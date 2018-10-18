РСА пообещал снижение тарифов в 5 регионах ПФО из-за реформы ОСАГО

Тарифы в обязательном автостраховании (ОСАГО) по итогам либерализации будут повышены примерно для 17% автовладельцев, а для 83% — снижены. При этом уменьшение стоимости полиса может произойти в 20 регионах России, в том числе пяти регионах Поволжья.

Среди них — Удмуртия, Чувашия, Мордовия, Саратовская и Кировская области. Кроме этих регионов эксперты назвали Псковскую, Рязанскую, Орловскую области и другие регионы, передает «Интерфакс».

«В перспективе в этих регионах тарифы на ОСАГО могут быть скорректированы в сторону понижения. Окончательное решение в отношении размера тарифов в них будут принимать страховщики, которые сейчас проводят анализ своих портфелей», — заявили в Российском союзе автостраховщиков (РСА) со ссылкой на предварительные расчеты.



Отмечается, что эти регионы находятся в «зеленой» зоне, то есть в них проблем с мошенничеством практически нет или их удается решать, а убыточность по ОСАГО приемлема или отсутствует.



Ранее президента РФ Владимира Путина попросили приостановить реформу ОСАГО. Отмечалось, что в случае одобрения поправок Минфина РФ стоимость ОСАГО будет колебаться на 40% выше и ниже базового тарифа. СМИ таккже сообщили, что ОСАГО подорожает сильнее, чем ожидалось.