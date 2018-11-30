Рустам Минниханов: «Самой большой ошибкой в жизни было, что я уехал из своей деревни в Казань»

Как на форуме «Деловые партнеры Татарстана» татары-бизнесмены со всей России и из ближнего зарубежья на русском языке призывали к сохранению национальной идентичности и татарского языка

Сегодня в Набережных Челнах, в IT-парке, прошел 13-й по счету форум «Деловые партнеры Татарстана», сразу на следующий день после Всемирного конгресса татар (ВКТ), собиравшегося в Казани, — в прошлом году форум проходил в Елабуге. Корреспондент «Реального времени», побывав на мероприятии, на котором собрались 300 крупных предпринимателей из 44 регионов РФ и 12 стран зарубежья, с удивлением слушал, как большинство татар-бизнесменов выступали на русском языке, что чрезвычайно огорчило президента РТ Рустама Минниханова, призвавшего передавать татарский язык детям. «Реальное время» также узнало, как астраханский предприниматель назвал свои сухогрузы именами татарских поэтов, а бизнесмен из Киргизии предложил при ВКТ создать венчурный фонд для привлечения дешевых кредитов для татар-предпринимателей и поддержки тем самым национальных диаспор, а в Нижневартовске татарская община построила Соборную мечеть и открыла еще один татарский класс.

Большинство бизнесменов-татар из регионов РФ и зарубежья выступали на русском…

Гостей — 300 крупных татарских предпринимателей из 44 регионов РФ и 12 стран ближнего и дальнего зарубежья — предварительно свозили на КАМАЗ, показав, чем, так сказать, богат и знаменит автоград, и провели для них экскурсию в АО «КИП «Мастер».

Именно поэтому, видимо, часть гостей задерживалась — зал опасно пустовал, как будто уверяя, что татар становится все меньше и меньше на Земле, однако к самому заседанию, начавшемуся с более чем получасовым опозданием, зал оказался набит битком. Странно, но несмотря на целенаправленную политику РТ, как и ВКТ, в области распространения и изучения татарского языка, больше половины, если не подавляющее большинство выступающих татар, приехавших в Челны, — директоров разнообразных компаний, хирургов, представителей татарских общин в отдельных регионах и т.д. говорили… на русском языке (пара-тройка спикеров для протокола слова приветствия произнесли-таки на татарском). Часть из них, извиняясь, оправдывала это тем, что большинство иначе не поймет! Президент РТ Рустам Минниханов, вместе с главой Конгресса татар Василем Шайхразиевым выслушавший собратьев по нации и языку о проблемах и победах татар в России и за рубежом, был этим откровенно огорчен и справедливо заметил, что в действительности большинство спикеров просто-напросто не знают родного языка. Незнающим татарского языка, к слову, раздавали наушники с синхронным переводом на русский язык, и их разобрали у входа моментально.

Как астраханский предприниматель назвал свои сухогрузы именами татарских поэтов

Уже первый выступающий — Ринат Аюпов из Астрахани, гендиректор транспортно-логистической компании ВТС и депутат Думы Астраханской области (зампредседателя комитета по бюджетной политике и финансам), задал тон пленарного заседания форума, выступив по-русски, дав тем самым зеленый свет и остальным. Бизнес Аюпова начался с экспедирования грузов кораблей Каспийского бассейна. В 2000 году он приобрел судостроительный завод, на базе которого возник порт, впоследствии была организована судоходная компания, потом к ней добавились автотранспортная база и железнодорожный терминал, таким образом, была организована полная логистическая цепь. Аюпов с гордостью заметил, что двум приобретенным компанией сухогрузам дал имена татарских поэтов — «Габдулла Тукай» и «Муса Джалиль». Компания также налаживает торговые отношения со «стратегическим партнером — Татарстаном» и его бизнесом. В 2019 году ВТС попробует в пробном режиме привезти в РТ продукцию Туркменбашинского НПЗ. И наоборот, продукцию сельхозпроизводителей РТ, обрадовал Аюпов министра сельского хозяйства Марата Ахметова, попробуют силами ВТС доставлять до портов Каспийского бассейна.

Несмотря на целенаправленную политику РТ в области распространения и изучения татарского языка, больше половины выступающих татар, приехавших в Челны, говорили на русском языке. Фото tatarstan.ru



ВКТ предложили создать венчурный фонд для привлечения дешевых кредитов татарам-предпринимателям

Тимур Гайнанов из Киргизии, гендиректор ООО «Ак Барс Групп», поприветствовав всех на татарском, тоже говорил дальше по-русски. По-русски же выразил приятное удивление «Стратегией поддержки татарского народа», о которой объявили в послании Госсовету РТ в сентябре 2018 года. Однако пока, по его словам, статус татарина ничего не дает за рубежом в социально-экономическом плане, тогда как другие пользуются зачастую положением титульной нации — «что размывает генофонд татарского народа»:

— Надо дать социально-экономические преимущества татарам! Тогда будет престижным и выгодным быть татарином. Предлагаю при ВКТ создать венчурный инвестиционный фонд развития татарского предпринимательства для привлечения длинных и дешевых финансовых средств внутри страны и из-за рубежа — для финансирования проектов татар-предпринимателей, включая обеспечения гарантиями, — пошел ва-банк Гайнанов, считая, что такой фонд даст преимущества татарам-бизнесменам.

Тем более что фонд даст возможность получать кредит без предоставления залога. Кроме того, Гайнанов предложил переориентировать продажу товаров из Татарстана в другие страны… татарам-предпринимателям! Но для этого бизнесмены должны будут перечислять часть полученных средств на нужды местной татарской общины. Гайнанов хотел бы, чтобы татарские общины были богатыми и не уступали по уровню влияния другим национальным диаспорам.

«Вчера еду в Набережных Челнах, слушаю пассажиров и не слышу татарскую речь…»

Ирек Бакиров, башкирский бизнесмен, кстати, заметим, по-татарски, привел в пример Китай, где татары объединяются, чтобы не потерять друг друга и не потерять свой язык. И посетовал на то, что в Башкортостане из деревень татарская молодежь уезжает в города, так как в деревнях закрываются школы, мало фельдшерских пунктов, а детские сады есть только в больших поселках. И проблема сохранения татарского языка уже переходит в город. По его словам, изучение татарского языка должно быть обязательным.

— Вчера еду в Набережных Челнах, слушаю пассажиров и не слышу татарскую речь, — с сожалением поделился своими наблюдениями Бакиров. — А ведь Челны были большим татарским городом! Хорошо хоть названия остановок есть и на татарском языке!

Альберт Суфианов — директор и главврач Федерального центра нейрохирургии где сегодня делают более 2 тыс. операций в год. Фото tumentoday.ru



Зачем нижневартовские татары построили Соборную мечеть и открыли татарский класс

Нейрохирург Альберт Суфианов, директор и главврач Федерального центра нейрохирургии (расположен в Тюмени), представляющий татар Тюменской области, тоже, увы, говорил по-русски. В ФЦН, созданном буквально в чистом поле, сегодня делают более 2 тыс. операций в год. Василь Шайхразиев, узнав про ФЦН, попросил Суфианова принимать и пациентов из Татарстана.

Рафаэль Мухаметзянов из Нижневартовска, председатель татарской национально-культурной автономии «Мирас», говорил о сохранении татарской идентичности тоже по-русски. Автономия в Нижневартовске была создана в 1998 году, по его словам, именно благодаря ВКТ, участником второго съезда которого нижневартовские татары стали в 1997 году. Ежегодно проводя Сабантуй, татары Нижневартовска сначала переживали, что праздник был только для своих, а остальные его не признавали, зато в прошлом году, радостно заявил Мухаметзянов, Сабантуй посетила сама губернатор Югры Наталья Комарова. Сегодня в Нижневартовске проживают 40 тыс. татар (и 8 тыс. башкир), всего же здесь живут представители 126 национальностей, рассказал глава «Мираса». В январе 2019 года татары Югры ждут завершения строительства Соборной мечети на 800 мест и открытия еще одного татарского класса в нижневартовской школе №1.

Валит Рахматуллин, представляющий татар Кубани, директор ТД «Татарстан-Юг», тоже по-русски рассказал, как на средства от бизнеса еще в 1990-х построил в своем родном татарском хуторе Кирове мечеть (хутор Киров в Краснодарском крае в 1920-е годы основали татары-переселенцы из Казани, Саратова, Пензы, — прим. ред.): «Всегда гордился тем, что я сын татарского народа!» И призвал сидящих в зале бизнесменов-татар вкладываться в благотворительность, хотя бы участвовать в строительстве памятников знаменитым татарам, прославившим народ или Республику Татарстан. Поддержать начинание Рахматуллин попросил и президента РТ Рустама Минниханова.

В январе 2019 года татары Югры ждут завершения строительства Соборной мечети на 800 мест. Фото ugra-tv.ru

«Самой большой ошибкой в моей жизни было то, что я уехал из своей деревни в Казань. Жил бы спокойно себе…»

Лилия Заитова из Казахстана, автор стартап-проекта по удаленному обучению и трудоустройству, рассказала о возможностях живущих в маленьких городах, а то и на селе получать не меньшую зарплату, чем получают городские жители. Она создала платформу, на которой люди могут обучиться, пройти стажировку и с ее помощью трудоустроиться и работать удаленно. Рустаму Минниханову выступление очень понравилось (хотя оно тоже было по-русски), он заявил, что начинание Заитовой «в тренде», однако проблему увидел под другим углом:

— Нам любой ценой надо сохранять наши деревни! Считается, что если мы все переедем в города-миллионники, то будем счастливы. Я бы так не сказал! У меня у самого даже желания не было переезжать в Казань! Так получилось просто, по работе…. Мне нравилось жить в деревне. Мне кажется, самой большой ошибкой в моей жизни было то, что я уехал из своей деревни в Казань. Жил бы спокойно себе… — с ностальгией и печалью в голосе откровенно признался президент РТ.

Минниханов, пустившись в воспоминания о родной деревне, рассказал о своей матери, которая до 79 лет держала корову, барашков… Каждую неделю она присылала ему и его братьям сметану, молоко, яйца, хлеб собственной выпечки. Она, по его словам, «всегда была самодостаточной». В своей заключительной речи президент Татарстана ответил сразу на все предложения и просьбы предпринимателей-татар из регионов РФ и ближнего зарубежья, порадовавшись тому, что «не бездельники, а люди, у которых есть свое дело, они всей душой болеют за нацию, сохранение языка и культуры», поблагодарив за это и Всемирный конгресс татар, в том числе его главу Василя Шайхразиева и первого заместителя Рината Закирова.

«Конечно, есть языковой вопрос, он очень сложный. Со стороны, наверное, кажется: чего они, татары, спорят, чего им не хватает?!»

— Куда бы мы ни ездили, в регионы РФ или в зарубежные страны, мы всегда встречаемся со своими соотечественниками! И пытаемся решить проблемы на местах — делаем то, что в наших силах. Я не спорю, давайте создадим инвестфонд, дадим кредиты, мысль хорошая… Но если бы я был человеком, выдающим кредиты, я бы работал в банке. Но я не работаю в банке! — заявил Рустам Минниханов (читай — фонда не будет).

По его словам, главное — это налаживать связи между татарами-бизнесменами, в том числе во время подобных встреч. Он признал, что в Татарстане эти процессы — как предпринимательства, так и обучения татарскому языку — как-то налажены. Тогда как татарам, живущим за пределами РТ, приходится сложнее. Им приходится строить отношения с местными властями, договариваться с ними.

— Кстати, куда бы я ни ездил, ни разу ни один губернатор не пожаловался на наш народ! — с гордостью заметил президент РТ. — Где есть татары, они всегда находят себе работу и хорошо умеют работать. Мы же гордость татарского народа, вы все гордость татарского народа! Вот тюменский татарин — он доктор мирового уровня, и у нас много таких людей!

«Куда бы я ни ездил, ни разу ни один губернатор не пожаловался на наш народ!» — с гордостью заметил президент РТ. Фото tatarstan.ru

Он отметил, что татары — второй народ по численности в России после русских, и призвал стремиться к тому, чтобы второе место осталось именно за татарским народом. И это нужно не лично ему, Минниханову, так как «сегодня он президент, завтра — на другой работе», это нужно прежде всего самому татарскому народу.

— Конечно, есть языковой вопрос, он очень сложный. Со стороны, наверное, кажется: чего они, татары, спорят, чего им не хватает?! Не понимают этого. Надо быть на месте татар, татароязычных, чтобы прочувствовать то, что мы чувствуем! Выход все-таки нашелся пока: надо находить места в школах, мечетях, где можно обучать детей татарскому языку. Мы должны, главное, и у себя дома, в семьях, общаться с детьми на татарском языке, — призвал Рустам Минниханов своих собратьев по нации и языку.

«Нельзя говорить, что если татарин не умеет говорить по-татарски, то он не татарин»

И тут же раскритиковал их, напомнив, что почти каждый выступающий, сказав пару фраз на татарском языке, что-то типа: «Рад быть здесь, рад вас всех видеть, дорогие друзья…», тут же переходил на русский язык.

— Еще оправдываются потом: мол, так как меня многие не поймут, я перейду на русский, — огорчился президент Татарстана. — На самом деле, он бы рассказал на татарском, но он не умеет! Он бы хорошо выступил на татарском, но он не может на нем говорить! Два предложения выучат на татарском, а потом всё! Ну нет так нет. Нельзя говорить, что если татарин не умеет говорить по-татарски, то он не татарин. Душа-то у него все равно татарская.

Поэтому Минниханов попросил все-таки пытаться учить татарский язык, дома общаться на татарском и, главное, обучать своих детей татарскому языку. Ведь после поколения, еще умеющего на нем говорить, может все пропасть. Тем более что в системе образования обязательного обучения татарскому языку нет.

— Особенно надо это объяснять молодежи. Она говорит: «Зачем мне татарский? Мне нужен английский, французский, китайский…» Молодые люди же не думают, что состарятся и наступит время, когда придется задуматься: «А кто я? Какой национальности?» Но будет поздно, — предупредил Минниханов. — Да, для всего нужны деньги. К нам постоянно за ними обращаются. Но один Татарстан не может решить все проблемы! Каждый на своем месте должен стараться находить выход. Если бы я вышел и сказал: «Ребята, я все сделаю» — я бы сказал неправду.