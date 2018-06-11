Робби Уильямс и Аида Гарифуллина выступят на церемонии открытия ЧМ-2018

Российская оперная дива, солистка Венской оперы Аида Гарифуллина и певец Робби Уильямс выступят 14 июня на церемонии открытия чемпионата мира по футболу в России. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Также в церемонии примет участие двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Роналдо. Церемония состоится на московском стадионе «Лужники» и начнется в 17.30 мск, за полчаса до первого матча турнира, в котором сыграют сборные России и Саудовской Аравии.

Мероприятие по формату будет отличаться от церемоний на других мировых первенствах. Проведение церемонии максимально приближено ко времени начала матча открытия. Само шоу будет построено на музыкальных номерах, отметили в ФИФА.

Продюсером церемонии стал Первый канал. Автор концепции выступил Феликс Михайлов, который был постановщиком шоу предварительной жеребьевки чемпионата мира, жеребьевки Кубка конфедераций, церемоний открытия и закрытия Кубка конфедераций, а также шоу финальной жеребьевки ЧМ-2018.

Ранее в Сети появился клип Наталии Орейро к ЧМ-2018, в котором она поет на нескольких языках, включая русский.