Запчасти по ОСАГО подорожают. «Повышение на 6,5% не соответствует действительности»

Тарифы по страховке приблизились к рыночным расценкам, но недостаточно, считают эксперты «Реального времени»

С 1 декабря стоимость запчастей для ремонта автомобилей по полису ОСАГО поменяют. Изменение расценок приведет и к увеличению страховых выплат. Пока реформа с глобальным изменением тарифов ОСАГО притормаживает, тем не менее это не отменяет возможности подорожания ОСАГО в ближайшее время. Подробности — в материале «Реального времени».

Рост цен на детали на 6,5%

Затяжной конфликт между Татарстанским управлением ФАС РФ и российским союзом страховщиков, наконец, принес свои результаты, которые автомобилисты смогут прочувствовать с 1 декабря. С завтрашнего дня средняя стоимость деталей вырастет на 6,5%. Из-за этого пересмотра цен средняя страховая выплата может вырасти на 4%.

Принятие этого решения имеет долгую историю. Три года назад Татарстанское УФАС России возбудило дело, по которому в 2016 году было вынесено решение. Российский союз автостраховщиков (РСА) нарушил ч. 1 ст. 10 (запрет на злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим положением) Закона о защите конкуренции. Было установлено, что при составлении справочников средней стоимости запчастей РСА не учитывалась разница между реально существующими расценками на запчасти и заявленной средней стоимостью. Решение оспаривалось и пересматривалось, процесс длился несколько лет, но в итоге весной этого года судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда РФ приняла сторону Татарстанского УФАС. В пресс-службе российского союза страховщиков поясняют те события:

Весной этого года судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда РФ приняла сторону Татарстанского УФАС. Фото Романа Хасаева

— Справочники РСА были приведены в соответствие с требованиями ФАС, которые касались методологии расчета средней стоимости запчастей, а не конкретных стоимостей каких-либо деталей. В частности, ранее РСА делил территорию РФ на 13 экономических зон, как это делают, например, министерства для своих расчетов, а в соответствии с требованиями ФАС стал считать средние стоимости по каждому из 86 регионов РФ. Нельзя сказать, что цены в справочниках выросли в связи с исполнением требований ФАС. Просто цены были посчитаны по актуальным сейчас ценам. В результате в среднем цены на детали выросли на 6,5%. Вообще же пересчет цен в справочниках и их корректировка в ту или иную сторону — стандартная процедура, которая проводится раз в полгода. Отметим, что в результате нынешнего пересмотра цен в справочниках средняя выплата, по нашим оценкам, вырастет примерно на 4%.

Не та компенсация, как хотели

Эксперты в большинстве своем признают, что предстоящие изменения не совсем то, что хотели автомобилисты.

— Стоимость запчастей увеличилась сама по себе. Отсюда вырастает и сумма выдачи компенсаций. Не так, как хотели автомобилисты, но тем не менее. В целом это положительный момент. Вряд ли ОСАГО будет из-за этого повышаться. Неприятно будет, если такое случится, но, думаю, что такого быть не должно, — комментирует «Реальному времени» руководитель татарстанского представительства Всероссийского общества автомобилистов Юрий Кулагин.

Региональный представитель ФАР по РТ Рамиль Хайруллин относится к изменениям скептично и называет их недостаточно крупными.

— Это повышение — ерунда. Цены на запчасти по этому справочнику все равно очень сильно занижены. Разница составляет примерно 10—40% в зависимости от запчастей, так что это повышение на 6,5% просто не соответствует действительности. Это все равно не приближает цены в справочнике к тем, которые существуют на самом деле, — рассуждает Хайруллин.

Он не считает, что изменения с 1 декабря могут сказаться на стоимости ОСАГО, тем не менее такую возможность исключать нельзя.



— Обычно ОСАГО повышают два раза в год. Само по себе изменение цен запчастей вряд ли скажется на стоимости ОСАГО, если только страховщики не вступят в сговор, — отмечает эксперт.

Без повышения тарифов

Руководитель юридического центра «АмальГлобал» Камиль Абдулхаликов затрудняется сказать, как корректировка цен на запчасти скажется на стоимости ОСАГО, и призывает только к контролю в этой области.

— Нужно более строго контролировать страховщиков, чтобы не было обмана в этой области. Конечно, сейчас будут изменения, это что-то новое, но как скажется на ОСАГО, неизвестно. Известно, что страховые компании несут убытки, государство должно контролировать отрасль. Нужно говорить не о повышении, а как это скажется на качестве, — считает Абдулхаликов.

Аббревиатура ОСАГО почти превратилась в красную тряпку, на которую как минимум раздраженная реакция, если не хуже. Ситуацию усугубили сообщения о том, что с началом нового года цены на ОСАГО вырастут, на правительственном уровне заговорили об изменении тарифов. Пока вопрос остается в подвешенном состоянии. Минфин не успевает внести в осеннюю сессию Госдумы законопроект, который бы и поменял тарифы ОСАГО. Из-за сложностей и споров, каких именно, не уточняется, Минфин планирует внести законопроект в весеннюю сессию. В пресс-службе российского союза автостраховщиков призывает не паниковать, отмечая, что повышение цен на ОСАГО не планировалось с самого начала.

Ситуацию усугубили сообщения о том, что с началом нового года цены на ОСАГО вырастут. Фото: скриншот видео youtube.com

— Повышение тарифов на ОСАГО в 2019 году не планируется. Предполагается, что с 1 января будет расширен тарифный коридор на 20% вверх и вниз. Это будет первым шагом в реформе по либерализации тарифов на ОСАГО, в результате которой тариф для конкретного автовладельца станет гораздо лучше отражать степень аварийности его вождения. В конечном итоге для безаварийных водителей (их около 85%) цена обязательной «автогражданки» понизится, для аварийных — повысится, — говорят о намерениях в РСА.



Напомним, ценовая реформа ОСАГО предусматривает несколько этапов. Сначала ЦБ расширяет тарифный коридор на 20% в обе стороны до 2 746—4 942 рублей, затем отменяется ряд коэффициентов (мощности — с 1 сентября 2019 года, региональный — с 1 сентября 2020 года). При этом реализация только первого этапа реформы может привести к подорожанию ОСАГО для добросовестных автомобилистов в убыточных регионах. По данным РСА, Татарстан не попал в «зеленую зону» регионов, где тарифы на ОСАГО могут быть снижены с запуском реформы.

