В качестве питания для гостей должны быть по три наименования рыбных, мясных и овощных горячих и холодных закусок, в качестве первого блюда — три вида бульонов и заправочных супов, два вида пюреобразных супов. В качестве вторых блюд должны быть четыре вида рыбных отварных блюд, столько же — мясных блюд и блюд из птицы и дичи, два вида мясных блюд в соусе, по три блюда, приготовленных из овощей, картофеля и яиц. В качестве напитков должны быть молочные продукты, соки, компоты и морсы, чай, кофе, какао, горячий шоколад. Также на приемах будут предлагаться десерты.

Аппарат кабинета министров Татарстана потратит 3,3 млн на организацию и обслуживание приемов и иных мероприятий. Фото Олега Тихонова

6. Три миллиона за работы на Булаке, проведенные к ЧМ

Казанский МУП «Горводзеленхоз» обнародовал тендер, по которому заплатил 3 млн рублей ООО «Посад-П» за ремонтные работы подпорной стены протоки Булак в рамках ЧМ-2018. Информация о закупке появилась только 27 ноября — спустя примерно 4 месяца после окончания самого чемпионата мира по футболу. Исполнитель зарегистрирован в Казани, на улице Чернышевского, в сентябре 2016 года. Учредитель и директор компании — Риваль Сафин. Помимо этой компании, он также является учредителем в ООО «Посад плюс» и ООО «Центр».

Договор был заключен 22 июня. Работы по нему должны были завершиться до 14 октября. В них входил ремонт штукатурки, очистка бетонных поверхностей, промывка поверхности, окраска фасадов и огрунтовка окрашенных фасадов.

7. Торжественность для челнинского ЗАГСа

МКУ «Управление ЗАГС» Набережных Челнов задумалось об атмосфере торжественности. Тендер на «оказание услуг по обеспечению торжественности» на сумму в 3 млн рублей был обнародован 26 ноября, заявки будут приниматься до 17 декабря. Тогда же заявки будут оцениваться. Работы будут профинансированы из бюджета Набережных Челнов.

Подрядчик должен будет оказать семь видов услуг. За услуги по сопровождению гостей на первом этаже заплатят 620 тысяч рублей — по 400 рублей за каждую из 1550 встреч. В рамках этой услуги подрядчик должен будет сопровождать лиц, вступающих в брак, и их гостей, приветствовать их, предоставлять исчерпывающие ответы в случае возникновения вопросов. Также исполнитель должен будет сопровождать гостей на втором этаже, сопровождать гостей в зал выписки новорожденных (таких услуг будет больше — 5500, но они дешевле — по 200 рублей), обслуживать 230 фуршетов по 230 рублей, изготавливать индивидуальный сценарий для пар по 263 рубля, оформлять договоры с физлицами за 100 рублей, проводить выездные семейные церемонии (10 — по 4 тысячи рублей).

8. Смотрины студенток-красавиц для Минмолодежи

Министерство по делам молодежи Татарстана заплатит 1,98 млн за оценку «таланта, грации и артистического мастерства». Произойдет это в рамках конкурса «Краса студенчества РТ — 2018». Об этом стало известно благодаря госзакупке, обнародованной 27 ноября. Заявки от потенциальных подрядчиков будут приниматься до 5 декабря, аукцион состоится 10 декабря. Финансирование будет обеспечено из бюджета Татарстана.

Министерство по делам молодежи Татарстана заплатит 1,98 млн за оценку «таланта, грации и артистического мастерства». Фото Олега Тихонова

Мероприятие пройдет с декабря 2018-го по февраль 2019 года. От исполнителя потребуется транспортное обеспечение (один микроавтобус, два автомобиля класса D, 10 машин без указания класса, экскурсионный автобус), обеспечить фото- и видеосъемку, организовать культурную программу, цветочное оформление (букеты для финалисток, цветочные композиции на стол жюри, цветочное оформление сцены и фойе), обеспечить конкурс полиграфической продукцией, дизайном, организовать фуршет и техническое обслуживание, арендовать реквизит и костюмы, обеспечить конкурс наградной продукцией (четыре диадемы, 12 наградных лент для финалисток, 20 рамок для церемонии награждения.

9. Две зоны климат-контроля для Верховного суда

Верховный суд Татарстана собирается обзавестись новым транспортом. Точнее, учреждение готовится купить один автомобиль по цене 1,45 млн рублей. Информация появилась на портале госзакупок 29 ноября, заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 7 декабря. Аукцион состоится 13 декабря. Закупка будет профинансирована из федерального бюджета.

Машина должна быть поставлена уже в течение пяти дней с момента заключения государственного контракта. Какой именно автомобиль понадобится суду, в документации не сказано. Однако известно, что это должна быть машина иностранной марки российской сборки. Суду понадобится черный седан с объемом двигателя не более 2 литров и мощностью от 190 до 200 лошадиных сил. В автомобиле должен быть двухзонный климат-контроль, подушки безопасности водителя и переднего пассажира, боковые подушки безопасности и шторки безопасности для передних и задних пассажиров, система стабилизации курсовой устойчивости, автоматическая восьмиступенчатая коробка передач.

10. Аида Гарифуллина выступит в БКЗ за полтора миллиона

Симфонический оркестр Татарстана заплатит 1,45 млн за участие Аиды Гарифуллиной в концерте 8 декабря. Информация о закупке (которая будет осуществлена у единственного поставщика) появилась 27 ноября. Исполнителем, собственно, станет сама Аида Гарифуллина — по крайней мере, именно так зовут индивидуального предпринимателя, фигурирующего в контракте.

Симфонический оркестр Татарстана заплатит 1,45 млн за участие Аиды Гарифуллиной в концерте 8 декабря. Фото tatarstan-symphony.com

Согласно этому контракту, ИП Гарифуллина должна обеспечить участие на высоком творческом уровне артиста высшей профессиональной категории филармонического жанра — заслуженной артистки Татарстана, солистки Венской государственной оперы Аиды Гарифуллиной, выступавшей на открытии чемпионата мира по футболу. Она должна будет обеспечить публичное сценическое исполнение музыкальных произведений на концерте оркестра 8 декабря в БКЗ имени Сайдашева. Всего будет исполнено семь произведений.