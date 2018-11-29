ОСАГО может подорожать из-за отставания Минфина по проведению реформы

Минфин не успевает внести в осеннюю сессию Госдумы законопроект, предусматривающий переход к более справедливой цене ОСАГО. При этом реализация только первого этапа реформы может привести к подорожанию ОСАГО для добросовестных автомобилистов в убыточных регионах.



Ценовая реформа ОСАГО предусматривает несколько этапов. Сначала ЦБ расширяет тарифный коридор на 20% в обе стороны до 2 746—4 942 рублей, затем отменяется ряд коэффициентов (мощности — с 1 сентября 2019 года, региональный — с 1 сентября 2020 года), пишут «Ведомости»

Из-за сложностей и споров Минфин планирует внести законопроект в весеннюю сессию. Реализация только первого этапа реформы может привести к подорожанию ОСАГО для добросовестных автомобилистов в убыточных регионах. Без изменений в закон страховщик в каждом конкретном регионе должен устанавливать единый для всех тарифный коридор и не вправе поощрить безубыточного водителя меньшей ставкой.

Ранее сообщалось, что тарифы в обязательном автостраховании (ОСАГО) из-за реформы будут повышены примерно для 17% автовладельцев, а для 83% — снижены. При этом уменьшение стоимости полиса может произойти в 20 регионах России, в том числе пяти регионах Поволжья.

