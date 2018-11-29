Банк России допустил подорожание ОСАГО при отказе от учета износа деталей

В Банке России заявили, что в случае отмены учета износа деталей при выплате страховки стоимость полисов ОСАГО может вырасти.

«Необходимо отметить, что, скорее всего, ее реализация (инициативы об отказе от учета износа деталей) приведет к росту стоимости ОСАГО», — заявил представитель ЦБ РФ.

Тем не менее в банке готовы рассмотреть это предложение, так как оно направлено на решение проблемы недостаточности денежной выплаты для ремонта автомобиля после ДТП.

По мнению регулятора, главная задача на рынке ОСАГО заключается в установлении индивидуальных тарифов для каждого автовладельца, передает RNS.



Ранее «Справедливая Россия» внесла в Госдуму поправки в закон об ОСАГО, которыми предлагается отменить учет износа деталей при выплате страховки.



Как сообщают «Ведомости», ОСАГО может подорожать из-за отставания Минфина по проведению реформы, предусматривающей переход к более справедливой цене полиса.